Hi hữu: ‘Cậu nhỏ’ bị cương suốt 10 ngày liên tục, nguy cơ hoại tử cao

Bệnh nhân là nam giới sinh năm 1984, đã có vợ con và không sử dụng bất kỳ loại thuốc hay chất kích thích nào trước đó. Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, người bệnh bắt đầu xuất hiện tình trạng dương vật cương cứng liên tục dù không có kích thích tình dục. Do e ngại, bệnh nhân không đi khám mà tự chịu đựng cơn đau kéo dài.

Đến ngày thứ 9, khi không thể chịu được nữa, anh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và được điều trị giảm đau trong ngày.

Bác sĩ phẫu thuật cứu "cậu nhỏ" cho nam bệnh nhân.

Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, dương vật vẫn căng cứng và đau dữ dội hơn, buộc bệnh nhân phải chuyển gấp ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tại đây, các bác sĩ Khoa Nam học nhanh chóng xác định tình trạng cương đau dương vật kéo dài (Priapism) – một cấp cứu nam khoa hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nhận thấy nguy cơ hoại tử và mất hoàn toàn chức năng sinh lý, kíp trực đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật cấp cứu, giải áp thể hang, giúp dương vật trở lại trạng thái bình thường an toàn.

Theo bác sĩ Phan Lê Nhật Long, Khoa Nam học – Bệnh viện TWQĐ 108, cương đau dương vật kéo dài là tình trạng dương vật duy trì ở trạng thái cương cứng trên 4 giờ mà không liên quan đến kích thích tình dục. Đây là một tình huống cấp cứu khẩn cấp, bởi nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể bị tổn thương thể hang dẫn đến rối loạn cương dương vĩnh viễn.

“Những trường hợp đến muộn, sau 10 ngày như ca bệnh vừa qua, tiên lượng khả năng phục hồi cương dương tự nhiên sau điều trị rất hạn chế. Trong khi đó, nếu bệnh nhân đến sớm trong 4–6 giờ đầu, khả năng bảo tồn chức năng sinh lý gần như hoàn toàn", bác sĩ Long cho biết.

Cũng theo bác sĩ Long, có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, trong đó có việc dùng sai liều thuốc điều trị rối loạn cương dương, sử dụng thuốc hướng thần, thuốc chống trầm cảm, thuốc hạ huyết áp, hoặc mắc các bệnh lý huyết học như hồng cầu hình liềm, bạch cầu cấp. Ngoài ra, chấn thương vùng chậu – sinh dục hoặc không rõ nguyên nhân, như trong trường hợp của bệnh nhân trên, cũng có thể dẫn đến bệnh lý này

“Cậu nhỏ” là yếu tố then chốt quyết định chất lượng đời sống tình dục của nam giới. Tuy nhiên, nếu dương vật cương cứng kéo dài bất thường, người bệnh tuyệt đối không được chủ quan hay tự tìm cách xử lý tại nhà. “Sau quan hệ hoặc vì bất kỳ lý do nào, nếu dương vật không xìu được, đặc biệt là cương cứng trên 4 tiếng đồng hồ, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được cấp cứu kịp thời”, bác sĩ khuyến cáo.

Bên cạnh đó, nam giới không nên tự ý dùng thuốc tăng cường sinh lý không rõ nguồn gốc, đồng thời nên khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở Nam học uy tín, đặc biệt nếu từng có rối loạn cương hoặc đang điều trị các bệnh lý huyết học, thần kinh. Phát hiện sớm và xử trí đúng cách sẽ giúp bảo tồn chức năng sinh lý, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.