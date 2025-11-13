Mai Lisa hot cỡ nào?

Trên "bản đồ" các KOLs tại Việt Nam, Mai Lisa (tên thật là Phan Thị Mai) là một cái tên không thể không nhắc tới. "Đế chế" mà bà chủ Thẩm mỹ viện Mai Lisa xây dựng trên mạng xã hội là một minh chứng cho sức hút đáng kinh ngạc, với trang Facebook cá nhân thu hút 1.7 triệu người theo dõi và kênh TikTok cán mốc 3 triệu người theo dõi.

Mai Lisa cực kỳ nổi tiếng trên MXH

Các video của Mai Lisa cũng hút hàng chục triệu lượt xem. Công thức làm nên thương hiệu Mai Lisa đầu tiên và quan trọng nhất chính là việc công khai sự giàu có. Mai Lisa không ngần ngại thực hiện các livestream chỉ để... đếm tiền. Hình ảnh những cọc tiền polime mệnh giá 500.000 đồng chất cao như núi, được đếm bằng máy trong nhiều giờ đồng hồ, trở thành "đặc sản" trên các phiên livestream.

Kênh TikTok hơn 3 triệu followers và các clip chục triêu view của Mai Lisa

Bên cạnh tiền mặt, Mai Lisa liên tục phô diễn bộ sưu tập siêu xe, bất động sản và các "vật phẩm phong thủy" đắt đỏ. Hình ảnh này đánh trúng vào tâm lý tò mò, ngưỡng mộ của nhiều người.

"Độ hot" của Mai Lisa không chỉ đến từ việc bán hàng hay khoe của. Bà còn được mệnh danh là một trong những "nữ hoàng drama" trên mạng xã hội. Mai Lisa nổi tiếng với những màn "đấu khẩu" trực tuyến, "bóc phốt"... mà nổi tiếng nhất là "cuộc chiến" truyền kỳ với một "trùm" bán hàng online khác là Hoàng Hường tạo ra một lượng tương tác và độ lan tỏa khổng lồ.

Với 1.7 triệu người theo dõi trên Facebook và 3 triệu trên TikTok, mỗi khi Mai Lisa lên sóng, lượng "mắt xem" (người xem trực tiếp) thường xuyên duy trì ở mức 30.000 - 50.000 người.