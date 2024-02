Hình ảnh HOT nhất tối nay: Trong đầu Sơn Tùng chỉ toàn là Hải Tú!

19h00 tối 22/2, Sơn Tùng "đánh úp" khán giả với poster chính thức giới thiệu MV Chúng Ta Của Tương Lai. Bức poster lập tức gây chấn động bởi lẽ Sơn Tùng đã để khuôn mặt của Hải Tú lồng thẳng vào trong khuôn mặt của anh. Tất cả tạo nên một hình ảnh đầy gắn kết và dường như mang hàm ý: trong tâm trí của Sơn Tùng giờ đây chỉ có Hải Tú mà thôi.

MV Chúng Ta Của Tương Lai qua đó cũng xác nhận thời gian ra mắt: đúng nửa đêm ngày 8/3/2024. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Sơn Tùng quay trở lại ra mắt MV mới vào thời điểm "nửa đêm canh ba" này.

Poster chính thức của MV Chúng Ta Của Tương Lai.

Trước đó, Hải Tú bất ngờ đăng tải trạng thái giữa đêm, ẩn ý "No one can change the past..." (Không ai có thể thay đổi quá khứ...) sau đó bỏ theo dõi Sơn Tùng trên Instagram khiến cộng đồng fan dậy sóng. Sau đó không lâu, Sơn Tùng cũng đáp trả với bài đăng "... But someone gotta try" (... Nhưng ai đó cần phải cố gắng). Trên tài khoản của M-TP Entertainment, 2 dòng trạng thái đã được ghép lại hoàn chỉnh, chú thích cho bài giới thiệu ca khúc Chúng Ta Của Tương Lai.

Chúng Ta Của Tương Lai qua đó cũng chính là phần kế tiếp của MV Chúng Ta Của Hiện Tại. Nếu trong phần mở đầu, MV đã gợi mở về câu chuyện tình ngang trái giữa 2 nhân vật chính Sơn Tùng - Hải Tú, để lại cái kết mở. Liệu trong phần 2, khán giả sẽ được tiếp tục thưởng thức những tình tiết nào trong câu chuyện tình này?