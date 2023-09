HAY FEST 2023: Thanh xuân trở nên đáng giá hơn khi hoà mình trong âm nhạc cùng thần tượng!

"Hãy gặp người bạn muốn gặp, hãy làm những thứ bạn thích. Nhân lúc còn mặt trời, còn gió nhẹ và nhân lúc bạn chưa già".

Các concert, EDM, festival âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình tuổi trẻ của những con người hiện đại. Có người sẵn sàng bay nửa vòng trái đất để gặp thần tượng, bỏ ra cả trăm triệu để có vị trí đẹp nhất trong show diễn của idol. Thậm chí, ở một vị trí khán đài xa lắc lơ, nhưng chỉ cần ngước mắt lên nhìn thấy người mình thích, vang bên tai thứ âm nhạc lôi cuốn, khóc cười cùng những người bạn… cũng quá đủ trọn vẹn rồi.

Chờ đợi suốt 1 năm ròng, HAY FEST - sự kiện âm nhạc được giới trẻ thủ đô mong chờ nhất cũng đã gần đến ngày tổ chức tại Công viên Yên Sở - Gamuda Land. Dân tình lại rần rần rủ nhau "lên đồ", các fanboy fangirl cũng nóng lòng được gặp các thần tượng thời thanh xuân. Những chiếc vé liên tục được các bạn trẻ chia sẻ rủ rê nhau đủ để chứng minh độ hot của HAY FEST. Khán giả đến đây đâu chỉ để "đu đưa" âm nhạc, trên hết, cảm giác mà người hâm mộ muốn tìm kiếm khi "rút hầu bao" là những điều còn tuyệt vời hơn thế nữa!

Cảm giác được "rút ngắn khoảng cách với thần tượng"

Ai đó đã nói rằng "khoảng cách gần nhất giữa thần tượng và fan là người trên sân khấu, người dưới khán đài". Những người mà mình vẫn chỉ nhìn thấy, nghe thấy qua màn ảnh thì nay đã xuất hiện "bằng xương bằng thịt" trước mắt mình.

Với thông điệp "Nơi Thanh Xuân Hội Tụ", HAY FEST năm nay bùng nổ ngay khi công bố dàn line-up đình đám. Trải qua nhiều nỗ lực thương thảo, TheBROs Entertaiment và đơn vị đồng tổ chức Hoàng An Nhiên Group đã mang 2 tên tuổi quốc tế tiêu biểu, đại diện cho thanh xuân của fan yêu nhạc Hàn và USUK. Đó là huyền thoại Hip-hop Epik High và thủ lĩnh boyband Boyzone hay còn được mệnh danh là "lãng tử tình ca" thập niên 80-90s Ronan Keating.

Một lần nữa, HAY FEST mang người hâm mộ được quay về cái thời điên cuồng gửi tin nhắn trên iTV chỉ để thấy ca khúc của thần tượng xuất hiện. Thời mà Internet, Social chưa phát triển nhưng ai nấy đều đã thuộc lòng: When You Say Nothing At All, If Tomorrow Never Comes, This I Promise You hay Fever's End, 99, Shoebox, We've Done Something Wonderful…

Cùng với 2 gương mặt quốc tế đình đám, HAY FEST không thể thiếu sự xuất hiện của những người bạn, người anh em trong nước. Đó là sự xuất hiện của 2 rapper hàng đầu Việt Nam: Suboi và JustaTee. Và tất nhiên, không thể thiếu dàn nghệ sĩ trẻ nổi bật, đại diện cho các dòng nhạc Ballad, Pop, Rock, Rap, Indie… được yêu thích nhất nhì Việt Nam hiện nay như: Trung Quân, Hoàng Dũng, Thịnh Suy, MCK, Bùi Trường Linh, GiGi Hương Giang…

Với tinh thần của lễ hội âm nhạc "hay" với những set nhạc thăng hoa và bùng nổ, BTC đã lên kế hoạch dàn dựng sân khấu với hệ thống từ visual đến âm thanh, ánh sáng đạt chất lượng tiệm cận quốc tế. Mặc dù những hình ảnh chính thức về sân khấu HAY FEST chưa xuất hiện. Nhưng chỉ với 42 giây của đoạn sneak peek được BTC hé lộ mới đây cũng đủ để chứng minh sự chuyên nghiệp, đầu tư của chương trình.

Sân khấu được thiết kế cầu kỳ hơn và gấp đôi sự hoành tráng so với mùa 1. Ekip HAY FEST tiếp tục sử dụng hệ thống loa L-Acoustic - thương hiệu gắn liền với hơn 60% lễ hội âm nhạc cao cấp trên thế giới. Theo BTC tiết lộ, mọi khâu chuẩn bị, lắp đặt đang và chắc chắn sẽ được thực hiện một cách tỉ mỉ, chuẩn chỉnh và đạt chất lượng tốt nhất. Và mục tiêu hướng tới là tạo ra trải nghiệm đã tai - đã mắt - tận hưởng - vỡ òa.

