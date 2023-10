HAY FEST 2023: Bữa tiệc bùng nổ giác quan với dàn nghệ sĩ chất lượng, không gian lễ hội âm nhạc cắm trại “chất” nhất Việt Nam!

HAY Glamping Music Festival 2023 vừa kết thúc tối 30/9 tại Công viên Yên Sở - Gamuda City (Hà Nội) với gần 20 set nhạc đến từ các nghệ sĩ cả trong nước và quốc tế kéo dài gần 12 tiếng đồng hồ. Sự kiện năm nay diễn ra với quy mô tổ chức hoành tráng hơn hẳn năm ngoái, thu hút khoảng hơn 10.000 khán giả tới tham dự. Với thông điệp “nơi thanh xuân hội tụ”, tất cả đã cùng nhau có một ngày hội chìm đắm trong âm nhạc cùng các thần tượng của mình.

Bữa tiệc bùng nổ giác quan với dàn nghệ sĩ chất lượng

Sau thành công của mùa đầu tiên, HAY Glamping Music Festival quay trở lại và tiếp tục mang đến một dàn nghệ sĩ chất lượng. Giống như lời khẳng định của ban tổ chức, chương trình trở thành sân khấu lễ hội - điểm giao thoa chung cho những màu sắc âm nhạc đại diện cho từng thể loại, dòng nhạc khác nhau.

Ban tổ chức đã cho thấy sự tính toán rõ ràng hơn về concept. Phần nhạc hội năm nay được chia thành 3 phần: Happy Afternoon (Chiều hạnh phúc), Amazing Sunset (Hoàng hôn tuyệt vời) và Young Night (Đêm thanh xuân). Mỗi phần mang một màu sắc khác biệt với những set nhạc được sắp xếp có chủ đích, mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Happy Afternoon được bắt đầu từ khoảng 13h, quy tụ hàng loạt nghệ sĩ Indie và các singer-songwriter đình đám của Việt Nam. Sân khấu chính thức sáng đèn với sự xuất hiện của giọng ca giàu tình cảm Minh Đinh cùng sự hỗ trợ từ ban nhạc Màu Nước. Nối tiếp là hàng loạt cái tên quen thuộc như buitruonglinh, Vũ Thanh Vân, Minh, Thịnh Suy, Mademoiselle x Floyd Thursby. Cùng theo đuổi thể loại indie folk mộc mạc, giàu tính tự sự nhưng không hề kém phần cuốn hút, các nghệ sĩ đã đem đến một bầu không khí rất “chill” để mở màn lễ hội năm nay.

Chương trình được hâm nóng với set hip-hop của OSAD, Machiot, Kay C và màn trình diễn rock cực cháy của ban nhạc gạo cội Microwave. Phần Happy Afternoon khép lại với sự xuất hiện của GiGi Hương Giang - một cái tên thu về rất nhiều thiện cảm sau màn trình diễn hết mình tại lễ hội năm ngoái. Dù không còn sự “hậu thuẫn” của cơn mưa nặng hạt như lần trước, nữ ca sĩ vẫn khiến bầu không khí lễ hội như vỡ òa với những màn trình diễn cực kỳ sôi động và được dàn dựng công phu.

Phần Amazing Sunset bắt đầu từ 18h, với màu sắc chủ yếu là các set diễn mang đậm màu sắc pop điện tử hiện đại. Giọng ca Việt kiều Vinh Khuất là người mở màn và nhận sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả. Sau khi gây sốt với bản hit Quá Lâu, chàng ca sĩ người Đức đã trở thành một cái tên không còn xa lạ với người yêu nhạc trong nước. Anh chiêu đãi khán giả tiết mục “one-man-band” mang tính thương hiệu của mình, khi một mình trực tiếp phối và trình diễn ca khúc Không Quên Được Em từ A đến Z ngay trên sân khấu. Đến với HAY FEST năm nay, Vinh Khuất cũng giới thiệu một ca khúc hoàn toàn mới được sáng tác dành riêng cho chương trình mang tên Phá tan màn Đêm.

