Cô gái 25 tuổi chiến thắng ung thư gan: “5 thực phẩm thèm đến mấy cũng phải tránh xa”

Ở tuổi 25, khi nhiều người vẫn còn vô tư với cuộc sống, thì cô Trần (25 tuổi, Trung Quốc) đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư gan quái ác. Sau quá trình điều trị và hồi phục kỳ diệu, cô thừa nhận: “Chính việc thay đổi cách ăn uống đã cứu tôi”. Những lời dặn dò của bác sĩ không chỉ dành cho người bệnh, mà là bài học cảnh tỉnh cho bất kỳ ai đang coi nhẹ sức khỏe lá gan của mình.

5 loại thực phẩm khiến lá gan “kêu cứu”

- Đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ: Thịt ba chỉ, gà rán, khoai tây chiên… đều khiến gan phải làm việc quá tải. Chất béo tích tụ lâu ngày dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan, thậm chí biến chứng thành ung thư gan. Các chuyên gia khuyến cáo: người khỏe mạnh cũng không nên ăn đồ chiên quá 2 lần mỗi tuần.

- Thực phẩm bị mốc: Lạc, ngô, gạo hay các loại hạt bị mốc chứa aflatoxin, độc tố nấm mốc gây ung thư gan cực mạnh. Độc tố này không bị phá hủy dù nấu sôi hay chiên rán. Một khi phát hiện mốc, phải bỏ cả phần, tuyệt đối không cắt bỏ rồi ăn tiếp.

- Rượu bia và đồ uống có cồn: Gan là “nhà máy xử lý rượu” của cơ thể. Uống nhiều khiến tế bào gan liên tục bị tổn thương, lâu ngày dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Với người từng mắc bệnh gan, rượu là chất cấm tuyệt đối. Người bình thường cũng nên giới hạn lượng cồn dưới 25g mỗi ngày (tương đương 1 lon bia hoặc 1 ly rượu vang nhỏ).

- Thực phẩm muối chua, lên men, hun khói: Cá muối, thịt xông khói, dưa muối… chứa nhiều nitrit – khi vào cơ thể có thể chuyển hóa thành nitrosamine, chất đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm gây ung thư. Không nên ăn quá 1 lần/tháng, và tốt nhất nên ăn kèm rau xanh để giảm tác hại.

- Đồ ngọt, nhiều đường: Bánh kem, trà sữa, kẹo… khiến lượng đường trong máu tăng cao, chuyển hóa thành chất béo dự trữ trong gan. Về lâu dài, nó gây ra gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa và tiểu đường type 2. Hãy tập dần thay đồ ngọt bằng trái cây tươi, vừa giúp thanh lọc gan, vừa giữ dáng.

3 nguyên tắc vàng để nuôi dưỡng lá gan khỏe mạnh

- Ăn đủ đạm, đúng cách: Chất đạm từ trứng, cá, đậu phụ, thịt nạc giúp gan phục hồi tế bào tổn thương. Mỗi ngày nên ăn 1 quả trứng 100g thịt hoặc cá, chế biến đơn giản (hấp, luộc) để tránh dầu mỡ.

- Ăn “cầu vồng” rau củ quả: Càng nhiều màu sắc, càng nhiều chất chống oxy hóa tốt cho gan. Hãy cố gắng ăn ít nhất 5 loại rau quả mỗi ngày, trong đó rau màu đậm như súp lơ xanh, cà rốt, việt quất chiếm một nửa khẩu phần.

- Uống đủ nước, đúng cách: Gan muốn khỏe, nước phải đủ. Uống 1,5-2 lít nước/ngày, chia nhỏ nhiều lần. Mỗi sáng, một ly nước ấm giúp kích hoạt hệ tiêu hóa, hỗ trợ đào thải độc tố. Tránh thay nước bằng nước ngọt hoặc nước trái cây đóng chai.

Những thói quen nhỏ giúp gan sống “an nhàn” hơn

- Cẩn trọng khi dùng thực phẩm chức năng: Nhiều người nghĩ uống thêm vitamin hay thuốc bổ là tốt, nhưng quá liều vitamin A, sắt, kẽm… lại khiến gan quá tải. Bất cứ loại bổ sung nào cũng phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng lâu dài.

- Chọn dụng cụ ăn uống an toàn: Đừng đựng đồ nóng trong hộp nhựa kém chất lượng, vì chất hóa dẻo (phthalate) có thể ngấm vào thức ăn, gây tổn hại gan. Tốt nhất nên dùng thủy tinh hoặc sứ.

- Ngủ đúng giờ, cách dưỡng gan tự nhiên nhất: Khoảng thời gian từ 23h đến 3h sáng là “giờ vàng” để gan phục hồi và lọc độc tố. Thức khuya thường xuyên khiến chức năng gan suy giảm nhanh chóng hơn bất kỳ loại rượu nào.

Sau trận chiến sinh tử với ung thư, cô gái trẻ đã thấm thía rằng sức khỏe không đến từ thuốc đắt tiền, mà từ từng bữa ăn, giấc ngủ mỗi ngày. Lời khuyên của bác sĩ dành cho cô, cũng là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta: “Đừng để đến khi lá gan kêu cứu mới học cách yêu thương nó”.

Nguồn và ảnh: Sohu