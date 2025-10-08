Vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp tại sân trường: Từng đánh học sinh, dạy sai kiến thức, chống đối lãnh đạo

Sự việc thầy Nguyễn Trúc Sinh (Bí thư Đoàn trường THPT Võ Nguyên Giáp, xã xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) bị ông Đàng Tảng (giáo viên dạy môn Toán Trường THPT Võ Nguyên Giáp) bóp cổ ngay trong sân trường, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh đang gây bức xúc dư luận.

Trước khi chuyển về Trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông Tảng từng có thời gian công tác tại Trường THPT Trần Nhân Tông (xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Trong quá trình công tác tại Trường THPT Trần Nhân Tông, nam giáo viên đã nhiều lần bị xử lý kỷ luật ở các mức độ khác nhau.

Theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, năm 2013, ông Tảng bị kỷ luật khiển trách do vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo. Cụ thể, ông này có hành vi, lời nói không đúng mực, vào lớp muộn nhưng gian dối với lãnh đạo; lăng mạ đồng nghiệp và người thi hành công vụ, vu khống lãnh đạo nhà trường, xúc phạm nhân cách học sinh, tát học sinh trong lớp và tự ý thu giữ nhiều điện thoại của học sinh nhưng không hoàn trả đầy đủ.

Hình ảnh ông Tảng đe dọa, bóp cổ đồng nghiệp ở sân trường. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Đến năm 2016, ông Tảng bị kỷ luật cảnh cáo, bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương vì không có giáo án, giảng dạy sai kiến thức, đập vỡ điện thoại của học sinh, xúc phạm học sinh dân tộc thiểu số và chống đối lãnh đạo.

Năm 2019, phụ huynh và học sinh phản ánh ông Tảng có các hành vi la hét, đe dọa, đánh học sinh, bắt học sinh đứng nắng hoặc chạy quanh sân trường như hình phạt, có các phát ngôn thiếu chuẩn mực và thái độ chống đối khi được nhắc nhở.

Nhà trường sau đó đã vào cuộc xác minh. Trong một buổi dự giờ đột xuất, tổ chuyên môn của trường ghi nhận ông Tảng không có giáo án, đập bảng, đánh học sinh ngay trước mặt người dự giờ. Nam giáo viên cũng có thái độ xem thường nội quy nhà trường khi nhận văn bản nhắc nhở. Tháng 11/2019, ông Tảng bị nhà trường kỷ luật cảnh cáo.

Ông Tảng từng bị kỷ luật vì đánh học sinh. (Ảnh: Tiền Phong)

Sau đó, giáo viên này được chuyển về công tác tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp. Trong quá trình làm việc, ông Tảng vẫn không có chuyển biến tích cực về hành vi, liên tục bị khiển trách, cảnh cáo vì xâm phạm thân thể và xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh lần lượt vào tháng 1/2024 và tháng 1/2025. Ngày 3/10/2025 vừa qua, ông Tảng tiếp tục có hành động bóp cổ đồng nghiệp.

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, theo báo cáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp, vào sáng 3/10, thầy Sinh đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh và giám sát trật tự theo sự phân công của ban giám hiệu.

Đến khoảng 7 giờ 10 phút cùng ngày, thầy Sinh nhắc nhở ông Tảng về việc đỗ xe máy sai vị trí quy định trong sân trường. Thay vì hợp tác, đỗ xe đúng chỗ, ông Tảng đã phản ứng gay gắt, dùng lời lẽ đe dọa và có hành vi dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ đồng nghiệp 2 lần. Sự việc xảy ra có sự chứng kiến của bảo vệ nhà trường và một số học sinh.

Sau sự việc, thầy Sinh bị thương tích vùng cổ, ảnh hưởng đến tâm lý cũng như công tác giảng dạy. Những học sinh chứng kiến cũng bị sốc tâm lý.

Thầy Sinh bị thương tích ở cổ, ảnh hưởng tâm lý sau khi bị đồng nghiệp bóp cổ. (Ảnh: Tiền Phong)

Trường THPT Võ Nguyên Giáp đề nghị Sở GD&ĐT xem xét, thụ lý vụ việc, tiến hành điều tra, xác minh làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng của ông Tảng.

Ban giám hiệu nhà trường cũng đề nghị cấp thẩm quyền có biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục, đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong môi trường sư phạm.

