Wren Evans lại viral khắp MXH nhưng lần này không phải vì âm nhạc

Tại một show diễn bên bờ biển đầu năm vừa qua tại Đà Nẵng, Wren Evans đã biểu diễn loạt hit quen thuộc, mang tới không khí đậm chất mùa hè cùng những giai điệu được khán giả yêu mến.

Wren Evans tự tin giao lưu với khán giả bằng tiếng Anh lưu loát

Ngoài các fan Việt Nam đã quen thuộc với âm nhạc của anh chàng, rất đông các du khách người nước ngoài cũng có mặt tham gia theo dõi. Wren Evans cũng vì thế nhanh trí bắn ngay loạt tiếng Anh giới thiệu ca khúc Tò Te Tí.

Wren Evans chia sẻ: “This is the last one, you have to dance with me. This is a song I wrote recently, it's a hit on TikTok.” (Tạm dịch: Đây là ca khúc cuối, các bạn phải cùng tôi đứng lên nhảy nhé! Bài hát này được tôi viết gần đây và là một hit được yêu thích trên TikTok!)

Anh chàng từng khiến Lê Dương Bảo Lâm "xịt keo" khi bắn tiếng Anh với người nước ngoài trong show truyền hình Mùi Vị Những Chuyến Đi

Điều khiến netizen bất ngờ là khả năng giao tiếp tiếng Anh cực nhạy cùng phát âm chuẩn không thua kém người bản xứ của anh chàng. Trước đây, nam ca sĩ cũng chia sẻ rằng mình học trong trường quốc tế trong một thời gian dài, nhưng khán giả hiếm khi được nghe Wren Evans nói tiếng Anh hoàn toàn cho đến show diễn này.

Được biết, bố của Wren là Tiến sĩ lĩnh vực vật lý, mẹ là giáo viên tiếng Anh. Từ nhỏ anh đã được học trong môi trường giáo dục quốc tế, có thể nói 4 thứ tiếng là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Wren Evans cũng từng thừa nhận anh có vốn tiếng Việt ít ỏi, giao tiếp tiếng Việt kém nhất trong số các ngôn ngữ.

Giọng tiếng Anh chuẩn "bản xứ" của Wren Evans khi trả lời phỏng vấn

"Tôi lớn lên trong môi trường nói ngoại ngữ mỗi ngày, được gia đình chuẩn bị cho sự nghiệp nhà giáo trong tương lai… Việc tôi theo đuổi âm nhạc và được bố mẹ bắt đầu chấp nhận sau nhiều khó khăn là cái kết đẹp cho một người nghệ sĩ, đặc biệt là ca sĩ gen Z", Wren cho biết.

Wren Evans mang cả tiếng Anh và tiếng Hàn vào ca khúc Việt Kiều

Những ca khúc đầu tiên được ra mắt của anh chàng như Fashion Tán Gái cũng được viết bằng tiếng Anh, hay Việt Kiều - bài hát viết về sự va chạm, giao thoa của một người con nhiều nền văn hoá của Wren cũng được viết bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn,... Netizen đang “gào thét” mong được nghe anh chàng “bắn tiếng Anh” nhiều hơn, vừa được một dịp “nở mày nở mặt”, vừa xin vía học giỏi, hát hay từ anh chàng.

Wren Evans biểu diễn ca khúc Lãng Du cùng MCK

Nam ca sĩ nhận giải thưởng The New Producer cho nhà sản xuất âm nhạc itsnk

Năm 2023, Wren Evans ghi điểm cực ấn tượng khi trở thành Top 1 Weekly Artist trên Spotify, cũng là nghệ sĩ có nhiều ca khúc lọt bảng xếp hạng Spotify Top Songs Việt Nam nhất năm, cùng loạt hit khuấy đảo làng nhạc như Từng Quen, Tò Te Tí, Call Me,... Song song với đó, anh chàng cũng đón nhận cơn mưa giải thưởng và lời khen ngợi khi ra mắt album LoiChoi và sở hữu 3 đề cử lớn tại giải thưởng WeChoice Awards 2023 bao gồm Ca sĩ/ Rapper có hoạt động đột phá, Album/E.P của năm và Bài hát của năm.