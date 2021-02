Hoa hậu Kỳ Duyên: "Chưa bao giờ nghĩ tham gia Sao Nhập Ngũ là nước đi sai lầm"

Năm 2020 là năm đã xảy ra nhiều biến động đối với toàn nhân loại vì đại dịch Covid-19 và với Kỳ Duyên cũng chẳng phải là điều ngoại lệ. Tuy nhiên, Hoa hậu vẫn nỗ lực để có cho mình những dấu mốc đáng nhớ trong năm vừa qua khi bắt đầu những dự án mới với kênh Vlog cá nhân, lấn sân sang kinh doanh hay cho khán giả thấy một hình ảnh hoàn toàn khác trưởng thành, chững chạc hơn khi xuất hiện tại show quân đội Sao Nhập Ngũ.

Cùng trò chuyện với Kỳ Duyên để lắng nghe những chia sẻ của nàng Hậu sau một năm đầy biến động cùng những trải nghiệm tại Sao Nhập Ngũ nhé!

Chào Kỳ Duyên, năm 2020 đã mang lại cho bạn những gì? Năm vừa qua có phải là một năm thành công đối với bạn?



Duyên nghĩ với mỗi chúng ta, năm 2020 đã mang đến rất nhiều điều đặc biệt. Với bản thân mình, tuy có một số dự định phải dời lại vì dịch nhưng bù lại Duyên lại có những cơ hội khác, mang đến cho mình nhiều trải nghiệm và nhiều thành quả bất ngờ hơn. Ví dụ như tham gia Sao Nhập Ngũ, phát triển kênh Youtube cá nhân đa dạng hơn, tiếp tục kinh doanh lĩnh vực mình vốn rất yêu thích là thời trang… Ngoài ra, Duyên còn có cơ hội đến nhiều nơi mình chưa từng đến để chia sẻ với nhiều hoàn cảnh hơn. Nói chung thì năm 2020 với Duyên khá là ổn áp.

Cơ duyên nào khiến Kỳ Duyên nhận lời tham gia Sao Nhập Ngũ 2020?

Duyên có theo dõi các mùa trước của Sao Nhập Ngũ và rất thích chương trình. Ngoài trải nghiệm cuộc sống trong quân ngũ thì các thử thách và đặc biệt là phần "edit" cực đáng yêu, sinh động của chương trình là điểm cuốn hút Duyên. Vì thế, năm nay khi nhận được lời mời từ chương trình, Duyên quyết định nhận lời ngay.

Kỳ Duyên có tham vấn ý kiến của các anh chị đồng nghiệp trước khi đưa ra quyết định nhận lời tham gia chương trình?

Cũng không mất nhiều thời gian lắm vì Duyên vốn yêu thích chương trình này mà. Sau khi thống nhất ý kiến với anh quản lý và có tham vấn ý kiến từ cô bạn thân Minh Triệu thì Duyên quyết định nhận lời tham gia.

Bạn có sợ sẽ lặp lại chính mình ở Cuộc Đua Kỳ Thú khi tham gia Sao Nhập Ngũ?

Duyên không lo sợ điều này vì bản chất hai chương trình hoàn toàn khác nhau. Dù cùng là tham gia các thử thách nhưng ở Cuộc Đua Kỳ Thú sự thắng - thua rõ ràng hơn, còn ở Sao Nhập Ngũ đòi hỏi sự quyết tâm ở người chơi nhưng tinh thần lại nhẹ nhàng, gần gũi hơn. Ngoài ra sau khi tham gia Cuộc Đua Kỳ Thú, Duyên cũng đã rút ra được khá nhiều điều cho riêng mình nên các bạn sẽ thấy Kỳ Duyên ở Cuộc Đua Kỳ Thú và Sao Nhập Ngũ không hề bị lặp lại hình ảnh.

Nếu có ý kiến cho rằng Kỳ Duyên nếu không có sức bền thì cũng chẳng còn gì thể hiện ở Sao Nhập Ngũ vì sự hài hước cũng không, cách tương tác với đồng nghiệp cũng chưa tốt?

