Cách nộp sổ đỏ trên VNeID để "làm sạch" dữ liệu đất đai

Bản cập nhật 2.2.4 mới nhất của VNeID cho người dân có thể nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trực tuyến (sổ đỏ) nhằm "làm sạch" dữ liệu đất đai, phục vụ chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai trên toàn quốc.

Trước đây, người dân phải photo sổ đỏ và nộp cho cơ quan chức năng phường/xã, giờ có thể tự làm ngay trên điện thoại.

Hướng dẫn các bước nộp sổ đỏ trên VNeID như sau (với tài khoản định danh mức độ 2):

*Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VneID, người dân vào mục Dịch vụ khác.

*Bước 2: Tìm và vào mục cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước.

* Bước 3: Chọn Tạo mới.

*Bước 4: Tại mục Thông tin cung cấp > Chọn thông tin.

*Bước 5: Chọn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

*Bước 6: Ứng dụng VNeID sẽ tự động trích xuất thông tin của người nộp bao gồm: họ và tên người kê khai; số định danh cá nhân.

Bước 7: Tải lên bản chụp đầy đủ các trang của sổ đỏ. Định dạng được chấp nhận là tệp có đuôi PDF, PNG, JPG, JPEG. Tổng dung lượng tối đa các tài liệu là 3,5MB.

Cuối cùng, người kê khai thông tin ấn vào ô xác nhận thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu.

Ứng dụng VNeID sẽ thông báo "Gửi thông tin thành công". Người dân có thể xem lại các dữ liệu đã kê khai trong phần lịch sử hoặc tiếp tục tạo bản mới, theo trình tự như trên.