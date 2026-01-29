Hoa hậu Ý Nhi tặng bạn trai túi Dior, mặc áo đôi "quý tộc" trước tin đồn sắp cưới

Mới đây, qua một động thái vu vơ trên mạng xã hội, Hoa hậu Ý Nhi bất ngờ vướng tin đồn sắp cưới khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nàng hậu sinh năm 2002 sau đó đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin này. Tuy nhiên, sự việc cũng khiến mối quan hệ giữa cô và bạn trai 9 năm - Anh Kiệt một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Trước khi tin đồn đám cưới nổ ra, mối quan hệ của Ý Nhi và Anh Kiệt cũng nhiều lần bị đồn đoán khi cả hai dần ít công khai hình ảnh chung. Nhiều người hâm mộ lo lắng rằng cặp đôi "thanh mai trúc mã" này đã đường ai nấy đi sau gần một thập kỷ bên nhau. Tuy nhiên, dân tình đã tinh ý nhận ra qua một đoạn clip hẹn hò giấu mặt mà nàng Hậu đăng tải gần đây, có bóng dáng của một chiếc sơ mi trắng. Chiếc áo này trùng khớp hoàn toàn với hình ảnh Anh Kiệt đăng trên trang cá nhân cùng thời điểm. Hóa ra cả hai dù không ồn ào nhưng vẫn ngầm thả thính bằng cách chọn mặc áo đôi.

Ý Nhi và buổi hẹn hò kín đáo cùng Anh Kiệt (Nguồn @huynhtranynhi.1806)

Mẫu áo mà cặp đôi lựa chọn là Linen Shirt huyền thoại của Ralph Lauren với mức giá gần 6 triệu đồng. Polo Ralph Lauren, thương hiệu thời trang danh tiếng của Mỹ từ lâu đã trở thành đại diện cho lối sống quý tộc Mỹ và phong cách preppy cổ điển. Những chiếc áo sơ mi linen của Polo Ralph Lauren nổi tiếng với chất liệu vải lanh cao cấp, đường may tinh xảo và thiết kế tối giản, sang trọng. Sự kết hợp giữa chất liệu thoáng mát, bền đẹp và phom dáng thanh lịch khiến Linen Shirt trở thành lựa chọn yêu thích của giới thượng lưu và những người có gu thẩm mỹ tinh tế, được xem như biểu tượng của xu hướng "old money".

Chiếc sơ mi linen của Polo Ralph Lauren từ phía Ý Nhi (Ảnh IGNV).

Trong bức hình của Anh Kiệt còn xuất hiện chiếc Dior Sauvage Denim Pouch 2025 - mẫu túi gift độc quyền mới nhất của dòng nước hoa Dior Sauvage ra mắt cuối 2025. Đây là món phụ kiện không được bán riêng lẻ mà chỉ đi kèm với các bộ sản phẩm cao cấp của Dior Sauvage. Mẫu túi nổi bật với chất liệu denim xanh, mang phong cách nam tính và hiện đại, đi kèm logo Dior được dập nổi tinh xảo. Đây là món phụ kiện được nhiều tín đồ làm đẹp và thời trang săn đón dịp cuối năm 2025 nhờ tính độc quyền và giá trị sưu tầm.

Anh Kiệt đặt khung hình diện áo đôi với Ý Nhi và chiếc pouch của Dior làm ảnh đại diện (Ảnh FBNV).

Việc Anh Kiệt sở hữu món phụ kiện này cho thấy đó có thể là món quà ý nghĩa từ Ý Nhi. Nàng Hậu từng tiết lộ ở thời điểm hiện tại, song song với việc học tại Úc, công việc làm thêm của cô là nhân viên bán hàng tại Dior Beauty. Có thể chính khoảng thời gian làm việc tại thương hiệu xa xỉ này đã giúp nàng hậu có cơ hội sở hữu những món quà độc quyền dành tặng cho người yêu, thể hiện sự quan tâm và tình cảm sâu sắc dù ở xa.