Cùng những người bạn ăn - chơi - quẩy hết mình

Cuối tuần này, hãy tạm gác deadline, công việc và sự bận rộn để cùng người thương hay những người bạn thân đến với HAY FEST ăn - chơi - quẩy theo đúng nghĩa đen.

Giống với mùa 1, HAY FEST năm nay tiếp tục với mô hình glamping - cắm trại nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện nghi, cao cấp nhưng vẫn hướng đến những hoạt động ngoài trời. Bên cạnh trải nghiệm âm nhạc, khán giả còn được hoà mình vào một không gian ẩm thực đa dạng và phong phú, từ mặn tới ngọt, từ ăn chính tới tráng miệng, từ Bắc vào Nam, và chu du từ thực đơn châu Á tới châu Âu. Với mục tiêu giúp khán giả ăn thật ngon, uống thật đã, để quẩy thật sung suốt nhiều giờ với âm nhạc, BTC lựa chọn tin rằng với việc tăng gấp đôi số lượng gian hàng so với năm ngoái cùng sự xuất hiện của nhiều nhãn hàng FnB lớn, trải nghiệm tại khu vực FnB chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị đối với khán giả. Bên cạnh các gian hàng FnB, năm nay, HAY FEST còn đồng hành với nhãn hàng makeup số 1, makeup quốc dân của nhiều bạn trẻ - MAYBELLINE NEW YORK, đặc biệt hơn 4000 bạn check in sớm sẽ nhận được phần quà hấp dẫn từ nhãn hàng. Cùng với đó, các khán giả còn có cơ hội 100% trúng quà khi tham gia chụp ảnh sống ảo cùng booth sành điệu, và trải nghiệm công nghệ thực tế ảo với Diana Than hoạt Tính. Có rất rất nhiều hoạt động và quà tặng dành cho những người bạn của HAY FEST.

Hãy tưởng tượng nó như một thế giới thu nhỏ. Ở HAY FEST, bạn được nghe nhạc sống, được nằm trong lều trại, thưởng thức những lon Coca-Cola mát lạnh hay chill chill với Barrett Craft Beer, được thưởng thức đồ ăn ngon, được mua sắm những item xinh xịn độc đáo với giá hời… Đây chính xác là một ngày cuối tuần trong mơ mà chúng ta không thể bỏ lỡ.

Chưa hết đâu, khác với năm trước, HAY FEST 2023 được tổ chức vào 2 ngày thứ 7 (29/9) và chủ nhật (30/9). Nếu 30/9 là sân khấu âm nhạc chính thức thì 29/9 là sân chơi riêng cho cộng đồng làm nghệ thuật và sáng tạo, mang tên LÔCÔ. Đây sẽ là không gian quy tụ các gian hàng mua sắm với các thương hiệu được lựa chọn kỹ càng, đầu tư chỉn chu về mọi thứ và nền tảng uy tín. LÔCÔ sẽ tạo nên một định nghĩa hoàn toàn mới cho sự kiện thương mại của giới trẻ.

HAY FEST 2023 may mắn có những người bạn đồng hành siêu xịn siêu hay. Lần đầu xuất hiện tại HAY FEST, Ngân hàng CIMB Việt Nam - Nhà tài trợ HAY Special sẽ mang đến những màn trình diễn Kpop random dance đầy nhiệt huyết của các bạn trẻ cùng hoạt động chụp ảnh check in với camera 360* tại OCTO Station, mở thẻ để nhận những phần quà cực chất! Do vậy, khi đến HAY FEST, các bạn đừng quên ghé khu vực booth của CIMB để quẩy thật sung và nhận ngay quà tặng có 1-0-2.

HAY FEST hẹn bạn ở tuần cuối cùng của tháng 9 này. Nếu muốn rủ rê thêm "cộng sự" tham gia sự kiện, bạn vui lòng đặt vé tại: https://hayfest.vn/ hoặc thông qua ứng dụng KKday: https://www.kkday.com/vi/product/130470

Các hạng mức vé tại HAY Glamping Music Festival khởi điểm từ 890k cho hạng HAY THONG THẢ nếu bạn có thể check-in trước 11h trưa và tham gia hoạt động suốt cả ngày, hạng phổ thông HAY PHẾT - GA có giá 990k và 1.799k dành cho hạng HAY VIP.

Đừng quên "save" về điện thoại sơ đồ toàn bộ sân khấu HAY FEST để không bỏ lỡ những địa điểm hay ho của sự kiện. Hy vọng rằng, bạn sẽ có 2 ngày cuối tuần enjoy cùng âm nhạc, cùng những người bạn "quẩy", chill và có những kỉ niệm thanh xuân đáng nhớ nhất!