Khách mời được chờ đón bậc nhất trong phần Amazing Sunset cũng như HAY FEST năm nay là Ronan Keating - người có tên tuổi gắn liền boyband huyền thoại Boyzone. Ở tuổi 46, anh vẫn xuất hiện đầy phong độ và lịch lãm, vừa đàn hát và nhảy múa không biết mệt. Vì không thể đưa các đồng đội Boyzone đến trình diễn cùng, giọng ca người Ireland cho biết muốn mang đến cho người hâm mộ những bài hát đã từng làm nên thành công của nhóm như No Matter What, You Needed Me hay Words.

Tất nhiên, Ronan Keating cũng không quên chiêu đãi khán giả bản hit lớn nhất trong sự nghiệp solo của mình - When You Say Nothing At All. Khi thành viên của Boyzone cất lời, hàng nghìn người yêu nhạc phía dưới hòa giọng theo tạo nên một bầu không khí đầy cảm xúc và tràn ngập hoài niệm.

Phần 2 của lễ hội kết thúc với 2 set diễn của Hoàng Dũng và Trung Quân Idol - những “hoàng tử hát tình ca” đình đám bậc nhất của Vpop hiện nay. Cặp sao còn khiến khán giả bất ngờ với màn hoán đổi hit và song ca. Khi Hoàng Dũng đang hát Vì Mất Đi Ánh Mặt Trời, Trung Quân bất ngờ xuất hiện và đối lại bằng những câu hát trong Yếu Đuối. Tiết mục như khiến hơn 10.000 khán giả phía dưới như bùng nổ, cổ vũ cuồng nhiệt.

Màn song tấu của Hoàng Dũng và Trung Quân như tiếp lửa để HAY FEST bước vào phần sôi động nhất - Young Night. Đây là một lúc khán giả chìm đắm trong loạt set diễn hip-hop cực kỳ sôi động và chất lượng. MCK là người mở màn với các bài rap kết hợp screaming được phối theo phong cách nu-metal từ ban nhạc Màu Nước. Đứng chung sân khấu với anh còn có sự hỗ trợ của Lope Phạm và tổ đội Rapital.

Huyền thoại hip-hop Hàn Quốc Epik High là người tiếp quản sân khấu với một setlist không thể “chiều fan” hơn. Tổ đội 3 thành viên liên tục mang đến cho người hâm mộ những bản hit gắn liền với tên tuổi của họ như No Thanxxx, Love Love Love, Run, Home Is Far Away… Nhóm tâm sự rất hối hận vì bây giờ mới có cơ hội diễn tại Việt Nam và hứa hẹn chắc chắn sẽ tìm cách tổ chức một concert tại đất nước của chúng ta. Rapper Tablo chia sẻ: “Kể từ hôm nay, nơi đây sẽ là ngôi nhà phương xa của chúng tôi”.

Chương trình tiếp nối với hàng loạt phần trình diễn ấn tượng của những nghệ sĩ Việt Nam như Suboi, Chillies... Càng về đêm muộn, không khí tại lễ hội càng cháy với hàng loạt bản rock, hip-hop sôi động. Hàng nghìn khán giả đã nán lại đến những giây phút cuối cùng để tận hưởng một đêm sống trọn với âm nhạc của thanh xuân.

Justatee là người nhận trọng trách với set nhạc khép lại lễ hội kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Toàn bộ hành trình âm nhạc của nam ca sĩ như được tái hiện với hàng loạt bản hit từ cũ đến mới, được phối lại và sắp xếp hài hòa, hợp lý. Sân khấu này cũng là nơi đầu tiên anh mang loạt ca khúc thời mới vào nghề như Lonely Star, Người Lạ Nơi Cuối Con Đường, Người Nào Đó, Hoa Sữa… đi diễn. Giám khảo Rap Việt mùa 3 cũng khiến khán giả vỡ òa với lời hứa sẽ sớm tổ chức một live concert riêng, có thể vào năm sau.

Các set diễn năm nay đều được dàn dựng công phu và kỹ lưỡng. Tất cả nghệ sĩ Việt Nam đều chủ động phối lại các bản hit quen thuộc của mình để đem đến những màn trình diễn mới mẻ cho khán giả. Màu Nước band và INQ band là những cái tên không thể không nhắc đến trong việc giúp các phần diễn trở nên đầy sôi động, độc đáo.

Quyết định chọn liveband thay vì để các nghệ sĩ hát trên beat cũng góp phần không nhỏ nâng tầm chất lượng của lễ hội âm nhạc. Tất cả set diễn đều tạo được điểm nhấn, với quy mô không khác gì một mini-concert thực thụ của từng nghệ sĩ.

