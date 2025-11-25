Điện thoại "mình đồng da sắt" bất chấp va đập, pin khủng 6.500 mAh có giá chỉ từ 5 triệu đồng

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến tính thực dụng và độ bền của thiết bị di động, Honor X7d ra mắt như một giải pháp toàn diện giải quyết nỗi lo rơi vỡ và cạn pin. Điểm nhấn ấn tượng nhất của sản phẩm chính là khả năng chịu lực phi thường đạt chứng nhận 5 sao từ SGS Thụy Sĩ. Được ví như một chiếc "áo giáp tê giác", Honor X7d có thể chịu được những cú rơi từ độ cao 2 mét xuống nền cứng mà không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Kết hợp với chuẩn kháng nước IP65, thiết bị này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người dùng thường xuyên làm việc ngoài trời, tài xế công nghệ hoặc các bạn sinh viên năng động.

Không chỉ "nồi đồng cối đá" ở bên ngoài, nội lực bên trong của Honor X7d cũng vô cùng đáng nể với viên pin kép 6.500 mAh. Đây là mức dung lượng pin thuộc hàng "top" thị trường hiện nay, cho phép người dùng thoải mái sử dụng trong nhiều ngày liền mà không cần lo lắng về việc sạc lại. Đặc biệt, hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm giúp viên pin này hoạt động an toàn và ổn định ngay cả trong môi trường cực lạnh hoặc cực nóng, một tính năng hiếm thấy trên các dòng máy phổ thông.

Trải nghiệm giải trí và nhiếp ảnh trên Honor X7d cũng được chăm chút kỹ lưỡng với nút AI tương tác thông minh và cụm camera chính 108 MP Ultra-Clear. Khả năng zoom 3x không giảm chất lượng cùng các chế độ chân dung tích hợp sẵn giúp người dùng dễ dàng bắt trọn mọi khoảnh khắc với độ chi tiết cao. Sự cân bằng giữa hiệu năng, thời lượng pin và chất lượng camera biến X7d thành một món hời công nghệ trong tầm giá.

Honor X7d hiện được phân phối với hai tùy chọn kết nối: phiên bản 4G có giá 5,69 triệu đồng và phiên bản 5G cao cấp hơn có giá 7,09 triệu đồng. Với mức giá cạnh tranh cùng những tính năng vượt trội về độ bền và năng lượng, Honor X7d đang cho thấy tham vọng rõ ràng của hãng trong việc phổ cập trải nghiệm smartphone cao cấp xuống phân khúc bình dân, mang lại giá trị sử dụng lâu dài cho người tiêu dùng Việt.