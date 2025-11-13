Không sợ xe điện, chỉ sợ hiểu sai: Góc nhìn giúp sinh viên Học viện Ngân hàng giành quán quân Green Voices 2025

Sáng 11/11, cuộc thi hùng biện Green Voices 2025 tiếp tục đến với điểm dừng chân thứ 2 là Học viện Ngân hàng sau thành công tại Học viện Ngoại Giao. Tương tự như lần trước, Green Voices tại Học viện Ngân hàng gồm 10 đội thi với 13 sinh viên đến từ nhiều ngành học, khóa học khác nhau.

Cuộc thiGreen Voices 2025 tổ chức tại Học viện Ngân hàng. Ảnh: AP Team

Vượt qua hàng chục thí sinh xuất sắc, bộ đôi Nguyễn Thị Minh Ngọc và Bùi Thị Quỳnh đã xuất sắc giành giải nhất với 252 điểm. Đôi bạn này sẽ đại diện cho Học viện Ngân hàng tham gia vòng chung kết trong thời gian tới đây.

Giành giải nhất tại vòng thi Green Voices – Học viện Ngân hàng, bộ đôi sinh viên Nguyễn Thị Minh Ngọc và Bùi Thị Quỳnh chia sẻ rằng họ hoàn toàn bất ngờ khi tên mình được xướng lên ở vị trí cao nhất. “Chúng em đi thi với tâm thế học hỏi, không nghĩ sẽ đạt giải. Nhưng kết quả này là phần thưởng cho sự nỗ lực và niềm tin của cả nhóm,” Quỳnh nói.

Bộ đôi chiến thắng cuộc thi. Ảnh: AP Team

Theo chia sẻ, yếu tố giúp nhóm tạo được ấn tượng mạnh với ban giám khảo là bộ dữ liệu nghiên cứu được chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt nhiều tháng cùng bài hùng biện được xây dựng chặt chẽ, có tính thuyết phục cao. Nội dung bài thuyết trình hướng đến việc xóa bỏ những hiểu lầm phổ biến về xe điện, khuyến khích cộng đồng đón nhận công nghệ mới bằng những dẫn chứng cụ thể, dễ hiểu và gần gũi với người Việt.

Bài phát biểu của nhóm mở đầu bằng cách so sánh nỗi sợ hãi về xe điện ngày nay với nỗi sợ từng có về máy ATM hay điện thoại di động - những thứ ban đầu xa lạ nhưng sau này trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. “Khi điều mới xuất hiện, sợ hãi là phản ứng tự nhiên. Nhưng nếu không vượt qua, chúng ta sẽ mãi đứng yên,” nhóm chia sẻ.

Đôi bạn tập trung vào khía cạnh "Đánh tan nỗi lo về xe điện". Ảnh: AP Team

Những lo ngại về an toàn được nhóm phản biện bằng số liệu thực tế từ Cục An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA): xe điện chỉ ghi nhận 25 vụ cháy trên 100.000 xe, trong khi xe xăng có tới 1.530 vụ trên cùng số lượng. Xe điện hiện nay cũng được trang bị hệ thống làm mát chủ động, cảm biến nhiệt độ và phần mềm giám sát liên tục, giúp hạn chế tối đa rủi ro. “Công nghệ không nguy hiểm – điều đáng sợ là chúng ta chưa hiểu đúng về nó,” nhóm khẳng định.

Về hạ tầng sạc, phần hùng biện nhắc lại những nghi ngại từng xuất hiện khi máy ATM hay Wi-Fi mới xuất hiện ở Việt Nam. Theo nhóm, sự hoài nghi là điều tất yếu của giai đoạn chuyển giao, nhưng thực tế cho thấy mạng lưới trạm sạc xe điện hiện đã phủ khắp 63 tỉnh, thành và sẽ tiếp tục mở rộng nhanh chóng trong thời gian tới. “Những người tiên phong sử dụng xe điện hôm nay chính là những người mở đường cho tương lai,” đại diện nhóm nói.

Nhóm cũng đề cập đến lợi thế về chi phí khi sử dụng xe điện. Theo đó, người dùng có thể tiết kiệm từ 60–70% chi phí vận hành so với xe xăng, trong khi chi phí bảo dưỡng gần như bằng không do không cần thay dầu hay lọc gió. Bên cạnh đó, nhóm dẫn chứng nghiên cứu tại nút giao Nguyễn Trãi – Thanh Xuân (Hà Nội) cho thấy việc chuyển đổi sang xe điện giúp giảm hơn 400 tấn CO và 21 tấn CO₂ mỗi năm. “Xe xăng vẫn thải khí khi đứng yên, còn xe điện thì không. Mỗi lần chờ đèn đỏ, người dùng xe điện đang âm thầm giúp thành phố sạch hơn,” nhóm nói trong phần kết.

Tắc đường gây ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn. Ảnh: Facebook

Về lo ngại tầm hoạt động, nhóm cho rằng đây chỉ là khó khăn của giai đoạn chuyển đổi, tương tự như thời kỳ đầu của điện thoại di động khi pin yếu và sóng yếu. “Công nghệ phát triển theo nhu cầu người dùng, và xe điện cũng sẽ như vậy,” nhóm khẳng định.

Đại diện nhóm, Bùi Thị Quỳnh hiện đang sử dụng xe điện EVO 200, trong khi gia đình cô cũng sở hữu thêm một chiếc VinFast VF 3. Trải nghiệm thực tế giúp cô tin tưởng tuyệt đối vào lựa chọn của mình. “Xe điện tiện lợi, tiết kiệm và an toàn hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người. Đó cũng là lý do chúng em chọn chủ đề này cho cuộc thi,” Quỳnh chia sẻ.

Xe điện đang dần phổ biến hơn. Ảnh: AP Team

Ngoài cuộc thi Green Voices, nhóm của Quỳnh còn đang thực hiện dự án Khởi nghiệp xanh (Green Startup), tiếp tục nghiên cứu các giải pháp năng lượng sạch và phát triển bền vững. “Chiến thắng này không chỉ là niềm vui, mà còn là động lực để chúng em tiếp tục lan tỏa thông điệp về một tương lai xanh hơn,” cô nói thêm.

Chiến thắng của đội Học viện Ngân hàng tại Green Voices không chỉ là phần thưởng cho một bài hùng biện xuất sắc, mà còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới của thế hệ trẻ – những người đang góp phần thay đổi góc nhìn xã hội về xe điện và giao thông bền vững tại Việt Nam.

Sự kiện do VCCorp và NIC tổ chức, đồng hành cùng đối tác giáo dục VinFast.

VinFast là thương hiệu ô tô điện tiên phong của Việt Nam với danh mục sản phẩm đa dạng, từ xe phổ thông đến cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng. VinFast không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, coi đó là nền tảng thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh bền vững tại Việt Nam và thế giới.