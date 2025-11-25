Chưa cần cắt tính năng, VinFast làm việc này là giá Limo Green ở Indonesia rẻ hơn nhiều so với ở Việt Nam

Tại triển lãm xe Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 đang diễn ra ở Indonesia, VinFast đã giới thiệu tới thị trường này loạt xe mới, trong đó có mẫu Limo Green. Thời điểm VinFast Limo Green được giới thiệu tới Indonesia được xem là tương đối sớm khi mẫu xe này cũng vừa mới được bàn giao tại Việt Nam hơn 2 tháng.



VinFast Limo Green cũng được xem là bước đi quan trọng của hãng trong chiến lược mở rộng thị trường, nhất là tại Indonesia - một trong những thị trường ô tô lớn nhất khu vực, bởi thị trường này có sự ưu tiên đặc biệt với các dòng xe 7 chỗ.

Một trong những thông tin gây chú ý nhất về VinFast Limo Green khi được giới thiệu tại Indonesia là mẫu xe này có giá dự kiến khoảng 319 triệu Rupiah - tương đương khoảng 505 triệu đồng.

VinFast Limo Green chính thức được giới thiệu tại Indonesia.

Mức giá dự kiến của VinFast Limo Green tại Indonesia gây chú ý bởi mức giá này nằm trong nhóm dễ tiếp cận. Tại Indonesia, mẫu xe 7 chỗ được ưa chuộng hàng đầu là mẫu Toyota Kijang Innova (dòng Innova khung gầm rời đã dừng bán tại Việt Nam), có giá quy đổi từ hơn 620 triệu đồng đến gần 700 triệu đồng.

Không những vậy, mức giá của Limo Green cũng rẻ hơn tới 244 triệu đồng so với giá niêm yết tại Việt Nam.

Toyota Kijang Innova là mẫu xe bán chạy hàng đầu thị trường Indonesia.

Việc chênh lệch giá giữa các thị trường không hiếm gặp, thường liên quan đến việc hãng lựa chọn các tính năng phù hợp, cân đối giữa tính thực dụng, giá bán, và sức cạnh tranh trên thị trường.

Với Limo Green tại Indonesia, VinFast chưa công bố thông tin chi tiết; song, hãng cho biết sẽ thực hiện một điều mà có thể là nguyên nhân chính giúp xe có giá thấp hơn đáng kể so với xe sản xuất tại Việt Nam.



VinFast Limo Green "Made in Indonesia"

Hiện tại, VinFast đang ở những bước cuối cùng trong việc khánh thành và vận hành chính thức nhà máy lắp ráp của hãng tại Indonesia. Tại triển lãm xe, VinFast cũng cho biết rằng Limo Green sẽ được lắp ráp tại nhà máy này.

Lắp ráp tại chỗ có thể là yếu tố quan trọng nhất giúp hạ giá xe. Nói một cách ngắn gọn, Indonesia đang được nhìn nhận là công xưởng ô tô của cả khu vực với nhiều điểm nổi bật như chuỗi cung ứng hoàn thiện, hệ thống logistics tối ưu, chính sách ưu đãi thuế hỗ trợ sâu, hay nhân công có tay nghề và năng suất cao.

VinFast Limo Green được phát hiện chạy thử ở Indonesia trước thời điểm ra mắt chính thức. Ảnh: AutonetMagz

Thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á năm 2024 với sức tiêu thụ khoảng 800.000 xe, cộng với tốc độ đô thị hóa và tầng lớp trung lưu gia tăng, giúp Indonesia duy trì vị thế trong mảng ô tô tại Đông Nam Á. Bộ trưởng Công nghiệp nước này, Ngài Agus Gumiwang Kartasasmita, từng nhận định Indonesia đã trở thành một “trung tâm sôi động” của ngành ô tô trong ASEAN.

