Lan tỏa tiếng nói xanh cùng Green Voices tại điểm trường Học viện Ngân hàng

Sáng 11/11, Học viện Ngân hàng trở thành điểm dừng chân tiếp theo trong chuỗi sự kiện Green Voices 2025 - Hành trình lan tỏa tiếng nói xanh, do VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và đối tác giáo dục chiến lược VinFast tổ chức. Sự kiện thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia, mang đến bầu không khí sôi nổi và tràn đầy năng lượng tích cực quanh chủ đề chuyển đổi xanh.

Green Voices 2025 là cuộc thi hùng biện dành cho sinh viên các trường đại học tại Hà Nội, nơi các bạn trẻ thể hiện quan điểm, kiến thức và trách nhiệm của mình trước những vấn đề môi trường và phát triển bền vững.

Mỗi thí sinh hoặc nhóm thí sinh có 5 phút để trình bày và bảo vệ luận điểm của mình trước hội đồng giám khảo - một thử thách đòi hỏi khả năng tư duy phản biện, sáng tạo và kỹ năng thuyết trình sắc bén. Chủ đề lần này được lựa chọn là "Bạn sẽ nói gì để thuyết phục một người còn e ngại về xe điện?".

Bên cạnh phần thi chính, chương trình còn có các mini game tương tác dưới hình thức hỏi - đáp nhanh về kiến thức chuyển đổi xanh. Hoạt động này mang đến không khí vui tươi, giúp người tham dự vừa thư giãn vừa tiếp thu thêm nhiều thông tin hữu ích về môi trường và lối sống bền vững.

Sau nhiều phần thi sôi nổi, ban giám khảo đã lựa chọn ra những gương mặt nổi bật nhất. Chiến thắng chung cuộc thuộc về nhóm bạn Nguyễn Thị Minh Ngọc và Bùi Thị Quỳnh với phần trình bày lôi cuốn và đầy cảm xúc, kèm theo những số liệu được khảo sát thực tế chứ không chỉ sưu tầm qua Internet.

Giải nhất chung cuộc thuộc về nhóm bạn Nguyễn Thị Minh Ngọc và Bùi Thị Quỳnh

Giải Á quân được trao cho Trần Thùy Dương, trong khi Nguyễn Việt Chính và Phan Ngọc Khánh nhận giải Phần thi ấn tượng nhờ khả năng truyền đạt sáng tạo và phong thái tự tin.

Bạn Trần Thùy Dương với giải Á quân

Bạn Nguyễn Việt Chính và Phan Ngọc Khánh đã gây ấn tượng với Ban giám khảo về phong cách thuyết trình

Đại diện ban tổ chức chia sẻ, Green Voices 2025 không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là dịp để sinh viên nói lên tiếng nói của thế hệ mình - tiếng nói vì một tương lai xanh, sạch và bền vững. Chuỗi chương trình sẽ được tổ chức tại nhiều trường đại học khác trong thời gian tới để tiếp tục lan tỏa thông điệp sống xanh tới cộng đồng sinh viên Hà Nội.