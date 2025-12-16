Bức ảnh này có gì "khuất tất" mà khiến nhiều người bức xúc?

Tình mẫu tử luôn thiêng liêng và thể hiện qua sự chăm sóc từ miếng ăn đến giấc ngủ. Tuy nhiên, khi con trẻ lớn lên và bắt đầu có nhận thức xã hội, ranh giới giữa sự quan tâm và những hành động gây bối rối cho trẻ trở nên rất mong manh. Câu chuyện về một người mẹ (Trung Quốc) chia sẻ hình ảnh những đôi tất cũ của con gái được mạng lại thủ công mới đây là một ví dụ điển hình.

Con gái của người mẹ này đang học tiểu học – độ tuổi hiếu động nên việc quần áo, tất vớ nhanh hỏng là chuyện thường tình. Thay vì chọn cách mua mới như đa số các gia đình hiện đại để tiết kiệm thời gian, người mẹ lại quyết định tận dụng kỹ năng may vá của mình để "hồi sinh" những đôi tất rách.

Tranh cãi từ những mũi kim "lệch tông"

Vấn đề nảy sinh từ chính thành quả mà người mẹ đăng tải. Dù đường kim mũi chỉ rất dày dặn và chắc chắn, nhưng việc sử dụng chỉ tối màu để mạng lên nền tất trắng đã tạo nên một tổng thể thiếu thẩm mỹ.

Ngay lập tức, bài đăng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh ở những thành phố lớn. Một bình luận thẳng thắn nhận xét: "Nhìn qua cứ tưởng tất bị mốc. Nếu là bạn, bạn có dám cởi giày ra trước mặt người khác với đôi tất này không?".

Nhiều người lo ngại cho tâm lý của đứa trẻ. Ở trường học, học sinh thường có những hoạt động cần cởi giày như giờ ngủ trưa, học múa hay khám sức khỏe. Việc mang một đôi tất chằng chịt những mảng "vá víu" nổi bật có thể biến đứa trẻ thành tâm điểm chú ý, thậm chí là bị bạn bè trêu chọc, dẫn đến tâm lý tự ti, mặc cảm.

Bức ảnh gây tranh cãi

Bài học về sự tôn trọng và thấu hiểu

Câu chuyện "đôi tất vá" đã mở ra một cuộc thảo luận rộng hơn về quan điểm nuôi dạy con.

Một bên cho rằng đây là bài học về sự tiết kiệm, trân trọng đồ đạc và tình yêu thương của mẹ gửi gắm trong từng mũi kim. Bên còn lại phản biện rằng, dạy con tiết kiệm là tốt, nhưng cần phù hợp với hoàn cảnh và thẩm mỹ. Sự tiết kiệm không nên đánh đổi bằng sự tự tin của trẻ trước tập thể.

Thực tế, không có một quy chuẩn giáo dục nào đúng tuyệt đối cho mọi gia đình. Có phụ huynh dạy con nhẫn nhịn, có người dạy con phải phản kháng mạnh mẽ. Tương tự, có người xem đôi tất vá là kỷ niệm, là nghệ thuật, nhưng người khác lại thấy đó là sự luộm thuộm.

Tuy nhiên, bài học lớn nhất ở đây có lẽ là sự lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của trẻ. Trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp giáo dục hay sự "chăm sóc" đặc biệt nào, cha mẹ cần đặt mình vào vị trí của con để hiểu: Liệu điều này có thực sự tốt cho con, hay chỉ đang thỏa mãn mong muốn của chính mình?

Nguồn: Sohu