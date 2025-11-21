CSGT Hà Nội thông báo quan trọng tới hàng nghìn người chuẩn bị thi giấy phép lái xe

Hơn 10.000 người được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeTraffic

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an về đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác sát hạch, cấp và đổi GPLX, thời gian qua, Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả ứng dụng VNeTraffic.

Theo thống kê, chỉ trong 6 ngày (từ 15/11 đến 20/11), lực lượng CSGT và công an cấp xã đã trực tiếp hướng dẫn 10.117 thí sinh dự sát hạch, làm thủ tục đổi GPLX cài đặt ứng dụng. Tại các trung tâm sát hạch, điểm tiếp công dân và trụ sở đơn vị, cán bộ, chiến sĩ được bố trí thường trực để hỗ trợ thí sinh thao tác trên điện thoại, đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID và làm quen với các tính năng của ứng dụng.

Các thí sinh dự sát hạch được hướng dẫn tiện ích và cài đặt ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại.

Ứng dụng VNeTraffic chạy trên trên điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android hoặc iOS.

Trung tá Huỳnh Tấn Nam, Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp GPLX, cho biết: "VNeTraffic là ứng dụng chính thức do Bộ Công an xây dựng, giúp công dân tra cứu, theo dõi và thực hiện các thủ tục liên quan đến GPLX và phương tiện một cách nhanh chóng, chính xác, giảm tối đa giấy tờ và thời gian đi lại. Đặc biệt, người dân có thể nhận GPLX điện tử chỉ sau khoảng 2 giờ kết thúc kỳ sát hạch".

Bên cạnh đó, ứng dụng tích hợp nhiều tiện ích quan trọng như:

Tra cứu vi phạm giao thông (phạt nguội), lịch sử vi phạm và nhận thông báo chính thức từ lực lượng CSGT;

Ví giấy tờ giao thông điện tử gồm: GPLX, đăng ký xe, bảo hiểm dân sự, chứng nhận kiểm định;

Theo dõi tình trạng hồ sơ đăng ký xe, thông tin biển số xe đấu giá, bảo hiểm, đăng kiểm;

Nộp phạt trực tuyến mà không cần đến trụ sở cơ quan chức năng;

Nhận các cảnh báo, thông báo giao thông chính thống, góp phần hạn chế tình trạng lừa đảo qua tin nhắn, đường link giả mạo.

VNeTraffic tích hợp nhiều tiện ích liên quan đến GPLX và phương tiện.

Thao tác đơn giản trên điện thoại smartphone.

Để tăng cường hiệu quả tuyên truyền, Phòng CSGT đã phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng, đăng tải video hướng dẫn; đồng thời dán poster cỡ lớn tại trung tâm sát hạch, cơ sở khám sức khỏe lái xe và các điểm tiếp dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.

Người dân có thể cài đặt và sử dụng VNeTraffic trên điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android hoặc iOS, với thao tác đăng ký tài khoản đơn giản bằng ứng dụng VNeID.

Việc hướng dẫn thí sinh dự sát hạch cài đặt VNeTraffic tiếp tục được duy trì trong thời gian tới, nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông.

Ảnh trong bài: Công an Hà Nội