Đề xuất quan trọng liên quan đến tất cả những người đi xe máy chạy xăng ở Hà Nội

Hà Nội dự kiến cấm xe máy chạy xăng theo giờ tại 9 phường từ 1/7/2026

UBND TP Hà Nội vừa gửi tờ trình, dự thảo nghị quyết tới HĐND thành phố về quy định vùng phát thải thấp. Theo Luật Thủ đô 2024, vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường.

Việc khoanh vùng phát thải thấp nhằm giúp thành phố có cơ sở pháp lý và kỹ thuật để kiểm soát khí thải phương tiện, hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng không khí đô thị.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm được tổ chức ngày 26-27/11/2025.

Tuy nhiên, thành phố sẽ không cấm tuyệt đối xe máy sử dụng nhiên liệu xăng trong Vành đai 1 từ năm 2026, mà dự kiến áp dụng hình thức cấm theo từng khung giờ, thời điểm hoặc khu vực cụ thể.

Hà Nội lý giải về đề xuất cấm xe máy theo giờ thay vì cấm toàn thời gian

Lý giải cho đề xuất cấm xe môtô, xe gắn máy chạy xăng theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực thay vì cấm toàn thời gian, UBND thành phố cho biết thêm, trong quá trình xin ý kiến rộng rãi từ các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở và khi đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo, thành phố đã nhận được nhiều góp ý đề nghị giãn lộ trình thực hiện.

Các ý kiến cho rằng cần xem xét kỹ điều kiện hạ tầng giao thông, khả năng đáp ứng của hệ thống vận tải công cộng, bảo đảm an sinh xã hội và phù hợp với thói quen đi lại của người dân.

Hà Nội đề xuất sẽ cấm xe máy chạy xăng theo giờ (Ảnh: Kinh tế môi trường).

Bên cạnh các biện pháp hạn chế, Hà Nội cũng siết chặt quy định liên quan đến đăng ký mới đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Thành phố sẽ không cấp đăng ký mới có kiểm soát đối với loại phương tiện này khi phương tiện cũ hết hạn lưu thông, đặc biệt đối với phương tiện thuộc sở hữu tổ chức. Chỉ những phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên với ô tô và mức 3 trở lên với xe mô tô, xe gắn máy, cùng các loại xe thân thiện môi trường, xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh mới được phép lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Xe tải có tổng khối lượng thiết kế trên 3.500 kg sẽ bị cấm hoàn toàn lưu thông trong khu vực. Thành phố cũng sẽ thu hồi ngay các phương tiện gây ô nhiễm môi trường hoặc hết hạn lưu thông theo quy định.

Để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra bền vững và không gây xáo trộn quá lớn, dự thảo đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, thông tin này được đăng tải trên báo Tin tức.