Hé lộ danh tính tổng tài “mây mưa” với sao nữ hạng A trên ô tô?

Trong những ngày qua, thông tin "nữ hoàng làng hài Hàn Quốc" Park Na Rae bị tố quan hệ với 1 người đàn ông bí ẩn trên ô tô ngay trước mặt quản lý đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội xứ Hàn. Tới chiều 5/1, Yahoo News đã hé lộ về danh tính người đàn ông xuất hiện trong câu chuyện gây sốc về nữ danh hài họ Park.

Theo ký giả từ Yahoo News, công chúng đang đổ dồn sự chú ý về phía "tổng tài" điển trai Sung Hoon. Điều này xuất phát từ việc nam tài tử sinh năm 1983 từng dính tin hẹn hò với Park Na Rae. Chưa dừng lại ở đó cách đây 3 năm, 2 ngôi sao còn từng vướng nghi vấn quan hệ tình dục tới mức phát sinh sự cố ngoài ý muốn và phải nhập viện cấp cứu. Tại thời điểm đó, đại diện của cả 2 nghệ sĩ đã mạnh mẽ bác bỏ thông tin nói trên. Vụ việc dần chìm xuống, tuy nhiên đến nay khi tin tức Park Na Rae bị tố "mây mưa" trong ô tô đang lan nhanh, nghi vấn cô từng hẹn hò và quan hệ với Sung Hoon đã xuất hiện rầm rộ trở lại. Đồng thời, Sung Hoon cũng được cho là người đàn ông có hành vi dung tục với danh hài họ Park trên ô tô ngay trước mặt quản lý của nữ ngôi sao này.

Sung Hoon dính nghi vấn là người đàn ông "mây mưa" với Park Na Rae trên ô tô. Ảnh: Naver

Park Na Rae - Sung Hoon vướng tin hẹn hò vì có nhiều tương tác đáng ngờ. Tới nay, 2 ngôi sao chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Ảnh: Naver

Tính tới thời điểm hiện tại, phía nam tài tử sinh năm 1983 vẫn chưa có động thái phản hồi về thông tin tiêu cực liên quan tới anh.

Trước đó ít ngày, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, các quản lý cũ đã nộp đơn khiếu nại Park Na Rae lên Bộ Lao động Hàn Quốc. Trong đơn, họ cáo buộc diễn viên hài đình đám có hành vi bắt nạt đáng lên án ở nơi làm việc.

Nội dung trong đơn khiếu nại đề cập đến sự việc xảy ra trong lúc các quản lý ngồi chung xe với Park Na Rae và 1 người đàn ông bí ẩn đi cùng sao nữ này. Những người quản lý cũ cho biết trong khi họ đang ngồi ở ghế lái và ghế phụ, Park Na Rae đã "mây mưa" với người đàn ông đi cùng cô. Họ nhấn mạnh không thể rời khỏi xe hay né tránh tình huống nhạy cảm, đồng thời bức xúc cho rằng Park Na Rae đã lợi dụng tư cách người sử dụng lao động để buộc họ phải chứng kiến những hình ảnh dung tục ngay trên xe.

Park Na Rae bị tố quan hệ tình dục trên ô tô trước mặt các quản lý. Ảnh: Nate

Được biết trong suốt 1 tháng qua, Park Na Rae đã phải đương đầu với giai đoạn khủng hoảng nhất trong sự nghiệp. Cô hiện đối mặt 7 vụ kiện bao gồm các cáo buộc hành hung nghiêm trọng, vi phạm Luật Y tế, vi phạm Luật Công nghiệp Văn hóa đại chúng, phỉ báng bằng cách đăng tải thông tin sai sự thật, vi phạm Luật Mạng Thông tin và Truyền thông, tham ô.

Ngoài ra, nữ hoàng làng hài Kbiz còn vướng cáo buộc thực hiện các thủ thuật y tế bất hợp pháp từ 1 người hành nghề y không có giấy phép, được biết đến với biệt danh "bà dì tiêm chích".

Cáo buộc thực hiện thủ thuật y tế trái phép hiện tại đã được cảnh sát điều tra độc lập. Cảnh sát đã cấm xuất cảnh đối với bà Lee (bà dì tiêm chích), đồng thời tiến hành điều tra người này với tội danh vi phạm Luật Y tế và Luật Kiểm soát Ma túy.

Park Na Rae sinh năm 1985, là một nữ diễn viên hài và MC hàng đầu của Hàn Quốc, nổi tiếng với sự nghiệp rực rỡ và tính cách hài hước, táo bạo. Cô bắt đầu sự nghiệp vào năm 2006 thông qua chương trình hài kịch nổi tiếng Gag Concert trên đài KBS và nhanh chóng gây dựng tên tuổi bằng lối diễn hài quan sát độc đáo, khả năng hóa thân thành nhiều nhân vật và bắt chước các ngôi sao.

Park Na Rae được coi là trụ cột không thể thiếu của nhiều chương trình tạp kỹ ăn khách như I Live Alone của MBC và Amazing Saturday của tvN. Nhờ tài năng và sự cống hiến không ngừng, cô đã được vinh danh bằng giải thưởng cao quý Daesang tại MBC Entertainment Awards 2019. Tuy nhiên, đến nay "nữ hoàng làng hài" đang đứng trước nguy cơ mất trắng sự nghiệp sau hàng loạt bê bối chấn động.

Nữ danh hài họ Park đang đối mặt với 7 vụ kiện. Ảnh: Nate

Trong khi đó, Sung Hoon sinh năm 1983, từng là thành viên của đội tuyển bơi lội quốc gia Hàn Quốc. Sau khi giã từ sự nghiệp thể thao, anh lấn sân làng giải trí và nhận được vai diễn đầu tiên ở bộ phim New Tales of Gisaeng (2011). Sau đó, nam thần cao 1m85 dần trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim như Oh My Venus, Bí Mật Ngọt Ngào, Perfect Marriage Revenge,... Đặc biệt, vai diễn "tổng tài" Cha Jin Wook trong tác phẩm Bí Mật Ngọt Ngào đã chính phục đông đảo khán giả và nhận về nhiều sự ủng hộ nồng nhiệt từ công chúng.

Tài tử Sung Hoon nổi tiếng trên diện rộng với vai tổng tài Cha Jin Wook trong tác phẩm Bí Mật Ngọt Ngào. Ảnh: Naver

Nguồn: Kbizoom