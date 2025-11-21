Nhận tin nhắn này, coi chừng "bay" sạch tiền trong tài khoản

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã phát cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo tinh vi có thể khiến nhiều người sập bẫy. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo tuy không mới nhưng ngày càng biến tướng khó lường. Chúng thường mạo danh lực lượng Cảnh sát giao thông gọi điện hoặc gửi tin nhắn SMS, Zalo với nội dung đe dọa về việc phương tiện của nạn nhân đã dính lỗi "phạt nguội". Kèm theo đó là yêu cầu truy cập vào một đường link lạ (thường có tên miền giả mạo gần giống web chính phủ) để xem bằng chứng hoặc nộp phạt trực tuyến.

Nguy hiểm nằm ở chỗ, nếu người dân thiếu cảnh giác bấm vào đường dẫn này hoặc tải về các ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn, mã độc sẽ ngay lập tức xâm nhập thiết bị. Hậu quả là kẻ gian có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại (từ xa), đánh cắp dữ liệu cá nhân, đọc trộm mã OTP và thực hiện lệnh chuyển hết tiền trong tài khoản ngân hàng mà nạn nhân không hề hay biết.

Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng lạ từ đường link không xác minh, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay cấp quyền truy cập điện thoại cho bất kỳ phần mềm nào không rõ nguồn gốc. Nếu người dân cài đặt các phần mềm này, các đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại để đánh cắp dữ liệu, tiền trong tài khoản ngân hàng.

Để giúp người dân tránh bị thao túng tâm lý, Công an TP Hà Nội khẳng định một nguyên tắc quan trọng: Hiện nay, lực lượng chức năng không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn điện thoại hay gọi điện yêu cầu chuyển khoản. Quy trình xử lý vi phạm chuẩn mực bắt buộc phải là gửi thông báo bằng văn bản giấy (thư mời) về địa chỉ đăng ký của chủ phương tiện hoặc tổ chức liên quan. Trong văn bản sẽ ghi rõ thời gian, địa điểm và mời người vi phạm đến trực tiếp trụ sở cơ quan Công an để giải quyết. Do đó, tất cả các cuộc gọi xưng danh Cảnh sát giao thông thúc ép nộp phạt online hay yêu cầu kê khai thông tin cá nhân qua mạng đều là dấu hiệu lừa đảo 100%.

Thay vì hoang mang trước những tin nhắn nặc danh, người dân cần chủ động kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống và an toàn tuyệt đối. Hiện tại, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chỉ vận hành các kênh tra cứu dữ liệu công khai gồm: Trang thông tin điện tử tại địa chỉ "www.csgt.vn" và ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại thông minh. Chỉ cần nhập đúng biển số xe và loại phương tiện, hệ thống sẽ trả về kết quả chính xác về lỗi vi phạm, thời gian và địa điểm (nếu có).



