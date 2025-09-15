Con gái Cardi B thành hiện tượng tại fashion week: 7 tuổi nhưng "slay" át cả mẹ!

Tuần lễ thời trang New York hiện đang diễn ra vô cùng sôi động. Tối chủ nhật vừa qua, Alexander Wang là nhà mốt tiếp theo trình làng BST Ready-to-Wear Spring 2026. Trên hàng ghế đầu của buổi diễn, Cardi B và con gái 7 tuổi của cô là Kulture cũng theo chân mẹ tới xem show. Cặp mẹ con nhanh chóng gây chú ý với bộ cánh lông thú dày xụ, trở thành tâm điểm thảm đỏ lẫn mạng xã hội sau đó.

Cardi B và con gái cùng dàn nữ vệ sinh xuất hiện gây xôn xao (Nguồn @spicybardi_).

Cardi B bình thường toả sáng bao nhiêu thì hôm nay cũng chịu thua độ slay của con gái nhỏ ngay từ khi cô bé bước xuống xe.

Ở show diễn này, nữ rapper lắm chiêu diện áo khoác lông màu nâu, đi kèm giày boots cao gót đến đầu gối cùng kiểu tóc pixie cá tính. Trong khi đó, Kulture như biến thành chị em song sinh khi diện áo dài tay đen đơn giản và chân váy táo bạo cùng tông với áo khoác của mẹ.

Bộ trang phục ton sur ton của cặp mẹ con.

Điều đáng nói ở đây, Cardi B có vẻ như mang con gái mình đến sự kiện để trở thành khách mời chính thay cô. Kulture thừa hưởng thái độ tự tin của bố và mẹ. Dù chỉ mới 7 tuổi, bản sao Cardi B không chút ngại ngần ánh đèn flash. Cô bé liên tục tạo dáng cực slay trong khi người mẹ rapper ngồi chễm chệ phía sau "làm nền" cùng ánh mắt dõi theo đầy tự hào. Trên MXH, các video về cặp mẹ con "danh hài làng rap" nhanh chóng thu về hàng triệu lượt xem.

Ánh mắt lấp lánh tự hào và nụ cười trìu mến hiếm hoi được thấy ở Cardi B, lần này lại luôn thường trực khi đưa con gái Kulture ra mắt truyền thông.

Bà mẹ rapper "tắt đài", lặng lẽ ngồi phía sau xem con gái thể hiện.

Cách đây không lâu, vào hồi tháng 3, Cardi B và công chúa nhỏ cũng có một pha xuất hiện trên truyền thông cùng một tin tức hài hước không kém. Khi ấy, Kulture tinh nghịch đã sáng tạo một trái tim nhỏ bằng bút lông lên trên chiếc túi Hermès Birkin giá 60.000 đô (hơn 1,5 tỷ đồng) của Cardi B.

Trong đoạn clip đăng trên story, nữ rapper giàu có không thể không sốc. Cô liên tục nói: "Nhìn xem con gái tôi đã làm gì với cái túi của tôi này. Nhìn xem con gái tôi đã làm gì với cái túi của tôi này. Nhìn xem con gái tôi đã làm gì đi... Nhìn xem..." .

Có một bà mẹ hài hước và sáng tạo như Cardi B, chẳng trách con gái cô đã sớm bộc lộ cá tính với thời trang sớm đến vậy.

