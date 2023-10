Những khoảnh khắc đáng nhớ tại HAY FEST 2023: Sân khấu mãn nhãn, dàn nghệ sĩ từ tây sang ta diễn sung như mở concert riêng!

Sau nhiều ngày chờ đợi, lễ hội âm nhạc đình đám và hot nhất mùa thu - HAY Glamping Music Festival đã được diễn ra tại Công viên Yên Sở Hà Nội. Xuyên suốt 10 tiếng đồng hồ, gần 10.000 khán giả có mặt đã được tận hưởng một không gian âm nhạc với nhiều cảm xúc khác nhau. Ngay sau sự kiện, đã có rất nhiều phản ứng tích cực dành cho chương trình, ai nấy đều thừa nhận đây là lễ hội âm nhạc đáng để mong chờ và tận hưởng.

Epik High “cháy” hết mình tại HAY FEST như concert riêng

Một trong những dấu ấn tại HAY FEST 2023 khiến khán giả chẳng thể nào quên đó chính là sự xuất hiện của nhóm nhạc huyền thoại Hip-hop Kpop - Epik High. Từ thời điểm hé lộ, các fan của Kpop nói chung và Epik High nói riêng đã như "ngồi trên đống lửa" để sẵn sàng chờ đón thưởng thức màn trình diễn từ huyền thoại Kpop đời đầu này. Cho đến khi Epik High xuất hiện trên sân khấu, tất cả như muốn vỡ òa, liên tục hò reo phấn khích, hát theo và "quẩy" cùng nhóm nhạc.

Đến với Việt Nam lần này, Epik High đã rất nhiều lần thể hiện sự hào hứng khi được trình diễn cho các khán giả tại đất nước hình chữ S. Trên sân khấu, Epik High khiến khán giả phát cuồng và nhảy múa theo từng giai điệu với loạt bản hit như No Thanxxx, Rain Song, Love Love, Love, Home Is Far Away,… Đây đều là những bản hit thanh xuân gắn liền với sự nghiệp đỉnh cao của Epik High. Đặc biệt bên cạnh những ca khúc đình đám này, Epik High còn mang đến hàng loạt những phần trình diễn bùng nổ nhất từ world tour All Time High.

Sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam khiến cho chính Epik High cũng không giấu được sự bất ngờ xen lẫn xúc động. Các thành viên cho biết đã vô cùng hối hận khi không đến Việt Nam sớm hơn. Hay thậm chí còn khẳng định Việt Nam chính là ngôi nhà nơi xa. Thành viên Tablo chia sẻ, đã có một số trục trặc khiến cho anh phải mất đến 30 tiếng mới có thể đặt chân đến đất nước hình chữ S. Thế nhưng khi nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ, những trái tim đầy nồng nhiệt của fan Việt, anh đã quên hết tất cả sự mệt mỏi. Đặc biệt hơn cả, Epik High còn khẳng định sẽ quay trở lại Việt Nam vào năm 2024 và rất có thể sẽ tổ chức concert để dành tặng fan Việt.

Ronan Keating gây “quắn quéo” vì body phong độ ở tuổi U50

Bên cạnh Epik High, sự xuất hiện của Ronan Keating - thành viên nhóm nhạc huyền thoại US-UK Boyzone cũng khiến người hâm mộ mong ngóng hơn cả. Dù không phải lần đầu tiên đến Việt Nam nhưng tình cảm và sự nồng cháy của khán giả Việt vẫn khiến cho Ronan Keating choáng ngợp. Trên sân khấu, Ronan Keating khiến người hâm mộ đặc biệt là các fan nữ không khỏi sửng sốt vì sự phong độ, điển trai ở tuổi U50.

