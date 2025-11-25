Smartphone có camera tốt bậc nhất 2025 ra mắt tại Việt Nam

Sau thời gian vắng bóng trong phân khúc cao cấp tại thị trường Việt Nam, Vivo chính thức đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ bằng việc ra mắt bộ đôi flagship Vivo X300 và X300 Pro.

Sự xuất hiện của bộ đôi Vivo X300 và X300 Pro được xem là động thái "tất tay" của hãng công nghệ Trung Quốc trong năm 2025. Trong khi mẫu X300 tiêu chuẩn (12GB/256GB) ghi điểm với thiết kế nhỏ gọn, màn hình 6.31 inch và trọng lượng chỉ 190g, thì phiên bản X300 Pro mới là nhân vật chính tạo nên cơn sốt. Chỉ có một cấu hình duy nhất 16GB RAM/512GB bộ nhớ, X300 Pro nhắm thẳng vào phân khúc người dùng chuyên nghiệp đòi hỏi trải nghiệm tối thượng.

Vivo đã thực hiện một chiến lược định giá vô cùng khôn ngoan. Dù giá niêm yết là 34,9 triệu đồng - ngang ngửa các đối thủ sừng sỏ, nhưng các chương trình ưu đãi thực tế đã kéo giá sở hữu X300 Pro xuống chỉ còn khoảng 29,9 triệu đồng.

Mức giá này tạo ra một khoảng cách chiến lược: Ngang ngửa Galaxy S25 Ultra nhưng rẻ hơn tới 8 triệu đồng so với iPhone 17 Pro Max bản 256GB. Rõ ràng, Vivo đang muốn thu hút nhóm khách hàng thực dụng - những người khao khát công nghệ đỉnh cao nhưng không muốn chi trả quá nhiều cho thương hiệu hay hệ sinh thái đóng kín.

Điểm nhấn khiến X300 Pro trở nên khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới flagship chính là viên pin dung lượng 6.510 mAh. Trong bối cảnh Galaxy S25 Ultra vẫn dậm chân ở mức 5.000 mAh, con số của Vivo thực sự là một kỷ lục. Kết hợp cùng sạc nhanh 90W, thiết bị này giải quyết triệt để nỗi lo pin yếu cho những nhà sáng tạo nội dung thường xuyên quay video 4K/8K hay chụp ảnh liên tục cả ngày dài.

Lý do khiến Vivo X300 Pro được gọi là "Vua camera tele" nằm ở hệ thống quang học hợp tác cùng Zeiss. Cụm camera sau bao gồm cảm biến chính Sony LYT-828 50MP, góc siêu rộng 50MP và đặc biệt là camera tele tiềm vọng 200MP.

Sử dụng cảm biến Samsung ISOCELL HPB kích thước lớn 1/1.4 inch (lớn hơn cả đối thủ Oppo Find X9 Pro), ống kính tele này cho khả năng zoom quang 3.5x và zoom lai lên tới 100x với độ chi tiết kinh ngạc. Các trang công nghệ quốc tế như TechRadar đã không tiếc lời khen ngợi, khẳng định đây là "hệ thống camera smartphone tốt nhất năm 2025", vượt mặt iPhone 17 Pro Max ở khả năng zoom xa và chụp macro.

Tuy nhiên, để có mức giá hấp dẫn, Vivo cũng phải thực hiện một số thỏa hiệp. X300 Pro sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500 thay vì Snapdragon 8 Elite (trên S25 Ultra) hay A19 Pro (trên iPhone 17). Dù hiệu năng thô và hiệu quả năng lượng thua kém khoảng 23-35% so với các chip 3nm của đối thủ, nhưng Dimensity 9500 vẫn dư sức xử lý mọi tác vụ nặng. Bù lại, Vivo trang bị tới 16GB RAM (cao hơn mức 12GB của S25 Ultra) để đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà.

Vivo X300 Pro không phải là chiếc điện thoại mạnh nhất về hiệu năng thô, nhưng nó là sự lựa chọn thông minh nhất cho những ai ưu tiên nhiếp ảnh và thời lượng pin. Với màn hình 4.500 nits, camera Zeiss 200MP và viên pin 6.510 mAh trong một mức giá dưới 30 triệu đồng, đây chính là "cơn gió lạ" đáng gờm đủ sức làm lung lay vị thế độc tôn của Samsung và Apple tại Việt Nam.