Đăng video con gái lên mạng, người mẹ nhận về loạt chỉ trích: "Đừng bao giờ làm vậy với con mình!"

Trong thời đại mạng xã hội, chuyện phụ huynh quay video con cái và đăng lên mạng đã trở nên quá quen thuộc. Từ những khoảnh khắc học tập, ăn uống, đến cả lúc con ngủ, nhiều cha mẹ đều coi đó là "nội dung dễ thương" để chia sẻ. Nhưng đôi khi, chỉ một hành động tưởng vô hại cũng có thể khiến đứa trẻ cảm thấy tổn thương, thậm chí là xấu hổ.

Mới đây, MXH Trung Quốc lan truyền đoạn clip gây tranh cãi: một người mẹ cầm điện thoại quay con gái đang ở trong phòng riêng. Cô bé chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, không có nội y, và ngay khi nhận ra mẹ đang quay, em hoảng hốt lấy tay che ngực. Nhưng điều đáng nói là người mẹ vẫn tiếp tục quay, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cô bé vô cùng hoảng hốt khi mẹ bất ngờ quay video trong phòng riêng.

Xem video có thể thấy cô bé có lẽ đang học trung học. Sau giờ học, em về nhà nghỉ ngơi, nhưng vừa bước vào phòng đã bị mẹ cầm điện thoại quay liên tục. Mặc cho con gái tỏ rõ sự khó chịu và xấu hổ, người mẹ vẫn không dừng lại, thậm chí còn dùng video ấy để "khoe" rằng mình là kiểu mẹ thoải mái, không gây áp lực học hành cho con.

Khuôn mặt lộ rõ vẻ không thoải mái.

Nhưng người mẹ vẫn vô tư tiếp tục quay và đăng tải lên MXH.

Chỉ có điều, ai xem cũng thấy sự "thoải mái" ấy hơi quá đáng. Một bé gái tuổi dậy thì, chỉ mặc áo mỏng trong phòng, đáng ra phải được tôn trọng quyền riêng tư tối thiểu, thay vì bị chính mẹ mình ghi lại và đưa lên mạng.

Nhiều cư dân mạng chỉ trích gay gắt: "Một người mẹ thực sự yêu con sẽ không quay video trong tình huống như vậy, càng không đăng lên mạng để 'khoe'". Cũng có người đặt câu hỏi: "Liệu đứa trẻ ấy có từng mẹ hỏi ý kiến trước khi quay hay không?"

Không ít bậc cha mẹ hiện nay thích ghi lại cuộc sống của con, với lý do "để làm kỷ niệm". Một số video dễ thương thật, nhưng cũng không ít trường hợp khiến người xem cảm thấy khó chịu, đặc biệt khi đứa trẻ không hề thoải mái trước ống kính.

Thời mạng xã hội, chỉ cần một cú chạm là một khoảnh khắc riêng tư có thể bị lan truyền đến hàng triệu người lạ. Và khi đã lan đi, không ai có thể rút lại được. Với người lớn, đó có thể chỉ là "một video vui", nhưng với đứa trẻ, nhất là ở độ tuổi dậy thì, đó có thể là cú sốc, là vết thương tâm lý mà chúng phải mang theo suốt nhiều năm.

Điều đáng sợ không nằm ở chiếc điện thoại hay mạng xã hội, mà ở cách người lớn đang sử dụng nó. Ranh giới giữa "chia sẻ" và "xâm phạm" trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Một video chỉ vài chục giây, có thể khiến một đứa trẻ bị gắn mác, bị soi mói, hay thậm chí trở thành trò bàn tán.

Cha mẹ nên lắng nghe và tôn trọng quyền riêng tư của con cái.

Trẻ em, dù lớn hay nhỏ, cũng đều có quyền riêng tư. Chúng có quyền được nói "con không muốn bị quay", "con muốn ở một mình", hay "con thấy ngại". Và điều cha mẹ cần làm không phải là ép con "vui vẻ" cho video, mà là học cách lắng nghe những tín hiệu nhỏ ấy.

Quay video con cái không sai. Nhưng nếu con cảm thấy ngại, khó chịu, hoặc chưa sẵn sàng, thì máy quay nên được tắt đi. Sự tôn trọng không chỉ nằm trong những lời dạy lớn lao, mà bắt đầu từ việc nhỏ nhất: tôn trọng quyền riêng tư của con mình.

Theo Sohu