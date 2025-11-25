Binance Charity ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 5 tỷ đồng

Ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng Trung ương MTTQ Việt Nam tại TP.HCM, gửi lời cảm ơn đến doanh nghiệp đã dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra.

“Trong những thời khắc khó khăn, mỗi đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần đều vô cùng đáng quý để MTTQ có thể kịp thời triển khai các hoạt động cứu trợ kịp thời cho đồng bào ở những tỉnh đang bị ảnh hưởng”, ông Nguyễn Hải Nam chia sẻ.

Đại diện quỹ từ thiện Binance Charity trao tiền ủng hộ người dân miền Trung tại văn phòng Trung ương MTTQ Việt Nam

Bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề người dân phải gánh chịu do cơn lũ lịch sử gây ra, ông SB Seker, Giám đốc Binance khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), nói: “Chúng tôi hy vọng khoản đóng góp này phần nào sẽ hỗ trợ kịp thời cho những người đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, đồng thời giúp các cộng đồng địa phương tái thiết mạnh mẽ hơn”.

Trao đổi với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Binance Charity thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng, từ hỗ trợ khẩn cấp nỗ lực tăng cường khả năng thích ứng bền vững.

Năm ngoái, khi bão Yagi càn quét qua Việt Nam, Binance Charity đã triển khai chiến dịch cứu trợ khẩn cấp cho người dùng trong vùng bị ảnh hưởng. Cùng năm, Binance đã tài trợ hệ thống máy lọc nước mặn công nghiệp RO tại 10 địa phương bị xâm nhập mặn khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trước đó, Binance Charity đã cùng Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19, hỗ trợ khẩu trang y tế cho tuyến đầu chống dịch, tặng máy thở, hệ thống hệ thống xét nghiệm PCR cho bệnh viện. Tại Bình Thuận, Binance Charity hợp tác cùng Earthworm Foundation để trồng 10.000 cây xanh, cải thiện hệ sinh thái và tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Binance Charity Foundation (BCF) là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận được thành lập bởi Binance - công ty blockchain hàng đầu thế giới, tập trung vào các sáng kiến công nghệ mới. BCF hướng đến việc ứng dụng công nghệ để tạo ra sự minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả trong các hoạt động từ thiện. Từ các chiến dịch hỗ trợ giáo dục, y tế, đến phát triển cộng đồng và môi trường, BCF đã có mặt tại hơn 30 quốc gia, mang lại lợi ích cho hơn 3,5 triệu người trên toàn cầu thông qua nhiều dự án khác nhau.