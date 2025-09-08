Hàng nghìn khán giả đội mưa chụp ảnh cùng Bùi Công Nam trong concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai"

Trong hai ngày 6 và 7/9 vừa qua, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã được tổ chức tại The Global City (TP.HCM). Chương trình tiếp tục thu hút sự tham gia của hàng vạn khán giả. Giống các đêm diễn trước đó, đêm diễn cuối cùng của 33 Anh Tài thực sự là bữa tiệc âm nhạc đã mắt, đã tai dành cho khán giả.

Cùng với sự kiện âm nhạc đặc biệt này, không gian trải nghiệm “Facebook & Threads In Real Life (IRL)” lần đầu tiên được tổ chức đã tạo nên một điểm đến kết nối và sáng tạo cho cộng đồng người hâm mộ mà đặc biệt là các “Gai Con”. Với chủ đề “Đồng Gai - Kết Vibe Đồng Điệu”, những cuộc thảo luận sôi nổi về âm nhạc, nghệ sĩ từ thế giới online đã thực sự bước ra đời thực.

Không gian trải nghiệm “Facebook & Threads In Real Life (IRL)” thu hút đông đảo khán giả đến check-in, trải nghiệm tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Điểm nhấn được mong chờ nhất chính là hoạt động gặp gỡ và giao lưu độc quyền cùng hai nghệ sĩ nổi bật của chương trình là Thanh Duy và Bùi Công Nam. Trong hai ngày diễn ra concert, người hâm mộ đã có cơ hội tương tác trực tiếp, chơi game, và chụp ảnh kỷ niệm cùng hai Anh Tài. Hoạt động này đã tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, đáng nhớ, xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả.

Anh tài Thanh Duy giao lưu cùng người hâm mộ

Hàng nghìn khán giả đội mưa chụp ảnh, giao lưu cùng Bùi Công Nam tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai day 8

Lấy cảm hứng từ hai nền tảng mạng xã hội phổ biến, không gian Facebook & Threads IRL đã mang đến nhiều góc check-in ấn tượng. Người hâm mộ có thể chụp ảnh cùng biểu tượng tai nghe lớn và nút "Like" quen thuộc của Facebook, được điểm xuyết bằng những chiếc nón lá mang đậm hơi thở văn hóa Việt. Bên cạnh đó, backdrop đen trắng đặc trưng của Threads cũng là nơi các bạn trẻ ghi lại những khoảnh khắc cá tính theo cách riêng của mình.

Các “Gai Con” hào hứng check-in, khoe quà tại booth sự kiện

Trước khi concert chính thức bắt đầu, khán giả đã được tham gia các hoạt động thủ công sáng tạo như workshop trang trí nón lá, tự tay biến tấu chiếc nón truyền thống với màu sắc độc đáo. Cách trang điểm cùng sticker đính đá và khu vực “ôn bài” với thử thách điền từ vào chỗ trống trong lời bài hát (lấy cảm hứng từ tính năng "Từ ẩn" của Threads) cũng giúp người hâm mộ sẵn sàng “cháy” hết mình cùng thần tượng.

Không chỉ dừng lại ở khu vực trải nghiệm, sân khấu chính của concert cũng bùng nổ với thử thách Emoji Real-Life, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng người hâm mộ.

Thông qua chuỗi hoạt động đồng hành này, Facebook và Threads một lần nữa khẳng định vai trò là nền tảng kết nối văn hóa, khuyến khích giới trẻ ghi dấu cảm xúc, chia sẻ câu chuyện cá nhân và cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực từ chính những giá trị văn hóa bản địa.