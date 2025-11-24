Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn sau

Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi, Công an thành phố Hà Nội ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị gửi tin nhắn và cuộc gọi giả danh lực lượng Cảnh sát giao thông để thông báo “phạt nguội”, kèm yêu cầu truy cập đường link lạ.

Trước tình trạng này, cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo nhằm ngăn chặn người dân rơi vào bẫy của các đối tượng xấu.

Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh nhận được tin nhắn và cuộc gọi thông báo “phạt nguội”, kèm yêu cầu truy cập vào các đường link lạ để nộp phạt. Lực lượng chức năng khẳng định hiện không tồn tại hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại.

Một tin nhắn có nội dung mạo danh nhằm lừa đảo.

Theo Công an thành phố Hà Nội, mọi trường hợp vi phạm đều được cơ quan Công an gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến trụ sở làm việc. Người dân khi nhận thông báo vi phạm từ cơ quan chức năng cần trực tiếp đến đúng địa chỉ ghi trong văn bản để giải quyết.

Cơ quan Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng lạ từ các đường link chưa được xác minh, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay cấp quyền truy cập cho những phần mềm không rõ nguồn gốc. Nếu cài đặt các ứng dụng này, thiết bị có thể bị chiếm quyền điều khiển, dẫn đến nguy cơ lộ dữ liệu hoặc mất tiền trong tài khoản ngân hàng.

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ csgt.vn hoặc sử dụng ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an vận hành.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân tăng cường cảnh giác và chủ động tuyên truyền đến người thân, bạn bè để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng xấu.