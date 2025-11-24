Người dùng ChatGPT vừa có tin vui

ChatGPT vừa bổ sung một cập nhật đáng chú ý: Tính năng trò chuyện nhóm dành cho tối đa 20 người, áp dụng cho các gói Free, Go, Plus và Pro. Người dùng có thể tương tác với nhau trong cùng một không gian và gọi ChatGPT vào hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Tính năng này được triển khai rộng rãi chỉ một tuần sau giai đoạn thử nghiệm tại Nhật Bản và New Zealand. Theo OpenAI, mục tiêu là đưa ChatGPT vượt ra khỏi vai trò trợ lý cá nhân, trở thành nơi bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp cùng trao đổi, lập kế hoạch, nghiên cứu và đưa ra quyết định chung.

Đây là đổi mới mà người dùng ChatGPT cần biết. (Ảnh minh hoạ)

Trong phòng chat, mọi thành viên có thể bàn luận về đủ loại chủ đề như sắp xếp chuyến đi, viết tài liệu, tranh luận học thuật hay tổng hợp thông tin. ChatGPT đảm nhiệm việc tóm tắt, so sánh, tìm kiếm và đề xuất phương án. Mỗi nhóm có thể có tối đa 20 người sau khi chấp nhận lời mời tham gia. Nội dung nhóm được tách riêng với hội thoại cá nhân và không sử dụng bộ nhớ cá nhân của bất kỳ ai. Nếu có thành viên dưới 18 tuổi, mức độ hiển thị nội dung nhạy cảm sẽ tự động giảm cho toàn bộ nhóm.

Để tạo nhóm, người dùng chọn biểu tượng “Thêm người”, rồi mời trực tiếp hoặc gửi đường link. Người tham gia sẽ thiết lập hồ sơ ngắn gồm tên, tên người dùng và ảnh đại diện. Khi thêm thành viên mới vào một cuộc trò chuyện đang diễn ra, hệ thống tạo một phòng chat hoàn toàn mới, trong khi cuộc trò chuyện cũ vẫn được giữ nguyên.

ChatGPT có khả năng nhận biết thời điểm nên xuất hiện hoặc lùi lại trong cuộc trao đổi. Người dùng có thể gắn thẻ để yêu cầu phản hồi, và chatbot còn hỗ trợ biểu cảm bằng emoji, cũng như nhận diện ảnh hồ sơ.

OpenAI xem đây là bước tiến hướng tới việc biến ChatGPT thành nền tảng mang tính xã hội nhiều hơn. Công ty chia sẻ với TechCrunch rằng họ muốn ChatGPT trở thành nhân tố giúp các nhóm cùng lập kế hoạch, sáng tạo và hành động.

Tính năng trò chuyện nhóm được công bố chỉ chưa đầy hai tuần sau khi OpenAI phát hành bản cập nhật GPT-5.1 cho dòng GPT-5 ra mắt hồi tháng 8.

Tham khảo TechCrunch