Đến với Sao Nhập Ngũ, có thể sự hài hước không phải là thế mạnh của Duyên nhưng bù lại mình có sự điềm tĩnh, mức độ duyên dáng vừa đủ để tương tác với các bạn chơi. Nhưng bạn thử nghĩ xem nếu vào một chương trình thực tế mà ai cũng hài hước, hoặc ai cũng điềm tĩnh hết thì khán giả xem cái gì bây giờ? Đó là điều tất yếu của một show thực tế, tất cả các nhân vật tham gia đều phải có cá tính riêng, câu chuyện riêng.

Trong tập 2, Kỳ Duyên từng lén khóc sau khi thất bại ở thử thách bật xa, bạn có nuối tiếc khi đã không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần đó?

Duyên là kiểu người khá nguyên tắc và rõ ràng, làm ra làm, chơi ra chơi nên khi tham gia Sao Nhập Ngũ cũng như vậy. Ở các thử thách, Duyên tập trung làm hết mình, còn trong cuộc sống hằng ngày, Duyên vẫn vui vẻ, giao lưu với các bạn đồng nghiệp. Vì thế, khi không hoàn thành được thử thách bật xa do điều kiện khách quan, Duyên tuy có chút nuối tiếc nhưng vẫn lấy đó làm động lực để quyết tâm ở các tập sau.

Ngoài khoảnh khắc ở tập 2, Kỳ Duyên có từng rơi nước mắt vì các thử thách sau đó? Nước mắt đối với Kỳ Duyên có ý nghĩa như thế nào?

Sau tập 2 mình không rơi nước mắt ở những thử thách khác. Giọt nước mắt đối với Duyên thường là những giọt nước mắt của những điều tích cực, mình làm được điều gì đó vượt qua khả năng của mình, làm được điều mà mình chưa từng làm được. Đôi khi giọt nước mắt rơi ở những thất bại để làm động lực cho mình tiến lên phía trước một cách tốt hơn.

Thử thách nào Kỳ Duyên cảm thấy đáng nhớ nhất trong chương trình Sao Nhập Ngũ?

Thử thách đáng nhớ nhất đó là bắn súng và ném pháo tay ở tập 9. Đó là lần đầu tiên được bắn súng bằng đạn thật, pháo thật, mọi thứ rất nguy hiểm và cần độ chính xác cao.

Ở thử thách này, Duyên thấy được sự lo lắng, quan tâm trong ánh mắt mà đồng chí Mũi trưởng dành cho các chị em. Ngoài ra, còn thấy được giọt nước mắt của chị Dương Hoàng Yến, chị Diệu Nhi phải vượt qua nỗi sợ của bản thân về tiếng súng nổ, sự quay trở lại của chị Nam Thư khi bình phục chân đau, thấy được sự mạnh mẽ của Khánh Vân hay chị Hậu dù là người đầu tiên thực hiện thử thách. Mọi vấn đề đã được giải quyết một cách triệt để để mọi người có thể mạnh mẽ hơn vượt lên phía trước.

Bên cạnh đó, tại thử thách này, tiểu đội được đánh trận giả, lội ngược dòng lịch sử, hiểu được ông cha ta đã kháng chiến và đánh trận uy dũng, đoàn kết, chiến thắng vẻ vang như thế nào. Điều này vô cùng xúc động.

Nếu được dùng 3 từ đánh giá về phần thể hiện của mình tại Sao Nhập Ngũ, Kỳ Duyên sẽ dùng những từ nào?

Hết mình, trách nhiệm, thân thiện.

Luôn hoàn thành rất tốt các thử thách tại Sao Nhập Ngũ và còn nằm trong top đầu xuất sắc nhất trong số 6 nghệ sĩ sau tập 10, Kỳ Duyên có cảm thấy tự hào vì mình thể hiện rất tốt trong 10 tập qua?

Duyên rất tự hào vì mình đã rất cố gắng và hoàn thành tốt vai trò của mình tại Sao Nhập Ngũ. Như đã chia sẻ, Duyên vốn là người khá nguyên tắc, làm ra làm, chơi ra chơi nên khi đến với Sao Nhập Ngũ, Duyên cũng đặt ra những mục tiêu của riêng mình. Duyên biết lợi thế mình ở đâu nên rất cố gắng phát huy, cũng như biết điểm hạn chế để khắc phục dần. Và may mắn nữa là Duyên còn được các đồng chí trong quân đội cũng như các chị cùng tham gia hỗ trợ rất nhiều để đạt được kết quả này.