Từ bộ vest lịch lãm cho đến khi Ronan Keating cởi chiếc áo khoác ngoài và chỉ diện áo thun ôm sát cơ thể, tất cả đều làm cho hàng nghìn khán giả phải xuýt xoa khi được tận mắt nhìn thấy thần tượng ở tuổi thanh xuân. Đến với Việt Nam, anh đã thể hiện hàng loạt bản hit gắn liền với tuổi thanh xuân nhiều thế hệ - Loving Each Day, Baby Can I Hold You, Words, No Matter What,... Đặc biệt khi anh cất vang ca khúc tình ca kinh điển When You Say Nothing At All, màn “kiss cam” đã được lia xuống khán giả và tạo nên nhiều khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào.

Vinh Khuất sáng tác mới cho HAY FEST, hài hước tiết lộ “được trả rất nhiều tiền”

Vinh Khuất là một trong những nam nghệ sĩ luôn say mê với từng khoảnh khắc mà anh có mặt trên sân khấu. Các sáng tác của anh cũng được giới trẻ vô cùng yêu thích và nhiều sản phẩm trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Tại HAY FEST năm nay, BTC đã quyết định chơi lớn khi hợp tác cùng Vinh Khuất để tạo nên một ca khúc riêng cho chương trình mang tên Phá Tan Màn Đêm. Vinh Khuất cho biết ca khúc này chính là để thể hiện việc sẽ "party" cùng HAY FEST bất chấp thời tiết dù nắng hay mưa để cùng thức cả đêm. Vinh Khuất còn hài hước cho biết đã được "trả rất nhiều tiền" cho bài hát này.

Dàn nghệ sĩ “quẩy” cùng khán giả từ lúc nắng gắt đến tối đêm

Có thể nói chỉ có tại HAY FEST từ mùa 1 tới mùa 2, khán giả mới có thể trải nghiệm được rất nhiều cảm xúc khác nhau với thời tiết chuyển giao ở Hà Nội. Tại mùa 1, hàng chục nghìn khán giả đã phải đứng dưới cơn mưa tầm tã trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Thì với mùa 2, tưởng chừng như “lịch sử" sẽ lặp lại nhưng lại hoàn toàn trái ngược. Thời tiết bỗng chốc thay đổi và trở nên nắng gắt trong suốt buổi chiều diễn ra HAY FEST 2023.

Cái nắng này dù khiến cho rất nhiều khán giả phải sử dụng tất cả mọi thứ có thể để che chắn nhưng vẫn không làm giảm đi sự cuồng nhiệt dành cho lễ hội âm nhạc này. Phải đứng dưới nắng trong thời gian dài nhưng chỉ cần nhạc lên, hàng chục nghìn khán giả lại tiếp tục "quẩy", cùng nhau nhảy múa, hò reo và hát cùng các nghệ sĩ.

Với thời lượng kéo dài trong khoảng 10 tiếng đồng hồ, không ít khán giả đã đứng xuyên suốt từ lúc nắng nhất cho đến khi tối muộn. Khi chương trình đã về đến những phút cuối, bên dưới khu vực khán giả vẫn còn rất đông người đang đứng để chờ đợi những nghệ sĩ mà mình yêu thích. Điều này khiến cho JustaTee - nam nghệ sĩ chịu trách nhiệm khép lại chương trình cũng phải bất ngờ và dành lời cảm ơn đến tất cả khán giả vẫn còn nán lại đến tận giây phút cuối.

Dù tại Việt Nam có rất nhiều lễ hội âm nhạc khác nhau nhưng không quá nếu nói HAY FEST 2023 chính là sự kiện gây rất nhiều "thương nhớ" cho khán giả Việt. Chính sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả còn khiến cho các nghệ sĩ hay MC Phí Linh yêu cầu trực tiếp trên sân khấu với mong muốn HAY FEST sẽ tổ chức 2 lần 1 năm. Với tình cảm này, chắc chắn HAY FEST sẽ nhanh chóng trở lại để gặp gỡ các khán giả và tiếp tục tạo nên những thanh xuân thật đẹp.