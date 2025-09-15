Hiếm lắm mới thấy Kim Ji Won mặc phá cách

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp chuẩn nữ thần, Kim Ji Won còn nổi tiếng với gu thời trang sân bay đơn giản nhưng tinh tế, đẹp mắt. Không chạy theo xu hướng màu mè hay những item cầu kỳ, ngôi sao Queen Of Tears thường lựa chọn phong cách tối giản với bảng màu trung tính, chú trọng phom dáng gọn gàng để tôn lên nét thanh lịch tự nhiên. Chính sự tiết chế này lại trở thành điểm nhấn, khiến mỗi outfit sân bay của Kim Ji Won đều ghi trọn điểm trong mắt công chúng.

Mới đây, trên đường sang Nhật tham dự sự kiện của BVLGARI, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý với một set đồ đẹp mắt và ấn tượng. Đáng chú ý, đây cũng là lần hiếm hoi Kim Ji Won phối đồ có sự phá cách, bắt trend, khác hẳn với phong cách tối giản thường thấy.

Kim Ji Won xuất hiện xinh đẹp tại sân bay. (Nguồn: Dispatch)

Kim Ji Won "lên đồ" với outfit đúng chuẩn mùa thu. Nữ diễn viên diện mẫu áo phối ren màu navy đơn giản, có phần vạt chéo dài xuống quá gối. Cô mix cùng quần jeans sáng màu và áo len cổ V để lộ khéo phần ren của áo bên trong, tạo điểm nhấn mềm mại và phá cách cho tổng thể. Kiểu áo tà lệch và dài mà Kim Ji Won mặc là xu hướng phủ sóng rầm rộ từ năm 2024 và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Item này giúp tạo hiệu ứng “layering” độc đáo, khiến outfit thêm phong cách với đa dạng style biến tấu.

Outfit của Kim Ji Won được “nâng tầm” nhờ chiếc túi đỏ nổi bật Marquise Small Top Handle Bag của BVLGARI, vừa là điểm nhấn màu sắc vừa giúp set đồ thêm sang trọng. Làn da trắng mịn cùng mái tóc đen uốn nhẹ tự nhiên, layout makeup nhẹ nhàng cũng làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo của mỹ nhân xứ hàn. Đây tiếp tục là một màn ghi điểm thời trang sân bay xuất sắc của ngôi sao Queen Of Tears, vẫn với phong cách quite luxury nhưng đã có thêm sự biến tấu, kiểu cách hơn mọi khi.

Outfit thanh lịch, sang trọng và có chút "bắt trend" của Kim Ji Won đã giúp cô ghi điểm tuyệt đối trước ống kính truyền thông. Nữ diễn viên lựa chọn trang sức tinh giản, nhẹ nhàng để phù hợp với set đồ casual.

Nhan sắc xinh đẹp không góc chết của đại sứ BVLGARI cũng "đốn tim" người hâm mộ. Lối makeup nhẹ nhàng, trong trẻo càng tôn lên visual tự nhiên của Kim Ji Won.