Dù là em út trong đội hình Sao Nhập Ngũ nhưng Kỳ Duyên vẫn được nhiều khán giả nhận xét trưởng thành, chững chạc hơn hẳn đồng đội. Bạn nghĩ thế nào về ý kiến này? Phải chăng do showbiz đã tôi luyện bạn quá rắn chắc?

Từ ngoài đời thật thì cá tính, sự chững chạc của Duyên đã như vậy, Duyên chỉ là chính mình ở chương trình lần này thôi. Thêm phần nữa là ngoại hình của Duyên cũng lớn con, chững chạc hơn một vài chị khác nữa nên trông Duyên trưởng thành hơn.

Từ nhỏ tính Duyên đã khá thẳng và tự lập từ sớm, thêm nữa có thời gian tham gia showbiz cũng khá sớm nên có lẽ như bạn hỏi đó cũng là yếu tố giúp Duyên trưởng thành hơn so với nhiều bạn đồng trang lứa với mình.

Kỳ Duyên và Khánh Vân từng xảy ra mâu thuẫn khi bạn đưa ra lời khuyên nên tắm chung. Bạn cảm thấy thế nào khi Khánh Vân bị đông đảo khán giả chỉ trích vì tính cách "tiểu thư" sau sự việc lần đó?

Thật ra Duyên có lường trước được sự việc xảy ra nhưng cũng không ngờ phản ứng lại lớn đến thế. Lúc chị Vân phản ứng như thế khi 2 chị em ngồi tâm sự về việc đi tắm, Duyên cũng bất ngờ lắm, hơi bị dội. Bản thân Duyên cũng chỉ muốn tốt cho chị và cho mọi người thôi vì đang sống trong môi trường quân đội, tinh thần tập thể là phải có! Xong sau đó mình cũng hiểu lí do vì sao chị Vân lại phản kháng như thế, vì chuyện tắm cũng là chuyện khá nhạy cảm. Nhưng Duyên rất vui vì chị Vân đã khắc phục được điều đó và ngày càng thể hiện rất tốt ở những tập sau.

Có vẻ như Kỳ Duyên không có nhiều khoảnh khắc thân thiết hay tương tác với các chị em nghệ sĩ còn lại trong chương trình. Lý do vì sao?

Duyên thấy nhiều đấy chứ, tham gia một tập thể có mấy chị em với nhau thôi nên mọi người rất hay tâm sự với nhau. Những hình ảnh hậu trường được chia sẻ chỉ là một phần của cả chương trình thôi nên chắc vì vậy mà bạn hiểu lầm. Sau khi chương trình kết thúc, mấy chị em cũng hay rủ rê nhau tham gia cùng chương trình gì đó, rồi tụ tập quay reaction… nhưng vì cuối năm ai cũng bận với các hoạt động riêng nên chưa có nhiều thời gian.

Trong số 5 nghệ sĩ còn lại, ai là người bạn thân thiết nhất tại Sao Nhập Ngũ?

Trong Sài Gòn có mấy chị em như chị Nam Thư, chị Diệu Nhi và cả Khánh Vân thì Duyên đều thân thiết hết, vẫn hay tụ tập. Riêng chị Hậu và chị Yến ở Hà Nội thì mấy chị em cũng có nhắn tin hỏi thăm, tám chuyện.

Vì sao Kỳ Duyên lại có nickname là "7 Gấu"?

Vì trong chương trình Tường Lửa, Duyên toàn thảy bóng vào số 7 thôi. Còn Gấu là biệt danh trước giờ của Duyên do nhìn mình giống con gấu, nên từ đó "7 Gấu" ra đời.

Kỳ Duyên học được gì sau khi kết thúc hành trình tại Sao Nhập Ngũ?

Đó là sự kiên trì, quyết liệt, trách nhiệm, sống kỷ luật hơn và hiểu được tinh thần đồng đội là quan trọng đến thế nào.

Bạn có bất ngờ về độ hot của Sao Nhập Ngũ như thế sau nhiều mùa tổ chức? Bạn ý thức thế nào về cơ hội mới lần này?

