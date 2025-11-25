Cập nhật mới của Google Maps mà người chạy xe nên biết

Google vừa công bố một loạt cập nhật quan trọng dành cho Google Maps, hướng tới việc nâng cao trải nghiệm di chuyển trong giai đoạn cuối năm. Các thay đổi tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cải thiện khả năng khám phá địa điểm của người dùng.

Gemini được tích hợp trực tiếp vào Google Maps

Điểm nhấn lớn nhất ở đợt nâng cấp lần này là sự xuất hiện của mô hình ngôn ngữ Gemini trong Google Maps. Nhờ khả năng phân tích dữ liệu từ hàng loạt đánh giá và bài viết, Gemini có thể đưa ra câu trả lời chi tiết cho các truy vấn phức tạp như tình trạng chỗ đậu xe, món ăn nổi bật hay mức độ phù hợp cho từng nhóm khách.

Tính năng hiện đang triển khai tại thị trường Mỹ trên cả Android và iOS.

Dự đoán tình trạng trạm sạc xe điện theo thời gian thực

Google Maps được bổ sung khả năng dự đoán số lượng trụ sạc còn trống khi người dùng có plan đến trạm. Thuật toán kết hợp dữ liệu lịch sử và tín hiệu thời gian thực để ước tính mức độ đông, giúp tài xế hạn chế tình trạng phải chờ đợi.

Cập nhật này dự kiến xuất hiện trên Android Auto và các dòng xe tích hợp Google trong tuần kế tiếp.

Làm mới tab Khám phá

Tab Khám phá (Explorer) được thiết kế lại nhằm phục vụ nhu cầu du lịch ngẫu hứng. Người dùng có thể truy cập nhanh các địa điểm đang thịnh hành, danh sách nhà hàng nổi bật hoặc gợi ý điểm tham quan gần vị trí hiện tại.

Google cho biết nội dung gợi ý được tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín như Lonely Planet, OpenTable và các influencer địa phương.

Bổ sung chế độ đánh giá ẩn danh theo chủ đề lễ hội

Để tăng tính thú vị trong mùa cao điểm du lịch, Google Maps cho phép người dùng để lại đánh giá bằng các biệt danh theo phong cách lễ hội. Dù hiển thị dưới dạng ẩn danh, hệ thống vẫn liên kết ngầm với tài khoản thật nhằm đảm bảo kiểm duyệt và loại bỏ nội dung vi phạm.

