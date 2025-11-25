‘Đừng tin những gì đọc trên mạng, hãy tự trải nghiệm’: Khi sinh viên Hà Nội lên tiếng và biến Green Voices 2025 thành sân chơi tranh biện ‘nóng’ nhất về xe điện

Điểm nổi bật nhất của điểm trường Đại học Ngoại ngữ nằm ở cách các thí sinh xử lý những nỗi lo quen thuộc về xe điện bằng lập luận sắc sảo, kết hợp số liệu, phân tích và câu chuyện cá nhân. Nhiều bài thi mở đầu bằng lời kêu gọi mạnh mẽ: “Hãy chuyển từ nỗi sợ sang niềm tự hào, để làm chủ công nghệ.” Theo các thí sinh, xe điện không phải tương lai hoàn hảo, nhưng là bước chuyển tự nhiên mà mọi quốc gia đều phải đi qua. Vì thế, thay vì lo lắng từ những thông tin chưa kiểm chứng, người dùng nên tự trải nghiệm, tự cảm nhận, “đừng chỉ đọc hay nghe bất kỳ thứ gì trên mạng”.

Cuộc thi hùng biện Green Voices 2025 khiến cả hội trường bất ngờ khi sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ đưa ra nhiều lý lẽ thuyết phục, đa dạng.

Khía cạnh kinh tế được nhiều thí sinh khai thác với lập luận bằng những con số gần gũi. Khi chi phí xăng xe mỗi tuần có thể lên tới 300.000–500.000 đồng, thì chi phí sạc điện chỉ bằng một phần nhỏ, thậm chí “vài chục nghìn”. Chi phí bảo dưỡng thấp, vận hành êm, ít hỏng vặt tạo ra sức thuyết phục rõ ràng: “thay đổi một chiếc xe có thể thay đổi cả cuộc sống”.

Về môi trường, nhiều bài thi nhấn mạnh Việt Nam đang đối mặt với mức độ ô nhiễm nghiêm trọng, và xe điện là giải pháp giảm phát thải khả thi nhất hiện nay. Các thí sinh thừa nhận xe điện không hoàn toàn không thải, nhưng lượng CO₂ bằng khoảng một phần tư xe xăng. Pin có thể tái chế, công nghệ ngày càng hoàn thiện. Xe điện vì thế không phải “hoàn hảo”, nhưng rõ ràng là lựa chọn kinh tế và xanh hơn. Từ đó, nhiều thông điệp được nhắc lại xuyên suốt: “Phủ xanh xe điện, phủ xanh thành phố, hiện đại hóa đất nước” hay “Cùng nhau tạo nên một Việt Nam xanh từ những hành động nhỏ”.

Một trong những phần hùng biện gây chú ý nhất đến từ câu chuyện thật: một sinh viên bị chủ trọ từ chối chỉ vì đi xe điện và phải ngủ nhờ bạn bè suốt ba ngày. Câu chuyện phần nào phản ánh các định kiến vẫn tồn tại trong xã hội. Nhưng thay vì than phiền, thí sinh biến trải nghiệm ấy thành thông điệp: “sự ngần ngại luôn xuất hiện trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng nếu không ai bước lên thì sẽ không bao giờ có thay đổi”. “Xe điện không phải tương lai xa xôi, mà là lựa chọn hợp lý trong thời điểm hiện tại,” thí sinh khẳng định.

Bên cạnh đó, các thí sinh tại Đại học Ngoại ngữ cũng đề cập đến những nỗi lo phổ biến như phạm vi di chuyển hay mạng lưới trạm sạc. Tuy nhiên, các luận điểm đều chỉ ra rằng các vấn đề này đang được giải quyết từng ngày: trạm sạc phủ rộng hơn, công nghệ pin nhiều lớp bảo vệ, thậm chí nhiều quốc gia như Thụy Điển đã thử nghiệm mô hình “vừa đi vừa sạc”. Điều quan trọng, theo sinh viên, là người dùng cần nhìn nhận xe điện như một công nghệ đang phát triển, không phải rủi ro cố hữu.

Cuộc thi thu hút hơn 200 sinh viên tham dự và cổ vũ, tạo nên một bầu không khí sôi động, náo nhiệt.

Nhiều bài thi mở rộng góc nhìn sang tầm quốc gia. Các thí sinh cho rằng sự xuất hiện và phát triển của xe điện nội địa đánh dấu sự trỗi dậy của ngành công nghiệp Việt Nam, đưa Việt Nam sánh ngang với những nền công nghiệp mới nổi trên thế giới. Việc người trẻ lựa chọn xe điện không chỉ mang lại lợi ích cá nhân, mà còn góp phần tạo nên hình ảnh “Made in Vietnam” mạnh mẽ với bạn bè quốc tế, thể hiện tuyên ngôn đồng hành cùng đất nước trong quá trình hiện đại hóa.

Một bài thi gây ấn tượng mạnh bằng thông điệp: “Lựa chọn xe điện của bạn hôm nay không chỉ là lựa chọn phương tiện. Đó là cách bạn lựa chọn tương lai để kể lại một tương lai mà thế hệ sau có thể tự hào rằng thế hệ trước đã không ngần ngại thay đổi, đã chọn điều tốt hơn cho hành tinh này.” Câu nói khiến cả hội trường dành tràng pháo tay kéo dài.

Đội thi Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Đinh Nhất Ngọc xuất sắc giành giải Nhất tại Trường Đại học Ngoại ngữ.

Từ những luận điểm kinh tế, môi trường, công nghệ cho đến những câu chuyện cá nhân và khát vọng quốc gia, cuộc thi cho thấy sinh viên không chỉ hiểu về xe điện mà còn cảm nhận được vai trò của mình trong cuộc chuyển đổi xanh. Hơn cả một cuộc tranh tài, chương trình mở ra góc nhìn rằng tương lai bền vững không đến từ khẩu hiệu, mà từ mỗi lựa chọn hàng ngày của người trẻ.

Cuộc thi khép lại, giải Nhất trường thuộc về đội thi Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Đinh Nhất Ngọc, giải Nhì thuộc về đội thi Ngô Thị Tú Linh và Lý Hồng Điệp. Bên cạnh đó có hai giải Ấn tượng thuộc về Trần Khánh Vy, Nguyễn Dạ Thảo và Đặng Vi Linh, Phạm Bích Phương . Vòng chung kết online của Green Voices 2025 bao gồm các quán quân tại 8 điểm trường cũng sẽ sớm được diễn ra. Trong đó, giải Nhất chung cuộc sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt 1 xe máy Evo Grand Lite.