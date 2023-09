Ronan Keating chính thức xuất hiện ở HAY Fest: loạt hit kinh điển làm khán giả xao xuyến, khoe body săn chắc ở tuổi 46!

Ngay lúc này, không khí lễ hội âm nhạc HAY GLAMPING MUSIC FESTIVAL đang được đẩy cao hơn bao giờ hết khi siêu sao quốc tế Ronan Keating chính thức xuất hiện ở sân khấu chính. Thủ lĩnh Boyzone ở tuổi U50 vẫn cực kì phong độ, điển trai và tràn đầy sức sống khi trở lại Việt Nam lần thứ 3.

Xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, Ronan Keating lập tức cởi phăng chiếc áo vest, để lộ chiếc áo thun ôm sát cơ thể săn chắc. Không hổ danh một trong những siêu sao hàng đầu của thế giới và vẫn giữ được sức hút của bản thân dù đã hoạt động nhiều thập niên.

Ronan Keating cực điển trai và phong độ.

Nam ca sĩ đặc biệt vui vẻ trên sân khấu HAY Festival.

Anh bắt đầu set diễn với Loving Each Day. Lần lượt các giai điệu cực quen thuộc được vang lên như Baby Can I Hold You, Words, No Matter What,... khiến khán giả như được quay trở lại tuổi thanh xuân tuyệt đẹp. Còn nhớ thời điểm thế hệ 8x - 9x đời cuối mê mẩn với các chàng trai Boyzone thông qua MTV Asia, và đến hiện tại họ đã được thấy thủ lĩnh của nhóm "bằng xương bằng thịt" - kí ức trở lại thật đẹp!

Vẫn là ánh mắt khiến bao nhiêu trái tim "rung rinh".

Khi bản tình ca kinh điển When You Say Nothing At All vang lên, "kiss cam" tiếp tục được lia xuống hàng nghìn khán giả. Với giai điệu quá lãng mạn, các cặp đôi không ngần ngại trao cho nhau những nụ hôn vô cùng nồng cháy. Đây cũng là một trong những "đặc sản" của HAY Festival, mang đến bầu không khí thấm đẫm trong tình yêu. Được hôn nhau khi siêu sao quốc tế Ronan Keating trình diễn bản tình ca "quốc dân" chắc chắn là trải nghiệm khó có thể quên!