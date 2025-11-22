Vượt cả iPhone, hãng điện thoại Trung Quốc bất ngờ chiếm top 2 thị trường Việt Nam: Cái tên rất quen thuộc

Xiaomi vượt mặt iPhone

Báo cáo thị trường smartphone Việt Nam Quý III/2025 của Omdia đã xác nhận một bước tiến chiến lược quan trọng của Xiaomi. Thương hiệu công nghệ Trung Quốc này đã giữ vững vị trí thứ hai, chiếm lĩnh 19% thị phần theo đơn vị xuất xưởng, tiếp tục duy trì vị thế là nhà sản xuất Android lớn thứ hai trên thị trường.

Thành tựu này đặc biệt đáng chú ý khi Xiaomi đã vượt qua Apple, thương hiệu xếp thứ ba với 17% thị phần. Đây là sự đảo ngược rõ rệt so với Quý II/2025, khi một số báo cáo thị trường ghi nhận Apple tạm thời chiếm vị trí thứ hai.

Tỷ lệ 19% thị phần tại Việt Nam là một điểm sáng lớn, vượt xa thị phần toàn cầu 13.6% của hãng trong cùng quý , củng cố vị thế Việt Nam là một thị trường trọng yếu của Xiaomi tại Đông Nam Á.

Thị trường Việt Nam trong năm 2025 hoạt động trong bối cảnh kinh tế vĩ mô phức tạp. Biến động kinh tế phần nào đã ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng, khiến tầng lớp trung lưu và người mua lần đầu trở nên nhạy cảm hơn về giá. Trong bối cảnh này, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm mang lại giá trị tối đa trở nên cực kỳ cao, mở ra một thị trường tiềm năng khổng lồ ở phân khúc giá rẻ và bình dân (thường là dưới 5 triệu VNĐ). Lợi thế định vị thương hiệu của Xiaomi hoàn toàn phù hợp để khai thác động lực của thị trường này.

Theo báo cáo của Omdia, Xiaomi đã vượt qua Apple để chiếm vị trí thứ hai trong cuộc đua thị phần theo đơn vị xuất xưởng tại Việt Nam. Samsung vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với 29% thị phần nhờ danh tiếng lâu đời và sự phổ biến của các dòng Galaxy.

Việc Xiaomi vượt qua Apple (19% so với 17%) được giải thích chủ yếu qua sự khác biệt về chiến lược và phân khúc. Apple thống trị phân khúc cao cấp nhưng Q3 thường là giai đoạn thấp điểm trước khi ra mắt sản phẩm mới, khiến khối lượng đơn vị bán ra giảm sút.

Ngược lại, Xiaomi khai thác triệt để phân khúc đại chúng. Khi Xiaomi tung ra các sản phẩm với cấu hình mạnh mẽ ở mức giá thấp, người tiêu dùng chuyển đổi mua hàng rất nhanh chóng, dẫn đến tăng trưởng khối lượng đơn vị bán ra đột biến.

Thành công đến từ đâu?

Thành công của Xiaomi bắt nguồn từ triết lý kinh doanh cốt lõi: "Giá rẻ – Cấu hình mạnh". Chiến lược này không chỉ thu hút người dùng thông thường mà còn hấp dẫn giới trẻ yêu công nghệ, những người thường xuyên so sánh chi tiết các thông số kỹ thuật trước khi quyết định mua hàng.

Tăng trưởng 19% thị phần trong Quý III/2025 là nhờ vào sự đóng góp đồng thời của danh mục sản phẩm được phân đoạn rõ ràng. Xiaomi có các sản phẩm ấn tượng trải dài trên nhiều phân khúc, như dòng Redmi 15 (tiêu biểu là Redmi 15C) giúp hãng mở rộng đáng kể ở nhóm người dùng lần đầu tiếp cận smartphone. Trong khi đó, dòng Redmi Note 14 tiếp tục đóng vai trò là "gà đẻ trứng vàng", duy trì mức tiêu thụ ổn định. Đặc biệt, sự ra mắt của Xiaomi 15T Series với mức tiêu thụ cao hơn 150% so với thế hệ trước được đánh giá là giúp hãng nâng cao về thị phần.

Redmi 15C, với mức giá chỉ hơn 3 triệu, đã trở thành một "hiện tượng" trong năm 2025. Mẫu điện thoại này minh họa rõ ràng cách Xiaomi "phá luật" phân khúc bằng cách tích hợp các tính năng thường chỉ thấy ở dòng tầm trung:

Redmi 15C sở hữu chip MediaTek Helio G85, RAM 6GB (có thể mở rộng), và bộ nhớ 128GB/256GB. Chip G85 cung cấp hiệu năng thực tế ổn định hơn, cân tốt các tác vụ hàng ngày và game nhẹ, vượt trội so với nhiều đối thủ cùng tầm giá như realme C63 hay Tecno Spark 20C.

Trong khi hầu hết điện thoại giá rẻ chỉ có tần số quét 60Hz, Redmi 15C được trang bị màn hình 6.74 inch HD+ với tần số quét 90Hz. Sự mượt mà này là một yếu tố khác biệt lớn, cải thiện đáng kể trải nghiệm lướt web, mạng xã hội, và chơi game.

Máy sở hữu viên pin khủng 6000mAh (có thể sử dụng 36-40 giờ liên tục) và camera chính 50MP hỗ trợ AI. Việc loại bỏ nỗi lo về pin và cung cấp chất lượng chụp ảnh tốt ngoài mong đợi ở mức giá hơn 3 triệu đồng đã củng cố danh xưng "smartphone quốc dân" cho Redmi 15C.

Thương hiệu phụ POCO đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy khối lượng đơn vị xuất xưởng. Báo cáo cho thấy lô hàng dòng sản phẩm POCO đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào việc liên tục giới thiệu các sản phẩm mới thuộc phân khúc bình dân.

POCO tập trung vào việc cung cấp hiệu năng tối đa trên một mức giá giới hạn, hướng tới đối tượng game thủ và giới trẻ yêu cầu cấu hình mạnh nhưng ngân sách eo hẹp. Việc lô hàng POCO tăng mạnh là một công cụ chiến lược cực kỳ hiệu quả, giúp Xiaomi đảm bảo vị trí thứ 2 về tổng đơn vị bán ra. Chiến lược đa thương hiệu (Xiaomi/Redmi/POCO) cho phép hãng phủ sóng tối đa các điểm giá và đối tượng khách hàng, tối ưu hóa khả năng thu hút người tiêu dùng trên toàn bộ phổ thị trường.

Việc Xiaomi giữ vững vị trí thứ hai trên thị trường smartphone Việt Nam trong Quý III/2025, vượt qua Apple, là minh chứng cho sự thành công của chiến lược toàn diện, lấy khối lượng làm nền tảng.

Sự kết hợp giữa các sản phẩm có tỷ lệ hiệu năng/giá vượt trội đã thúc đẩy khối lượng đơn vị bán ra, trong khi đầu tư chiến lược vào kênh bán lẻ chính hãng cũng như trên sàn thương mại điện tử đã trở thành tác nhân để chuyển đổi người dùng smartphone thành khách hàng của hệ sinh thái.

Sắp tới, với việc tiếp tục bơm các tính năng phần cứng cao cấp (như màn hình 90Hz, pin lớn 6000mAh, sạc siêu nhanh) xuống các dòng Redmi và POCO phổ thông, Xiaomi sẽ giữ vững lợi thế cạnh tranh với các đối thủ Android khác (OPPO, Vivo) trong cuộc chiến thị phần.