Hẹn đối tác chạy bộ 5-10 km rồi bàn công chuyện đang là mốt, đi ăn đi cà phê quá “lỗi thời” rồi

Ngày xưa, nhắc đến việc “đi gặp đối tác”, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới việc cùng nhau ăn trưa (hoặc ăn tối) trong nhà hàng sang trọng, không thì cũng phải là quán cà phê. Thế mới ra được “cái vibe” doanh nhân bàn việc lớn.

Tuy nhiên gần đây, mọi chuyện đã thay đổi. Địa điểm xây dựng networking đã chuyển từ nhà hàng, quán cà phê ra ngoài công viên, đường ven sông hay các cuộc thi chạy Marathon. Thay vì cùng nhau dùng bữa, uống cà phê, nhiều người rủ đối tác, đồng nghiệp đi chạy bộ để xây dựng mối quan hệ công việc theo cách nhẹ nhàng và ít áp lực hơn.

“Business Running” - Trào lưu mới của dân văn phòng

Peng, một cô gái sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc), cho biết cách đây vài tháng, cô mới biết đến khái niệm “business running”, khi một khách hàng hẹn gặp vào lúc 7 giờ sáng để cùng chạy bộ. Vị khách này vốn nổi tiếng khó tính và thường khiến các cuộc họp trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, buổi gặp hôm đó lại diễn ra hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô.

Peng kể rằng cả hai vừa chạy vừa nói chuyện về công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Nhịp chạy khiến cuộc trò chuyện tự nhiên hơn, không còn cảm giác đối đầu như trong phòng họp hay các buổi gặp đối tác “truyền thống”. Sau buổi sáng hôm ấy, cô cảm thấy mối quan hệ với khách hàng cải thiện rõ rệt và việc hợp tác cũng trở nên dễ dàng hơn. Theo Peng, đó là “cuộc gặp tốt nhất” mà cô từng có với khách hàng này.

Không chỉ Peng, ngày càng nhiều nhân viên văn phòng tại các thành phố lớn ở Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến xem chạy bộ như một hình thức xây dựng mối quan hệ. Những buổi hẹn cà phê kéo dài cả tiếng đồng hồ đang dần được thay bằng quãng chạy 5-10km vào sáng sớm hoặc sau giờ làm. Với nhiều người trẻ, chạy bộ giúp họ tiết kiệm thời gian, cải thiện sức khỏe và tạo cảm giác kết nối chân thành hơn với đối tác.

Một nhân viên làm trong lĩnh vực tài chính tại Thượng Hải (Trung Quốc) chia sẻ rằng anh thường tham gia các nhóm chạy bộ dành cho dân công sở. Mỗi tuần, nhóm sẽ hẹn nhau vài buổi ở công viên hoặc đường chạy quanh sông Hoàng Phố (Thượng Hải, Trung Quốc). Ban đầu mọi người đến chủ yếu để rèn luyện thể lực, nhưng sau đó các mối quan hệ công việc cũng tự nhiên hình thành. Anh từng gặp được khách hàng mới, đối tác tiềm năng và thậm chí cả nhà đầu tư chỉ thông qua những buổi chạy như vậy.

Theo anh, khác với các buổi networking truyền thống vốn khá cứng nhắc và tạo cảm giác “ai cũng phải gồng lên”, chạy bộ tạo ra bầu không khí vui vẻ, chân thành hơn. Khi cùng đổ mồ hôi và hoàn thành một quãng đường, mọi người dễ mở lòng trò chuyện thay vì cố tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp.

Xu hướng “Business Running” xuất hiện trong bối cảnh dân văn phòng Trung Quốc ngày càng chịu áp lực lớn về hiệu suất công việc. Nhiều công ty thậm chí bắt đầu đưa yếu tố thể thao và sức khỏe vào văn hóa doanh nghiệp. Một số nơi lập hẳn câu lạc bộ chạy bộ nội bộ, khuyến khích nhân viên tham gia Marathon hoặc tổ chức các hoạt động chạy cùng khách hàng.

Một kiểu áp lực mới

Ở Trung Quốc, Marathon đã trở thành một “cơn sốt” mới trong giới trung lưu thành thị. Theo số liệu từ Hiệp hội Điền kinh Trung Quốc, chỉ riêng năm 2025 đã có hàng trăm giải Marathon được tổ chức trên khắp cả nước, thu hút hàng triệu lượt người tham gia. Nhiều dân văn phòng xem việc hoàn thành một giải chạy không chỉ là mục tiêu sức khỏe mà còn là cách mở rộng mạng lưới quan hệ.

Một số công ty thậm chí coi khả năng chạy bộ như một phần để đánh giá nhân sự. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người chia sẻ rằng đồng nghiệp hoặc cấp trên của họ thường rủ khách hàng đi chạy thay vì đi ăn tối. Có người còn đùa rằng “nếu không chạy nổi 10km thì khó theo kịp sếp”.

Tuy nhiên, đằng sau xu hướng này cũng là áp lực vô hình mà dân văn phòng phải đối mặt. Một số người cho biết họ cảm thấy mình không chỉ phải hoàn thành KPI công việc mà còn phải duy trì hình ảnh sống khỏe, năng động và luôn tràn đầy năng lượng. Với những ai không thích thể thao hoặc không đủ thể lực, việc xây dựng mối quan hệ qua các đường chạy đôi khi lại trở thành áp lực mới.

Xue, 26 tuổi, từng làm tại một tổ chức tài chínhcho biết áp lực trong ngành của cô rất lớn. Cô nghe nhiều đồng nghiệp nghỉ việc vì không đạt chỉ tiêu công ty đề ra. Trong bối cảnh ấy, việc tham gia các hoạt động ngoài công việc như chạy bộ cùng đối tác đôi khi không hoàn toàn là sở thích cá nhân mà còn mang tính “bắt buộc ngầm”.

Dẫu vậy, nhiều người vẫn cho rằng xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách thế hệ trẻ nhìn nhận và xây dựng các mối quan hệ xã hội. Họ không còn muốn dành hàng giờ trong những bàn tiệc đầy “giả tạo” hay các cuộc gặp xã giao hình thức. Thay vào đó, họ tìm kiếm những kết nối tự nhiên hơn, lành mạnh hơn và phù hợp với lối sống lành mạnh.

(Nguồn: SCMP)