Duyên có dự đoán trước nhưng cũng khá bất ngờ khi chương trình được nhiều khán giả yêu thích đến vậy. Trong thời điểm chương trình lên sóng, Duyên có đọc nhiều bình luận từ nhiều bạn chia sẻ yêu thích Duyên hơn vì thấy được tính cách thật của Duyên, rồi rất nhiều người khen ngợi, ủng hộ… Duyên cảm ơn vì điều đó và sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa trong tương lai.

Kỳ Duyên từ trước đến nay luôn gắn liền với "cô bạn thân" Minh Triệu tạo thành cặp đôi được đông đảo khán giả yêu thích khi xuất hiện tại Cuộc Đua Kỳ Thú cho đến ngoài đời. Thế nhưng lần này Kỳ Duyên lại không có Minh Triệu xuất hiện cùng trên Sao Nhập Ngũ, cảm giác của bạn thế nào, có cảm thấy "thiếu vắng"? Bạn có từng "gợi ý" để được đồng hành cùng Minh Triệu trong Sao Nhập Ngũ?

Thật ra Duyên thấy chuyện này khá bình thường vì bản thân Duyên và Triệu vẫn có những hướng đi khác nhau trong sự nghiệp của mình. Khi nào tham gia những chương trình có format mà mời 2 đứa cùng tham gia thì phía chương trình họ sẽ tự chủ động và Duyên cùng Triệu sẽ cân nhắc. Còn lại thì mỗi đứa vẫn có những hoạt động riêng.

Khi thấy Kỳ Duyên trên sóng Sao Nhập Ngũ, Minh Triệu có nhận xét hay góp ý gì cho bạn không?

Triệu là người rất hiểu Duyên. Trong lúc xem chương trình, Triệu có chia sẻ là thấy được sự chững chạc của Duyên ở lần này hơn so với lần trước khi tham gia Cuộc Đua Kỳ Thú cùng nhau.

Có bao giờ bạn phải suy nghĩ đắn đo về việc xuất hiện với Minh Triệu trên truyền hình hay không?

Duyên không hề đắn đo vì trước mỗi lời mời thì hai đứa đều có sự xem xét hợp lý.

Đang có hình ảnh rất đẹp khi kết hợp với Minh Triệu ở Cuộc Đua Kỳ Thú, có khi nào bạn nghĩ tham gia Sao Nhập Ngũ sẽ là nước đi sai lầm?

Chưa bao giờ, vì Duyên đã nghiên cứu khá kĩ về format của Sao Nhập Ngũ. Song song đó, Duyên cũng nghĩ nếu khán giả đã yêu thích tính cách thật của mình ở Cuộc Đua Kỳ Thú thì không lý gì lại không tiếp tục ủng hộ mình ở một chương trình như Sao Nhập Ngũ.

Đa phần scandal của các nghệ sĩ đều bắt nguồn từ show thực tế. Bản thân Kỳ Duyên lại là một hoa hậu, bạn có từng e dè, trăn trở khi nhận lời tham gia các chương trình này?

Tất nhiên là có. Duyên cũng đã từng tham gia nhiều show truyền hình thực tế và bị vướng một vài ồn ào nho nhỏ nên hơn ai hết Duyên hiểu rõ. Trước mỗi lời mời, Duyên cùng ê-kíp đều phải xem xét và cân nhắc kĩ về mọi thứ mới quyết định.

Kỳ Duyên làm thế nào để giữ hình ảnh một hoa hậu trên các chương trình thực tế? Lạnh lùng, kiêu sa còn cần thiết?

Duyên nghĩ đã là truyền hình thực tế thì khán giả cần những gì thật nhất ở người chơi, mà cụ thể ở đây là nghệ sĩ. Riêng với Hoa hậu thì còn phải tuỳ theo hình ảnh mà người đó theo đuổi để có sự lựa chọn format show hợp lý cho mình. Nếu bạn đã chọn hình ảnh nhẹ nhàng trước công chúng thì không nên chọn tham gia những show thực tế vận động quá căng, hay những show mang tính cạnh tranh cao. Còn ngược lại, nếu muốn thay đổi hoặc chọn theo đuổi hình ảnh cá tính hơn thì có thể thử sức. Khán giả hiện tại cũng đã bắt đầu thay đổi nhiều khi yêu thích những hình ảnh Hoa hậu năng động, cá tính hơn rồi nên Duyên nghĩ đã chấp nhận chơi thì cứ hết mình và là chính mình thôi.

