Khách hàng sinh các năm này chú ý: Chỉ hơn 1 tháng nữa, ngân hàng có thể tạm dừng toàn bộ giao dịch chuyển tiền, rút tiền nếu không làm điều sau

Theo khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước 2023, công dân đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi bước vào các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60.

Trong năm 2026, các nhóm công dân sinh năm 2001, 1986 và 1966 sẽ lần lượt đến hạn đổi thẻ khi bước sang tuổi 25, 40 và 60. Bên cạnh đó, người sinh năm 2012 cũng sẽ đủ 14 tuổi và phải làm thẻ căn cước lần đầu theo quy định.

Trường hợp không phải đổi thẻ dù đến hạn

Luật Căn cước cũng quy định tại khoản 2 Điều 21 rằng, nếu thẻ căn cước được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong vòng 2 năm trước khi đến các mốc tuổi nêu trên, thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến mốc cấp đổi tiếp theo. Do đó, nhiều trường hợp dù đến hạn tuổi trong năm 2026 vẫn không cần đổi thẻ ngay.

Cụ thể, người sinh năm 2001 nếu đã làm CCCD trong giai đoạn 23–25 tuổi thì thẻ vẫn có hiệu lực đến năm họ đủ 40 tuổi (năm 2040). Người sinh năm 1986 nếu đổi thẻ trong khoảng tuổi 38–40 thì thẻ có giá trị sử dụng đến năm 2045. Trường hợp người sinh năm 1966, nếu đổi thẻ trong khoảng tuổi 58–60 thì thẻ căn cước sẽ có hiệu lực đến hết đời.

Ngừng giao dịch ngân hàng khi CCCD hết hạn

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, khi thông tin định danh của khách hàng, bao gồm căn cước công dân hết hạn hoặc không còn giá trị, ngân hàng sẽ tạm dừng toàn bộ giao dịch cho đến khi khách hàng cập nhật lại giấy tờ

Việc tạm dừng áp dụng cho tất cả các loại giao dịch, bao gồm chuyển tiền, rút tiền, thanh toán, giao dịch tại quầy, ATM, Internet Banking và Mobile Banking. Các ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho khách hàng trước tối thiểu 30 ngày để chủ động cập nhật thông tin định danh, tránh gián đoạn giao dịch.

Trước thời điểm bước sang năm 2026, một số trường hợp sinh các năm nêu trên có ngày sinh rơi vào giai đoạn từ nay đến hết ngày 31/12/2025 cũng cần kiểm tra lại tình trạng thẻ căn cước hiện tại. Nếu thời điểm cấp thẻ đã quá lâu hoặc gần đến hạn theo quy định, công dân nên chủ động thực hiện thủ tục cấp đổi để đảm bảo thông tin định danh không bị gián đoạn khi bước sang năm mới. Việc này đặc biệt quan trọng đối với những người sử dụng nhiều dịch vụ tài chính, bảo hiểm, và các hệ thống yêu cầu xác thực danh tính, nhằm tránh phát sinh thủ tục hoặc gián đoạn giao dịch khi hệ thống tự động cập nhật tình trạng thẻ.