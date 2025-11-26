Hàng triệu tài khoản Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, VPBank, SHB, MB, TPBank, Sacombank… chú ý: Ngân hàng sắp dừng giao dịch chuyển tiền/rút tiền trong những trường hợp sau

Thứ nhất: Vẫn dùng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân đăng ký với ngân hàng

Một thông báo quan trọng vừa được hàng loạt ngân hàng thương mại phát đi: kể từ ngày 1/1/2026, người dùng Việt Nam sẽ không thể rút tiền, chuyển khoản hay thanh toán nếu vẫn sử dụng hộ chiếu (passport) làm giấy tờ tùy thân đăng ký với ngân hàng.

Theo thông báo, để tránh tài khoản bị "đóng băng" chức năng thanh toán và rút tiền trên mọi kênh, khách hàng buộc phải đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch để cập nhật thông tin sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

Đây không phải quy định riêng lẻ của từng ngân hàng mà là yêu cầu bắt buộc theo Thông tư 17 và Thông tư 18 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, chính thức có hiệu lực toàn phần từ đầu năm 2026.

Do đó, khách hàng tại các ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, HDBank, TPBank, MB… đều phải tuân thủ.

Thứ hai: CCCD hết hạn mà chưa cập nhật

Từ ngày 1/1/2025, theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các tài khoản gắn với giấy tờ tùy thân đã hết hạn sẽ bị tạm dừng toàn bộ giao dịch, bao gồm rút tiền, chuyển tiền và thanh toán.

Hệ thống ngân hàng sẽ tự động khóa giao dịch nếu thông tin CCCD hết hạn mà chưa cập nhật.

Cụ thể: Người sinh năm 2000, 1985, 1965 có sinh nhật từ nay đến hết năm 2025 cần phải làm lại CCCD để cập nhật lại với ngân hàng. Sang năm 2026, đến lượt nhóm sinh năm 2001, 1986, 1966 phải đi đổi CCCD.

Nếu không đổi và cập nhật với ngân hàng trước sinh nhật tương ứng mốc tuổi cấp đổi, tài khoản gắn với CCCD hết hạn có thể bị dừng giao dịch.

Tuy nhiên, quy định cũng nêu rõ: nếu thẻ CCCD được cấp hoặc đổi trong vòng 2 năm trước thời điểm đến hạn, thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến lần cấp đổi tiếp theo. Ví dụ, người sinh năm 2000 nếu làm CCCD lúc 23 tuổi thì thẻ có hạn sử dụng đến năm 2040.

Thứ ba: Chưa cập nhật xác thực sinh trắc học

Theo quy định mới, từ ngày 1/1/2025, các tài khoản cá nhân sẽ bị tạm dừng toàn bộ giao dịch trực tuyến nếu chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học như nhận diện khuôn mặt, vân tay hoặc phương thức nâng cao khác.

Với tài khoản tổ chức, thời hạn áp dụng là từ 1/7/2025. Nếu người đại diện hợp pháp chưa cập nhật sinh trắc học, hệ thống sẽ tự động khóa các giao dịch điện tử như chuyển tiền, thanh toánvà rút tiền online.

Tùng Lâm (TH)