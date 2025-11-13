Cách đổi địa chỉ trên thẻ căn cước/CCCD sau sáp nhập để khớp với địa danh hành chính mới

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc cấp đổi thẻ căn cước trực tuyến qua ứng dụng VNeID. Quy định này được áp dụng cho những công dân có thẻ Căn cước vẫn còn hạn sử dụng nhưng thông tin địa chỉ trên thẻ đã trở nên cũ do việc sắp xếp, thay đổi địa giới hành chính.

Các bước thực hiện đổi Căn cước trên VNeID

Để thực hiện quy trình này, yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất là người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Sau khi đăng nhập thành công vào ứng dụng VNeID, người dân chọn mục "Dịch vụ công Căn cước". Trong giao diện tiếp theo, chọn "Cấp đổi" và tìm đến mục lý do cấp đổi.

Điều mấu chốt là người dân phải chọn đúng lý do là "do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC" (Đơn vị hành chính). Sau khi chọn lý do này, người dân chỉ cần kiểm tra lại thông tin cá nhân, chọn địa điểm thực hiện thủ tục và hình thức nhận thẻ mới (có thể nhận trực tiếp tại cơ quan chức năng hoặc gửi qua bưu chính về địa chỉ đăng ký).

Khi đã hoàn tất các bước kiểm tra, người dân ấn "gửi hồ sơ". Ứng dụng VNeID cũng cho phép người dùng theo dõi lịch sử và trạng thái xử lý của yêu cầu, giúp chủ động trong việc nhận kết quả.

Lợi ích khi thực hiện trực tuyến

Theo C06, lợi ích lớn nhất khi thực hiện theo cách này là người dân sẽ được miễn 100% lệ phí cấp lại thẻ Căn cước (khi chọn đúng lý do "do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC").

Bên cạnh đó, việc thực hiện trực tuyến giúp người dân tiết kiệm thời gian, có thể đặt lịch hẹn linh hoạt, theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch và không cần phải di chuyển, chờ đợi nhiều lần tại cơ quan công an. Thời hạn giải quyết cấp đổi thẻ là 7 ngày làm việc, tính từ khi hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận.

Việc đổi thẻ Căn cước có bắt buộc không?

Cần làm rõ rằng, Luật Căn cước hiện hành (có hiệu lực từ 1/7/2024) không bắt buộc công dân phải đổi thẻ căn cước mới ngay sau khi có sự sáp nhập đơn vị hành chính. Thẻ Căn cước đã cấp (dù mang địa danh cũ) vẫn có giá trị sử dụng bình thường cho đến hết thời hạn được ghi trên thẻ.

Tuy nhiên, việc cấp đổi này được nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho những người dân có nhu cầu cập nhật thông tin trên thẻ cho thống nhất với địa danh hành chính mới, phục vụ cho các giao dịch dân sự, hành chính sau này.