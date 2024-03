Wren Evans đột ngột hủy bỏ mọi đêm diễn tại Mỹ và Châu Âu, lý do là gì?

Mới đây, Wren Evans đã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi tuyên bố sẽ "lỡ hẹn" với khán giả tại Mỹ và Châu Âu - đồng nghĩa với việc nam nghệ sĩ Gen Z phải hủy bỏ loạt đêm diễn nước ngoài.

Cụ thể, anh viết: "Wren xin lỗi vì phải lỡ hẹn với các bạn tại Mỹ, Châu Âu và London trong thời gian tới. Wren biết các bạn đang đợi và bản thân Wren cũng rất muốn được gặp mọi người, tuy nhiên vì lí do bất khả kháng, Wren không thể rời Việt Nam trong khoảng thời gian này. Wren xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình sẽ gặp nhau sớm."

Dòng trạng thái của Wren Evans.

Bài đăng không hề đề cập đến một lí do cụ thể vì việc hủy show này, chỉ ghi chung chung "vì lí do bất khả kháng, không thể rời Việt Nam trong khoảng thời gian này". Thông thường các trường hợp nghệ sĩ Việt bị hủy show tại nước ngoài đa phần đến từ việc trục trặc về giấy tờ, visa khi sang nước ngoài trình diễn. Một số lí do khác có thể đến từ phía địa điểm tổ chức, hoặc phía bầu show nước ngoài không thực hiện đúng cam kết,... Wren Evans không đưa ra bất kì lí do cụ thể nào, thế nên mọi thứ chỉ có thể dừng ở suy đoán mà thôi.

Đêm diễn nước ngoài gần nhất của Wren Evans là 3 đêm diễn tại Mỹ vào đầu tháng Tư. Có thể thấy, Wren Evans sẽ phải bỏ lỡ đêm nhạc rất được khán giả trông đợi này.

Poster cho 3 đêm nhạc nước ngoài gần nhất của Wren Evans.

Phía dưới bài đăng, người hâm mộ chỉ có thể cầu chúc cho Wren Evans giữ gìn sức khỏe thật tốt trong thời điểm hiện tại, ngoài ra cũng không biết được thêm thông tin gì.