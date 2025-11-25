3 mẫu iPhone Pro Max giá chạm đáy, rẻ nhất chỉ từ 13 triệu đồng

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ uy tín, tháng 11/2025 đang được xem là "thời điểm vàng" để người dùng phổ thông tiếp cận các dòng iPhone cao cấp với mức chi phí tối ưu nhất. Nguồn hàng dồi dào từ những khách hàng lên đời iPhone 17 đã giúp bình ổn giá thị trường máy cũ, mở ra cơ hội lớn cho nhóm khách hàng học sinh, sinh viên hoặc những người dùng thực dụng muốn sở hữu hiệu năng đỉnh cao mà không cần chi trả mức giá niêm yết đắt đỏ. Dưới đây là 3 mẫu iPhone Pro Max cũ đang có mức giá "chạm đáy" đáng mua nhất hiện nay.

iPhone 13 Pro Max: "Món hời" 13 triệu đồng cho trải nghiệm màn hình 120Hz

Dù đã có tuổi đời 3 năm, iPhone 13 Pro Max vẫn giữ vững vị thế là một trong những thiết bị giữ giá và đáng tin cậy nhất của Apple. Với mức giá hiện tại chỉ quanh mốc 13 triệu đồng (giảm gần 8 triệu so với trước đây), đây chính là tấm vé tiết kiệm nhất để người dùng bước chân vào thế giới của màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt mà. Sự khác biệt về độ mượt khi vuốt chạm giữa màn hình 60Hz thường và 120Hz trên dòng Pro là yếu tố then chốt giữ chân người dùng ở lại với model này.

Không chỉ dừng lại ở màn hình, con chip Apple A15 Bionic bên trong iPhone 13 Pro Max vẫn tỏ ra dư thừa sức mạnh cho mọi tác vụ hàng ngày và cả các tựa game nặng. Kết hợp với thời lượng pin đã trở thành "huyền thoại" của dòng máy này cùng cam kết hỗ trợ cập nhật iOS lâu dài từ Apple, iPhone 13 Pro Max thực sự là một lựa chọn kinh tế nhưng không hề lỗi thời.

iPhone 14 Pro Max: Sự cân bằng hoàn hảo ở mức giá hơn 15 triệu đồng

Nếu iPhone 13 Pro Max là lựa chọn tiết kiệm, thì iPhone 14 Pro Max lại là "điểm ngọt" (sweet spot) của thị trường hiện tại với mức giá tham khảo khoảng 15,79 triệu đồng. Chỉ cần bỏ ra thêm một khoản chênh lệch không quá lớn, người dùng sẽ nhận về một thiết kế hoàn toàn khác biệt với Dynamic Island – đặc điểm nhận diện thương hiệu của các dòng iPhone hiện đại nhất. Điều này giúp chiếc máy không bị "lỗi mốt" về mặt ngoại hình so với iPhone 16 hay 17.

Giá trị cốt lõi của iPhone 14 Pro Max còn nằm ở bước nhảy vọt về nhiếp ảnh với camera chính được nâng cấp lên 48MP. Sự thay đổi phần cứng này cho phép người dùng chụp ảnh ProRAW với độ chi tiết vượt trội, điều mà thế hệ tiền nhiệm không thể làm được. Cùng với sức mạnh của chip A16 Bionic, đây là mẫu máy cân bằng hoàn hảo giữa thiết kế, hiệu năng và camera, đảm bảo trải nghiệm cao cấp trong ít nhất 3-4 năm tới.

iPhone 15 Pro Max: Trải nghiệm xịn với giá 20 triệu đồng

Dành cho những người dùng muốn trải nghiệm công nghệ gần như mới nhất nhưng không muốn chi trả mức giá "khủng" cho iPhone 17, iPhone 15 Pro Max cũ với giá khoảng 20,79 triệu đồng là ứng cử viên sáng giá nhất. Model này sở hữu ba điểm nâng cấp "đáng tiền" thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng: khung viền Titan siêu nhẹ, cổng sạc USB-C tiện lợi và khả năng Zoom quang 5x.

Việc chuyển sang cổng USB-C mang lại sự tiện lợi tối đa khi đồng bộ sạc với iPad, MacBook và các thiết bị công nghệ khác, giải quyết nỗi phiền toái về dây cáp Lightning cũ kỹ. Đặc biệt, ống kính Zoom 5x mang lại khả năng chụp xa ấn tượng, vượt trội hoàn toàn so với mức zoom 3x của hai đàn anh đi trước. Được trang bị chip A17 Pro siêu mạnh mẽ, iPhone 15 Pro Max thực chất vẫn là một "quái vật" về hiệu năng, mang lại trải nghiệm flagship thực thụ với mức giá dễ chịu hơn rất nhiều so với máy mới.