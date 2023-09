HOT: Epik High gây “chấn động” trên sân khấu HAY FEST, khẳng định sẽ quay trở lại Việt Nam làm concert!

Hơn lúc nào hết, các khán giả tại HAY FEST 2023 đang vô cùng phấn khích và không thể ngồi yên một chỗ khi nhóm nhạc huyền thoại Kpop - Epik High chính thức xuất hiện trên sân khấu tại Việt Nam. Dù thời điểm Epik High lộ diện đã hơn 22h đêm nhưng hàng nghìn khán giả vẫn không rời vị trí để sẵn sàng “quẩy” hết mình với những bản hit huy hoàng của Epik High.

Epik High chính thức xuất hiện tại HAY FEST 2023

Các chàng trai của Epik High còn khiến không khí thêm phần bùng cháy khi liên tục hô vang hai chữ “Việt Nam”. Nhóm nhạc huyền thoại chia sẻ đã mong chờ ngày đến Việt Nam từ rất lâu và đang rất phấn khích để mang đến những set nhạc cháy nhất.

DJ Tukutz đội nón lá

Đặc biệt Epik High còn khiến người hâm mộ vô cùng xúc động khi khẳng định hối hận khi không đến Việt Nam sớm hơn. Các chàng trai còn tuyên bố chắc chắn 100% sẽ quay trở lại Việt Nam vào năm sau và có thể đó chính là một concert. Không chỉ thế, Epik High còn chia sẻ nếu như Seoul là quê hương thì Việt Nam chính là ngôi nhà nơi xa.

Epik High khiến khán giả phát cuồng và nhảy múa theo từng giai điệu với loạt hit đình đám

Trên sân khấu, Epik High khiến khán giả phát cuồng và nhảy múa theo từng giai điệu với loạt bản hit như No Thanxxx, Rain Song, Love Love, Love, Home Is Far Away, Fan, One,…. Đây đều là những bản hit thanh xuân gắn liền với sự nghiệp đỉnh cao của Epik High. Đặc biệt bên cạnh những ca khúc đình đám này, Epik High còn mang đến hàng loạt những phần trình diễn bùng nổ nhất từ world tour All Time High. Khỏi phải nói, mỗi một ca khúc được vang lên, khán giả Việt lại được dịp trở về chuyến hành trình thanh xuân với những năm tháng huyền thoại cùng Epik High.