Không gian văn hóa - nghệ thuật đúng chuẩn festival âm nhạc quốc tế

Ngoài việc các set diễn được sắp xếp hợp lý hơn, ban tổ chức cũng đầu tư mạnh vào quy mô sân khấu, hệ thống âm thanh - ánh sáng. Ekip tiếp tục sử dụng hệ thống loa L-Acoustic - thương hiệu gắn liền với hơn 60% lễ hội âm nhạc cao cấp trên thế giới. Theo BTC tiết lộ, mọi khâu chuẩn bị, lắp đặt đang và chắc chắn sẽ được thực hiện một cách tỉ mỉ, chuẩn chỉnh và đạt chất lượng tốt nhất. Và mục tiêu hướng tới là tạo ra trải nghiệm đã tai - đã mắt - tận hưởng - vỡ òa.

Lần thứ 2 được tổ chức, HAY FEST ngày càng hoàn thiện hơn trong khâu tổ chức, dần định hình rõ ràng hơn mô hình glamping - cắm trại nghỉ dưỡng kết hợp âm nhạc. Cũng phải nhấn mạnh rằng, HAY FEST là nơi đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam khởi xướng và tổ chức thành công mô hình này.

Năm nay, sự kiện được kéo dài suốt 2 ngày liên tiếp với hàng loạt hoạt động ngoài trời siêu hay ho và hấp dẫn. Bên cạnh trải nghiệm âm nhạc, khán giả còn được hoà mình vào một không gian nghệ thuật - văn hóa, ẩm thực đa dạng và phong phú với nhiều hoạt động thú vị.

Ngay từ trước khi phần âm nhạc bắt đầu, không khí tại công viên Yên Sở náo nhiệt, sôi động hơn bao giờ hết. Dàn trai xinh gái đẹp đã có mặt check in, chụp ảnh, “flex” khoe với bạn bè từ sớm, chờ đợi những màn trình diễn chất lượng của các thần tượng. Với mục tiêu giúp khán giả ăn thật ngon, uống thật đã, để quẩy thật sung suốt nhiều giờ với âm nhạc, BTC lựa chọn tin rằng với việc tăng gấp đôi số lượng gian hàng so với năm ngoái cùng sự xuất hiện của 30 nhãn hàng F&B lớn. Gian hàng FnB tại HAY FEST không chỉ có đồ ăn ngon mà còn gây ấn tượng với loạt decor, visual siêu xịn, siêu chất để các khán giả chỉ cần giơ máy lên là có ngay ảnh đẹp.

Không ngoa khi nói rằng, HAY FEST là bữa tiệc của những giác quan. Vì ở đây, khán giả được nghe nhạc sống, được tận mắt ngắm những visual nức mắt, được ngửi hương thơm quyến rũ của đồ ăn ngon, được thỏa thích mua sắm những món đồ thời trang, sản phẩm độc đáo.

Điều tuyệt vời nhất mà khán giả đến với HAY FEST là họ được gác lại mọi bộn bề công việc, tạm tách biệt khỏi những ồn ào, xô bồ của cuộc sống để có thể chìm đắm trong một thế giới thu nhỏ. Ở thế giới ấy, có bầu trời trong xanh, thiên nhiên trong lành, thư giãn, có những con người đồng điệu. Ở thế giới ấy, bất kỳ góc nhìn nào của bạn cũng sẽ thấy nụ cười, sự lấp lánh và tình yêu ngập tràn.

HAY FEST mới tròn 2 tuổi nhưng với tâm huyết, sự đầu tư chất lượng của BTC cũng như giá trị cốt lõi mà chương trình hướng đến, đã và đang ngày càng giúp HAY khẳng định tên tuổi của mình trong lòng khán giả. Chương trình khiến tất cả từ người xem đến nghệ sĩ tham gia đều cảm thấy hào hứng, thích thú và muốn được cống hiến hết mình.

Tháng 9 đã khép lại, HAY FEST cũng hoàn thành sứ mệnh mang những thanh xuân rực rỡ đến với người hâm mộ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại một ngày gần nhất. Ngày đó, chúng ta sẽ lại cùng với nhau sống trong những nhiệt thành và hoan ca tuổi trẻ.