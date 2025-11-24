Thông báo khẩn: Từ 15/12, người sử dụng thiết bị bay không người lái có thể bị phạt tới 40 triệu đồng nếu vi phạm điều này

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình. Đáng chú ý, Nghị định là quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, điều 8 có quy định chi tiết về vi phạm quy định về trật tự công cộng.

Theo đó, các hành vi vi phạm về trật tự công cộng sau đây bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

- Gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi công cộng khác, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

- Thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng;

- Để vật nuôi, cây trồng hoặc các vật khác xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị;

- Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Vứt rác hoặc bỏ bất cứ vật gì khác lên tường rào và khu vực liên kề với mục tiêu bảo vệ;

- Chăn, thả gia súc, gia cầm trong chung cư.

Nghị định cũng nêu rõ các hành vi gây mất trật tự công cộng, gây thiệt hại tài sản, hoặc ảnh hưởng an ninh bị cấm. Các hành vi này bị phạt từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng. Cụ thể bao gồm:

- Sử dụng rượu, bia, các chất kích thích gây mất trật tự công cộng;

- Tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng;

- Để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác;

- Thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay ở khu vực cấm, khu vực mục tiêu được bảo vệ;

- Sử dụng tàu bay không người lái hoặc phương tiện bay siêu nhẹ chưa được đăng ký cấp phép bay hoặc tổ chức các hoạt động bay khi chưa có giấy phép hoặc đã đăng ký nhưng điều khiển bay không đúng thời gian, địa điểm, khu vực, tọa độ, giới hạn cho phép;

- Cản trở, sách nhiễu, gây phiền hà cho người khác khi bốc vác, chuyên chở, giữ hành lý ở chợ, bến tàu, bến xe, sân bay, bến cảng, ga đường sắt và nơi công cộng khác;

- Đốt và thả “đèn trời”;

- Không có đủ hồ sơ, tài liệu mang theo khi khai thác tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ;

- Tổ chức các hoạt động bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ khi người trực tiếp khai thác, sử dụng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay;

- Tổ chức các hoạt động bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ khi phương tiện bay chưa đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay;

- Phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu vực dân cư, nơi công cộng, khu chung cư, nơi ở của công dân hoặc các công trình khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định rõ các hành vi vi phạm an ninh trật tự bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép.

Hành vi thực hiện hoạt động bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ không đúng nội dung trong phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp, bị phạt tiền từ 9.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sửdụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ nhưng khôngchấp hành các lệnh, hiệu lệnh của cơ quan quản lý điều hành và giám sát hoạt

động bay.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo đưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tầu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ khi chưa có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ cản trở hoặc gây mất an toàn cho các phương tiện bay khác.

Nghị định số 282/2025/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ hơn trong công tác quản lý an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội.