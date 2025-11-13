Mua vé số online: Người trúng 4,2 tỷ, một phụ nữ khác ẵm 25,8 tỷ đồng

Hình thức mua vé số online (thông qua các đại lý) tiếp tục mang lại may mắn "khủng" cho người chơi. Mới đây nhất, một người đàn ông đã trúng trọn "nguyên cây" 140 tờ vé số giải Nhất, nhận về 4,2 tỉ đồng. Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp duy nhất, khi tháng trước một phụ nữ cũng đã trúng 14 tờ độc đắc trị giá hơn 25,8 tỉ đồng cũng nhờ hình thức mua vé này.

Sáng 12-11, thông tin từ đại lý vé số Thành Đạt (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa bán và đổi thưởng cho một nam khách hàng. Người này đã may mắn trúng giải Nhất với dãy số 79069, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng ngày 11-11.

Đại diện đại lý vé số Thành Đạt chia sẻ niềm vui với nam khách hàng (Ảnh: ĐLVS Thành Đạt)

Điều đặc biệt là nam khách hàng này đã trúng trọn "nguyên cây" vé số, bao gồm 140 tờ. Tổng giải thưởng ông nhận được là 4,2 tỉ đồng. "Khách hàng mua vé số online và nhận thưởng bằng chuyển khoản," đại diện đại lý vé số Thành Đạt thông tin.

Trước đó, một vụ trúng số "khủng" tương tự qua hình thức mua online cũng đã xảy ra vào tháng 10. Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy (tỉnh Vĩnh Long), xác nhận đã đổi thưởng cho một người phụ nữ ở thành phố Cần Thơ.

Người phụ nữ này đã trúng 14 tờ vé số giải đặc biệt (độc đắc) với dãy số 799218 của Công ty Xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, xổ ngày 15-10.

Người phụ nữ tại Cần Thơ trúng giải độc đắc 14 tờ vé số và đã nhận thưởng

"Người phụ nữ này thường xuyên mua vé số online ở đại lý của tôi, mỗi ngày khoảng vài chục tờ. Sau khi chị ấy chuyển khoản thì tôi giữ lại vé. Không ngờ chị ấy trúng đến 14 vé giải cao nhất," anh Duy nói.

Ngoài 14 tờ độc đắc, người phụ nữ này còn trúng thêm 14 vé giải phụ đặc biệt (trị giá 50 triệu đồng/vé). Sau khi trừ thuế, đại lý đã trả thưởng cho người phụ nữ này tổng cộng hơn 25,8 tỉ đồng. Phía Công ty Xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ cũng cho biết đã trả thưởng cho đại lý vé số đối với trường hợp trúng thưởng này.