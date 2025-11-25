Cơ hội đến gần các Anh Trai dành cho 24 “Hi Mom, Hi Dad” tiếp theo: Săn code từ thử thách S25 FE Hunt

Gần 1.000 lượt tham gia cùng 24 tấm vé Fan Zone đầu tiên đã có chủ đủ để chứng minh độ "gây nghiện" của cuộc đua. Khi tuần thứ hai chính thức khởi động, người hâm mộ càng thêm quyết liệt, chuẩn bị mọi chiến thuật để chinh phục cơ hội đứng ở vị trí gần thần tượng nhất.

Hàng ngàn lượt tham gia và những lời khen "có cánh"

Ngay từ tuần đầu tiên triển khai thử thách, cộng đồng fan đã thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ. Số lượng gần 1.000 lượt tham gia săn code chỉ trong chưa đầy một tuần phát sóng cho thấy sức hút không chỉ đến từ chương trình ATSH, mà còn từ chính đặc quyền mà Galaxy S25 FE mang lại. Việc săn code nhanh chóng, cùng với việc tận dụng chính chiếc điện thoại Galaxy để chụp lại mã code, đã tạo nên một trải nghiệm săn vé độc đáo và gay cấn.

Sau khi công bố kết quả, hàng loạt người hâm mộ đã bày tỏ sự phấn khích tột độ. Tài khoản người dùng Nguyễn An đã chia sẻ sự may mắn của mình: "Từ nay không còn lo ghế tệ nữa rồi! S25 FE chính là tấm vé vàng của mình. Cảm ơn Samsung đã cho tụi mình cơ hội VIP này". Một fan khác, Ngọc Linh, cũng hào hứng bình luận: "Em chụp bằng điện thoại Samsung Galaxy s25 fe luôn đó ạ, đủ yêu Samsung chưa".

Chủ tài khoản Hoàng Anh thì không giấu được sự phấn khích và hồi hộp của mình khi bình luận: "nhanh nhanh đến giờ để bọn em được săn vé concert - xem anh buitruonglinh ạ"... Mỗi bài đăng "săn vé" đều nhận tới cả nghìn bình luận của fan kiêm chủ nhân của những chiếc điện thoại Galaxy đang háo hức chờ đến mình được gọi tên.

Đặc biệt, phần công bố chủ nhân của 24 chiếc vé đầu tiên càng khiến thử thách thú vị hơn bao giờ hết. Điều này không chỉ thể hiện sự thích thú với giải thưởng, mà còn ngầm khẳng định giá trị của chiếc Galaxy S25 FE trong hành trình "đu idol" của thế hệ trẻ.

Tấm vé vàng chứng minh đẳng cấp "Concert Phone"

Có thể thấy sự liên kết giữa cuộc thi và sản phẩm Galaxy S25 FE đã được cộng đồng fan đón nhận nồng nhiệt, bởi chiếc điện thoại đến từ Samsung thực sự là "trợ thủ đắc lực" cho mọi khoảnh khắc concert. Người hâm mộ hiểu rằng, để tận dụng tối đa tấm vé Fan Zone, hay để ghi lại trọn vẹn từng khoảnh khắc Liveshow, họ cần một chiếc "Concert Phone" đích thực.

Galaxy S25 FE đã chứng minh mình xứng đáng ở đẳng cấp đó. Với hệ thống camera vượt trội, khả năng zoom sắc nét dù ngồi xa, và công nghệ Nightography được nâng cấp, máy có khả năng quay chụp rõ ràng trong môi trường thiếu sáng của sân khấu, hoàn toàn xóa bỏ khái niệm "ghế tệ" (những vị trí ở xa sân khấu chính).

Bên cạnh đó, công nghệ AI trên S25 FE sẽ giúp fan tạo ra những video fancam chất lượng cao, từ việc dùng Lọc âm thanh (Audio Eraser) để loại bỏ tạp âm và giữ lại giọng hát trong trẻo của idol, đến Chỉnh sửa tạo sinh (Generative Edit) để xóa đi vật thể vướng víu trong bức ảnh. Điều này cho thấy, S25 FE còn hơn cả một chiếc điện thoại, mà đã trở thành công cụ giúp fan tự tay kiến tạo nên những sản phẩm chất lượng về thần tượng của mình.

Thậm chí, ngay trong quá trình chuẩn bị ý tưởng, Galaxy S25 FE còn đóng vai trò là "quân sư" với sự hỗ trợ của Gemini Live. Người hâm mộ có thể dùng Gemini Live để tham khảo cách tạo nội dung, thiết kế banner hoặc đơn giản là tìm kiếm thông tin nhanh chóng về chương trình. Sở hữu một chiếc Galaxy S25 FE chính là lời khẳng định về sự nghiêm túc và đẳng cấp trong việc "đu idol", biến điện thoại trở thành một biểu tượng gắn kết giữa fan và thần tượng.

Khởi động "săn code" tuần thứ 2

Thành công của tuần đầu tiên là động lực lớn để cộng đồng fan tiếp tục "săn lùng" trong tuần thứ hai. Với 24 vé Fan Zone quý giá nữa đang chờ đợi, cuộc đua hứa hẹn sẽ càng thêm gay cấn và đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chính xác cao hơn.

Các fan đang ráo riết chuẩn bị, đảm bảo chiếc Galaxy S25 FE của mình đã sẵn sàng để chụp lại mã code ngay khi xuất hiện trên màn hình. Sự kiện này không chỉ mang đến giải thưởng vật chất (là những tấm vé) mà còn tạo nên không khí tương tác sôi nổi, gắn kết cộng đồng fan ATSH lại với nhau. Tính đến nay, bài đăng chính thức của Samsung tham gia đã ghi nhận hơn 2.000 lượt tham gia.

Đã đến lúc bạn không chỉ xem, mà phải hành động! Đừng bỏ lỡ Liveshow tiếp theo của chương trình "Anh Trai Say Hi". Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho chiếc Galaxy S25 FE của mình, tập trung cao nhất có thể và tham gia ngay cuộc thi "S25 FE Hunt – Săn Code Gần Idol". Nhanh tay săn code, comment chính xác, và trở thành một trong 24 chủ nhân tiếp theo của tấm vé Fan Zone VIP, tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc bùng nổ của thần tượng mà không cần lo lắng về "ghế tệ" nữa.

Thông tin chi tiết về thử thách Galaxy S25 FE Hunt - Săn Code Gần Idol có tại đây: https://www.facebook.com/SamsungVietnam/posts/pfbid02RGx9TwhAiX59GmeyW6nycUuq5fLsokJagPBMp13Bb5YHTWRH5YadZDt3LdGxqKRBl