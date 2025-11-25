Quán Meta AI: Trào lưu ẩm thực AI bước ra đời thực tại Sài Gòn

Khi ẩm thực truyền thống kết hợp cùng công nghệ AI

Trong vài tuần gần đây, cộng đồng mạng liên tục chứng kiến các món ăn quen thuộc được “biến hóa” theo cách mới mẻ nhờ Meta AI. Từ Bún Riêu Taco, Sundae Cơm Chiên, Kem Gạo Rang hay Trái Cây Pha Lê, mỗi sáng tạo đều thu hút hàng triệu lượt xem và tạo ra làn sóng thử nghiệm trong cộng đồng sáng tạo nội dung.

Những nhà sáng tạo nổi bật như Huy Trần, Ông Anh Thích Nấu Ăn hay Phương Phương Emmersweet đã liên tục chia sẻ các món ăn độc lạ này, khiến xu hướng này ngày càng phổ biến. Đặc biệt, món Bún Riêu Taco của Huy Trần còn xuất hiện trên trang Instagram chính thức của Meta toàn cầu, thu về hơn năm triệu lượt xem, nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng yêu ẩm thực trên toàn thế giới.

Món Bún Riêu Taco do Huy Trần sáng tạo cùng Meta AI nhận được nhiều bình luận tích cực

Trào lưu món ăn AI bước ra đời thực tại Sài Gòn

Nhằm đưa trải nghiệm sáng tạo đó đến gần hơn với giới trẻ, Meta sẽ tổ chức Quán Meta AI – một pop-up cafe độc đáo tại NOIRE Dining & Cafe, TP.HCM. Đây là sự kiện hoàn toàn miễn phí dành cho các bạn trẻ trên 18 tuổi, mang đến cơ hội thưởng thức món ăn độc lạ và khám phá những tính năng sáng tạo của Meta AI ngay tại không gian đời thực.

Trào lưu món ăn Việt Nam do Meta AI sáng tạo đang lan tỏa mạnh trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem

Thông tin sự kiện - Quán Meta AI Ngày: Thứ Sáu, ngày 28/11 - thứ Bảy, ngày 29/11/2025

Giờ mở cửa:

Thứ Sáu, ngày 28/11/2025 - Từ 13:30 đến 17:00



Thứ Bảy, ngày 29/11/2025 - Từ 8:30 đến 17:00

Địa điểm: NOIRE Dining & Cafe, 39 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Sự kiện miễn phí dành cho các bạn trẻ từ 18 tuổi trở lên

Điểm nhấn của Quán Meta AI chính là cơ hội thưởng thức những món ăn độc – lạ do Meta AI và các nhà sáng tạo gợi ý. Và trải nghiệm này sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi các món ăn được phục vụ bởi đầu bếp Minh Nhật – Quán quân MasterChef Việt Nam 2014. Từ Bún Riêu Taco với hương vị Việt được “biến tấu” đầy sáng tạo, đến Kem Gạo Rang ngọt dịu nhưng mới lạ, hay Sundae Cơm Chiên vừa bất ngờ vừa bắt mắt, mỗi món ăn đều một trải nghiệm mới mẻ khiến thực khách phải trầm trồ.

Không gian sáng tạo và mini-game thú vị

Quán Meta AI không chỉ mang đến không gian ẩm thực độc đáo, mà còn là sân chơi sáng tạo đầy màu sắc dành cho giới trẻ. Tại đây, người tham dự có thể tận dụng Meta AI để trải nghiệm nhiều tính năng nổi bật:

Edit/Restyle: biến một bức ảnh bình thường thành phiên bản sáng tạo, phù hợp mood & tone content

Animate: biến ảnh tĩnh thành video chuyển động cực bắt mắt, dễ viral trên Reels

Imagine: tạo hình ảnh hoàn toàn mới theo yêu cầu

Vibes: nền tảng video ngắn do AI tạo ra, giúp tạo clip trendy chỉ với vài câu lệnh đơn giản

Biến hoá hình ảnh theo nhiều phong cách khác nhau cùng tính năng Restyle trên ứng dụng Meta AI

Bên cạnh đó, người tham dự còn có cơ hội thử sức với vai trò “nhà sáng tạo”, trực tiếp tạo ra những món ăn độc đáo cùng Meta AI. Với tính năng Imagine, chỉ cần nhập một câu lệnh đơn giản như “Hãy tưởng tượng một món ăn Việt Nam biến tấu theo phong cách hiện đại”, Meta AI sẽ ngay lập tức hiện thực hóa ý tưởng thành hình ảnh sống động, giúp mọi ý tưởng tưởng được tái hiện một cách nhanh chóng và trực quan.

Tưởng tượng đồ ăn theo cách mới lạ với tính năng Imagine trên ứng dụng Meta AI

Đặc biệt, đến với Quán Meta AI, các bạn trẻ có cơ hội tham gia mini-game hấp dẫn với những phần quà xinh xắn, từ móc khóa, túi xách đến các merchandise độc quyền, khuyến khích mọi người vừa trải nghiệm công nghệ, vừa thử sức sáng tạo. Mỗi lượt chơi là một cơ hội để khám phá AI theo cách vui nhộn và nhận về những món quà dễ thương làm kỷ niệm cho hành trình trải nghiệm đầy màu sắc này.

Hơn cả một không gian ẩm thực, Quán Meta AI là nơi mọi ý tưởng đều có thể dễ dàng trở thành hình ảnh và video sống động chỉ trong vài giây. Người quan tâm có thể tìm hiểu thêm về Quán Meta AI và đăng ký cập nhật thông tin sự kiện tại: https://www.facebook.com/events/4370577169843047/4370577176509713/