Nhiều khán giả thừa nhận có cái nhìn thiện cảm hơn đối với bạn sau khi thấy hình ảnh của một Hoa hậu xông xáo, năng nổ tại Cuộc Đua Kỳ Thú, Sao Nhập Ngũ. Cảm giác của Kỳ Duyên thế nào khi đã thu được lượng fan lớn nhờ tham gia các show thực tế? Có bao giờ Duyên cảm giác đây là canh bạc, được ăn cả ngã về không?

Duyên thấy mình rất may mắn khi được khán giả đón nhận và ủng hộ tính cách thật của mình qua các chương trình truyền hình thực tế. Còn về việc ví von như "canh bạc, được ăn cả ngã về không" của bạn thì không hẳn. Đúng là show thực tế có thể tác động vào hình ảnh, tên tuổi của nghệ sĩ nhưng về đường dài thì nghệ sĩ vẫn cần phải chứng minh thực lực của bản thân qua những sản phẩm của riêng mình gửi đến khán giả.

Nói chung, Duyên thấy truyền hình thực tế đã là show thì chúng ta nên xem ở tâm thế giải trí sẽ thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Còn lại, hãy chờ đợi một nghệ sĩ chứng minh khả năng của họ ở những dấu ấn cá nhân.

Không ít người đẹp nhận phản hồi trái chiều sau khi tham gia show thực tế. Bản thân họ cũng muốn rút khỏi địa hạt này, ví dụ như Hoàng Thuỳ muốn rút lui sau Đại Sứ Hoàn Mỹ và Vietnam Why Not. Vậy quan điểm của bạn là gì? Do người đó dở, không đủ bản lĩnh hay thực sự các chưong trình quá khắc nghiệt?

Duyên không có thói quen nhận xét về các bạn đồng nghiệp nên xin phép không trả lời cụ thể câu hỏi này. Việc rút lui của các người đẹp khỏi show thực tế là điều khó tránh khỏi vì có thể sau một thời gian tham gia họ cũng cần nghỉ ngơi, suy nghĩ tiếp cho con đường của riêng mình chứ đâu thể tham gia show thực tế mãi đúng không?

Hoa hậu cần lưu ý những điểm gì nhất khi tham gia show thực tế? Có phải là sự chân thật không?

Theo Duyên thì khán giả giờ họ yêu thích và tôn trọng sự chân thật khi xem show thực tế nên các bạn cứ là chính mình thôi. Chúng ta có vấp ngã, có sai sót thì mới dần hoàn thiện được bản thân vì cuộc đời đâu ai hoàn hảo. Và một điều quan trọng nhất nữa theo Duyên nghĩ là bản thân mình phải xác định rõ mục tiêu về hình ảnh, định hướng để chọn lựa show thực tế tham gia cho hợp lý.

Dự định của Kỳ Duyên trong năm 2021 là gì?

Duyên sẽ tiếp tục phát triển kênh Vlog của mình với nhiều chủ đề đa dạng, mới lạ hơn. Ngoài ra, Duyên cùng Minh Triệu cũng dành thời gian tập trung cho thương hiệu thời trang riêng mà hai đứa mới cùng cho ra mắt. Sẽ có một vài dự án mới gửi đến mọi người trong năm sau nhưng cho Duyên giữ bí mật đến lúc đó sẽ tiết lộ nhé!

Bạn sẽ tiếp tục góp mặt ở các show thực tế trong năm mới? Ví dụ như một show hẹn hò như Người Ấy Là Ai?

Nếu có lời mời thích hợp thì Duyên sẽ tham gia. Còn show hẹn hò như Người Ấy Là Ai thì Duyên nghĩ mình thích hợp ngồi ghế khách mời tư vấn, chia sẻ hơn là đến tìm kiếm tình yêu (cười).

Cảm ơn những chia sẻ của Kỳ Duyên!

Ảnh: NVCC