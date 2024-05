Lễ hội nhạc nước có Chi Pu tham gia bất ngờ bị hủy

Mới đây, tài khoản của lễ hội âm nhạc Waterbomb đã xác nhận rằng buổi biểu diễn ở Hạ Môn (Trung Quốc) vào ngày 18-19/5 tới đây sẽ tạm thời bị hoãn vì lý do bất khả kháng. Thông tin này làm nhiều người hâm mộ đang ngóng chờ lễ hội này diễn ra phần nào bị hụt hẫng, trong đó có các fan của Chi Pu. Một số ý kiến cho rằng có thể do BTC chưa thống nhất được các vấn đề phát sinh như nước sạch, độ an toàn... nên phải tạm hoãn. Bên cạnh đó, cũng có người nghĩ rằng show này sẽ bị huỷ bỏ vì lịch trình của nghệ sĩ khó sắp xếp lại:

- Khả năng hủy là cao vì các nghệ sỹ ai cũng có lịch trình sắp xếp hết rồi.

- Có khả năng 2 bên chưa thống nhất được các vấn đề phát sinh (như nước sạch, an toàn,...). Hi vọng sẽ không thay đổi đội hình ban đầu và vẫn được tổ chức trong thời gian sớm nhất.

- Trong thời điểm khan hiếm nguồn nước sạch như hiện tại thì việc tổ chức hẳn 1 lễ hội nhạc nước thực sự vẫn chưa cần thiết lắm!

- Đang hóng Chi Pu lắm mà...

Thông báo từ BTC rằng buổi diễn ở Hạ Môn (Trung Quốc) bị tạm hoãn lại

Trước đó, Chi Pu xác nhận sẽ góp mặt trình diễn tại Lễ hội nhạc nước Waterbomb Hạ Môn (Trung Quốc) vào ngày 19/5 tới đây. Chuỗi lễ hội Kpop Waterbomb Festival được mở rộng ra một số thị trường toàn cầu như Mỹ, Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Singapore,... nên ngay khi thông tin được công bố, người hâm mộ của Chi Pu không giấu được sự phấn khích.

Đây cũng là một trong những sự kiện âm nhạc có trải nghiệm vô cùng mới lạ cho cả nghệ sĩ lẫn người hâm mộ khi có sự tương tác "quẩy tới bến" chưa từng có. Chính vì vậy các fan đang rất mong chờ màn lộ diện sexy, quyến rũ của Chi Pu tại lễ hội nhạc nước đặc biệt này.

Hình ảnh quảng bá cho Chi Pu vào ngày 19/5