Trên nền tảng đó, dòng vốn đầu tư vào ngành ô tô Indonesia tiếp tục gia tăng. Ước tính đến tháng 9/2024, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực này đạt hơn 2,06 tỉ USD, phản ánh niềm tin của các tập đoàn quốc tế vào vai trò trung tâm sản xuất của Indonesia. Nhiều hãng ô tô lớn đã mở rộng nhà máy, trong đó các khu công nghiệp tại Karawang, Bekasi, Subang hình thành những cụm sản xuất - lắp ráp gắn với mạng lưới nhà cung cấp linh kiện dày đặc.

Ảnh dựng đồ họa nhà máy VinFast Indonesia. Ảnh: BMB Steel

Công nghiệp phụ trợ cũng được xem là nền tảng cho lợi thế chi phí. Hiệp hội Các doanh nghiệp phụ tùng ô tô Indonesia (GIAMM) cho biết nước này đã phát triển một mạng lưới nhà cung cấp từ cấp 1 đến cấp 3, tham gia sản xuất từ chi tiết đơn giản tới cụm linh kiện phức tạp, phục vụ cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Nhờ đó, phần lớn linh kiện có thể được sản xuất ngay trong nước, giảm chi phí vận chuyển xuyên biên giới, rút ngắn thời gian giao hàng và tăng khả năng sản xuất linh hoạt.

Về chính sách, Indonesia áp dụng cơ chế tỉ lệ nội địa (TKDN - Domestic Component Level) cho nhiều ngành, trong đó có ô tô, yêu cầu một phần giá trị sản phẩm phải đến từ linh kiện và dịch vụ trong nước. Các quy định hiện hành với ngưỡng tối thiểu thường từ 25–40% tùy lĩnh vực và đang được điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa thủ tục chứng nhận nhưng vẫn khuyến khích gia tăng nội địa hóa, đồng thời đặt mục tiêu nâng tỉ lệ nội địa hóa trong sản xuất ô tô lên mức cao hơn vào giai đoạn đến 2030.

Nhà máy VinFast Indonesia trong quá trình xây dựng. Ảnh: BMB Steel

Trong khi đó, trong năm 2024, thị trường ô tô Việt Nam đã có tăng trưởng ấn tượng, nhưng sức tiêu thụ chỉ đạt gần 500.000 xe.

Mức nội địa hóa của các xe tại Việt Nam cũng không quá ấn tượng; ngay như Toyota (một trong những hãng đầu tiên đặt nhà máy sản xuất ô tô tại Việt Nam) mới chỉ đạt tỉ lệ nội địa hóa cao nhất hơn 40% với mẫu Vios. VinFast được coi là hãng có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất, đạt hơn 60%.

Giới chuyên môn nhận định giá trị sản xuất của công nghiệp hỗ trợ ô tô tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 2,7% giá trị toàn ngành - mức được đánh giá là “rất thấp” so với tiêu chuẩn khu vực.

Các ý kiến cũng cho rằng chính sự chênh lệch về quy mô thị trường, độ phát triển của công nghiệp phụ trợ và mức độ nội địa hóa là yếu tố quan trọng khiến chi phí sản xuất một chiếc xe tại Indonesia thấp hơn đáng kể so với Việt Nam.

VinFast đặt mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa lên hơn 80% vào năm 2026.

Thực tế này chỉ ra rằng để giá xe tại Việt Nam có thể thấp hơn, ngành công nghiệp phụ trợ cũng cần được chú trọng đầu tư phát triển. Song, cần lưu ý rằng ngành phụ trợ và ngành sản xuất có mỗi liên quan chặt chẽ với nhau; chỉ khi tỷ lệ nội địa hóa tăng cao thì ngành phụ trợ mới có thêm cơ hội phát triển.

Khi phần lớn linh kiện được sản xuất trong nước, với sản lượng lớn và chính sách TKDN tạo động lực lâu dài, xe lắp ráp tại Indonesia có lợi thế rõ rệt về giá thành. Ngược lại, sự phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu, chi phí logistics cao và sản lượng nhỏ khiến giá thành xe lắp ráp tại Việt Nam cao hơn, dù chi phí lao động không cao hơn nhiều so với Indonesia.