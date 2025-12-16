Hiệu trưởng một trường bị bắt vì sai phạm tiền hỗ trợ A80, tình hình chi trả tiền cho sinh viên các trường khác hiện ra sao?

Mới đây, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long đã bị khởi tố, tạm giam vì sai phạm liên quan khoản tiền hỗ trợ sinh viên tham gia sự kiện A80. Liên quan đến vụ việc, nhiều người cũng tỏ ra quan tâm đến việc đến thời điểm hiện tại, tình hình chi trả tiền hỗ trợ A80 cho sinh viên và tình nguyện viên các trường đã, đang và sẽ được thực hiện ra sao.

Các trường thu thập thông tin sinh viên để nhận tiền A80

Theo Dân Trí, quá trình chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên và tình nguyện viên tham gia sự kiện A80 đã bắt đầu có những động thái cụ thể. Nhiều đơn vị hiện đang tiến hành liên hệ, thu thập và xác nhận thông tin cá nhân của sinh viên để phục vụ việc chuyển tiền.

Tối 3/12, một sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cho biết, chiều cùng ngày nhà trường đã yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng để thực hiện chi trả tiền bồi dưỡng cho những sinh viên tham gia sự kiện A80.

Cùng thời điểm, một sinh viên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh cũng xác nhận, nhà trường đang lên kế hoạch chuyển tiền cho sinh viên trong tuần này. Theo sinh viên này, danh sách người tham gia cùng thông tin tài khoản đã được nhà trường tổng hợp từ trước.

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. (Ảnh: Fanpage trường)

Trong khi đó, một sinh viên thuộc lực lượng tình nguyện viên tham gia A80 cho biết, chiều 2/12, Thành đoàn Hà Nội đã tiến hành thu thập danh sách để làm thủ tục chi trả tiền bồi dưỡng. Sinh viên này đề nghị không nêu tên và không công khai trường đại học đang theo học.

Theo chia sẻ, trước khi tham gia nhiệm vụ tình nguyện tại sự kiện A80, sinh viên được thông báo mức hỗ trợ là 100.000 đồng/ngày. Khoản kinh phí này dành cho các lực lượng làm nhiệm vụ hàng rào mềm, hỗ trợ bảo vệ và chịu sự điều phối, quản lý trực tiếp của Thành đoàn Hà Nội.

Tuy nhiên, sau khi đại lễ kết thúc, sinh viên không nhận được tiền mặt hay chuyển khoản, mà chỉ được phát các phiếu ưu đãi để mua đồ uống trên nền tảng trực tuyến.

Đến ngày 3/12, sinh viên nhận được biểu mẫu điền thông tin cá nhân để Thành đoàn hoàn thiện danh sách chi trả. Theo thông báo, tiền bồi dưỡng có thể sẽ được chuyển trong vòng một đến hai ngày tới.

Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vẫn chưa nhận được tiền A80

Theo Tiền Phong, ngày 15/12, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, bị cơ quan chức năng khởi tố liên quan đến sai phạm trong việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Cùng bị khởi tố trong vụ án này còn có ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và Đảm bảo chất lượng giáo dục và ông Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên cùng phòng. Các bị can bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào tháng 11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt kinh phí gần 1,93 tỷ đồng để chi trả cho 984 sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia phục vụ sự kiện A80. Bình quân, mỗi sinh viên được hưởng 1.960.000 đồng tiền bồi dưỡng.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhà trường chỉ chi trả trực tiếp cho sinh viên 940.000 đồng/người trong đợt đầu.

Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong buổi đối thoại với nhà trường về số tiền được nhận dịp A80. (Ảnh: Dân Trí)

Sau khi bị phản ánh, nhà trường đã tổ chức buổi làm việc với sinh viên và giải thích rằng khoản tiền đã chi mới chỉ là đợt thanh toán thứ nhất. Theo thông báo, sinh viên sẽ tiếp tục nhận 580.000 đồng/người trong đợt hai, kèm theo giấy chứng nhận vào tháng 12.

Nhà trường cũng đưa ra phương án tính toán chi tiết: 17 buổi tập luyện được duyệt mức 60.000 đồng/buổi; 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt hưởng 180.000 đồng/buổi; 2 buổi tham gia chính thức được chi 200.000 đồng/buổi. Tổng mức bồi dưỡng theo phương án này vẫn là 1.960.000 đồng/sinh viên.

Tuy nhiên, từ tổng số tiền nói trên, nhà trường khấu trừ chi phí ăn uống trong 11 ngày với mức 440.000 đồng/người, khiến số tiền sinh viên thực nhận còn 1.520.000 đồng.

Chia sẻ với Dân Trí tối 15/12, một sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho biết đến thời điểm đó, sinh viên vẫn chưa nhận được khoản tiền bồi dưỡng đợt 2 như cam kết trước đó của nhà trường.

Theo sinh viên này, giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng việc chi trả phần còn lại sẽ phải chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Một số sinh viên khác của trường cũng xác nhận chưa nhận được khoản tiền đợt hai.

Không chỉ riêng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, sinh viên của một số trường đại học khác trên địa bàn Hà Nội cũng phản ánh gặp vướng mắc trong việc nhận tiền bồi dưỡng A80.

Chiều 15/12, M.Đ.A., sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, cho biết bản thân vẫn chưa được nhận tiền. Theo thông báo, mức bồi dưỡng của sinh viên trường này là 1.558.100 đồng/người. Điều khiến A. không đồng tình là việc nhà trường khấu trừ hơn 460.000 đồng tiền ăn, trong khi trước đó sinh viên được thông báo sẽ được lo toàn bộ ăn uống trong thời gian tham gia sự kiện.

Em sinh viên này cho biết thêm, một giảng viên từng nhắn trong nhóm rằng sinh viên lẽ ra được nhận 2.020.000 đồng, trong đó không bị trừ tiền ăn vì nhà trường đã xin được nguồn hỗ trợ. Tuy nhiên, sau khi một sinh viên đăng tải thông tin liên quan đến tiền A80 lên mạng xã hội, khoản tiền ăn lại bị khấu trừ, lý do mà A. cho rằng chưa thuyết phục.

