Hé lộ lý do Jennie (BLACKPINK) tham gia show tạp kỹ hậu rời YG

(Ảnh: tvN)

Chương trình giải trí mới mang tên Apartment 404 hiện đang là một trong những chương trình được khán giả chú ý nhiều nhất khi quy tụ dàn ngôi sao khủng, trong đó có Jennie - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK.

Thực tế, kể từ khi ra mắt đến nay, Jennie chỉ tham gia hai chương trình giải trí và cả hai đều do nhà sản xuất Jung Cheol Min chỉ đạo. Do đó, việc nữ thần tượng trở lại với show tạp kỹ lần này - cũng là một sản phẩm của PD Jung Cheol Min - khiến khán giả không quá bất ngờ.

Nói về lý do có thể thuyết phục Jennie đến với Apartment 404, nhà sản xuất thừa nhận không có bất kỳ bí quyết nào đặc biệt.

"Tôi đã làm điều tương tự (khi Jennie) tham gia Village, Survival, the Eight. Nếu ai quan tâm đến chương trình thì có thể tham gia, còn nếu không thì không cần thiết", PD chia sẻ, "Khi có dự án hay, tôi sẽ đưa ra lời mời tuyển chọn. Nếu họ không thể tham gia vì một lý do nào đó thì cũng không sao".

(Ảnh: tvN)

"Thật may mắn là Jennie rất thích Village Survival, The Eight bởi chương trình không có bất kỳ chỉnh sửa ác ý nào hoặc chỉnh sửa để chệch khỏi mục đích ban đầu. Đó là lý do chúng tôi tạo dựng được niềm tin", nhà sản xuất nói thêm.

Theo như chia sẻ của Jung Cheol Min, anh đã khá ngần ngại khi tiếp cận Jennie cho chương trình này. Nguyên nhân là do vào thời điểm đó, Jennie đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink cùng với các thành viên. Tuy nhiên, sau khi được mời tới tham dự buổi concert cuối cùng của BLACKPINK tại Seoul (Hàn Quốc), anh đã có dịp trò chuyện lại với nữ thần tượng.

"Vì chuyến lưu diễn đã kết thúc nên tôi chỉ tình cờ hỏi cô ấy có muốn tham gia show tạp kỹ này không và cô ấy nói rằng rất hứng thú. Tôi đã gửi cho Jennie bản kế hoạch và tối hôm ấy, Jennie gọi lại cho tôi và tiết lộ cô ấy rất thích. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô ấy đồng ý xuất hiện trong chương trình", PD nói tiếp.

Nói về tính cách của Jennie với tư cách nghệ sĩ giải trí, nhà sản xuất cho rằng ngôi sao K-Pop rất "trung thực và có phần dịu dàng". Anh cho rằng sự trung thực với cảm xúc là một tinh thần tuyệt vời và đáng kể để tạo nên một chương trình tạp kỹ thu hút khán giả.

"Jennie rất đáng yêu và dễ thương", Jung Cheol Min tiết lộ, "Thay vì ép cô lấy làm điều gì đó, tôi sẽ bảo cô ấy hãy tận hưởng chương trình, như vậy cô ấy sẽ tận hưởng con người thật và thể hiện điểm mạnh của mình".