Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”

Sáng 25/11/2025, Forbes cập nhật danh sách tỷ phú thế giới và lần đầu ghi nhận ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup bước vào top 100 người giàu nhất hành tinh. Khối tài sản của ông đạt 22,5 tỷ USD, đứng vị trí thứ 100, đánh dấu cột mốc chưa từng có trong lịch sử doanh nhân Việt Nam.

Diễn biến này đến ngay sau phiên tăng giá thứ bảy liên tiếp của cổ phiếu VIC. Mã cổ phiếu dẫn dắt thị trường này đã chạm 246.400 đồng, thiết lập mức cao nhất từ trước tới nay. Vốn hóa Vingroup theo đó tiến sát 950.000 tỷ đồng, giữ vị trí số 1 trên thị trường chứng khoán Việt Nam và gần gấp đôi Vietcombank.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup lần đầu bước vào top 100 người giàu nhất hành tinh.

Trong phiên đầu tuần, VIC có thời điểm tăng hơn 5%, đưa vốn hóa lần đầu vượt 900.000 tỷ đồng, một dấu mốc được giới phân tích mô tả là “vô tiền khoáng hậu” đối với doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Kể từ đầu năm 2025, VIC đã tăng gần sáu lần từ vùng giá 40.000 đồng. Đà tăng này đẩy tài sản của ông Vượng tăng theo cấp số nhân, cao gấp 15 lần so với thời điểm năm 2013 cũng là năm Forbes lần đầu ghi nhận ông là tỷ phú USD với 1,5 tỷ USD, xếp hạng 974 thế giới.

Hiện tỷ phú Phạm Nhật Vượng trực tiếp sở hữu 10,1% cổ phần VIC. Nếu tính cả phần nắm giữ của gia đình và các công ty liên quan, ông kiểm soát khoảng 65% Vingroup và gần 50% VinFast. Trong 1–2 tháng gần đây, hệ sinh thái của tập đoàn tiếp tục mở rộng với loạt pháp nhân mới như VinMetal (thép), Vin New Horizon (dưỡng lão), V-Film (giải trí) và đặc biệt VinSpace - công ty ông góp 71% vốn, đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh và vận tải hàng không.

Đến cuối quý III/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt hơn 1,08 triệu tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm và trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam chạm mốc tài sản “triệu tỷ”.

Với vị trí trong top 100, ông Phạm Nhật Vượng hiện xếp trên nhiều nhân vật đáng chú ý như Giancarlo Devasini, đồng sáng lập Tether (USDT).

Danh sách tỷ phú năm nay tiếp tục chứng kiến sự thống trị của các ông trùm công nghệ. Đứng đầu là Elon Musk với 342 tỷ USD, kế đó là Mark Zuckerberg (216 tỷ USD) và Jeff Bezos (215 tỷ USD). Các vị trí tiếp theo thuộc về Larry Ellison, Bernard Arnault & gia đình, Warren Buffett, Larry Page, Sergey Brin, Amancio Ortega và Steve Ballmer.