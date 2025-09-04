Facebook & Threads “đổ bộ” concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, fan đến check-in là có quà xịn

Đi concert không chỉ để nghe nhạc

Không khí concert ATVNCG đang dần "nóng" lên từng ngày, và chắc chắn các fan đã không thể ngồi yên được rồi đúng không? Từ những ca khúc viral đến những màn trình diễn đỉnh cao trên sân khấu, ATVNCG đã trở thành hiện tượng âm nhạc được yêu thích xuyên suốt từ Gen Z đến Gen X.

Để concert ngày 6-7/9 tới đây tại The Global City trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, Facebook và Threads đã quyết định "đổ bộ" với một không gian trải nghiệm cực kỳ độc đáo mang tên Facebook & Threads IRL. Mở cửa từ 10h sáng đến 6h chiều, đây sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ cho tất cả những ai muốn biến concert thành một trải nghiệm đa chiều đầy màu sắc.

Facebook và Threads đem trải nghiệm trên mạng xã hội ra đời thật - vì sao lại là ATVNCG?

Câu hỏi mà nhiều bạn có thể thắc mắc: tại sao Facebook và Threads lại chọn đồng hành cùng concert ATVNCG? Câu trả lời thực sự đơn giản: vì đây chính là nơi mà âm nhạc Việt và cộng đồng gặp nhau!

ATVNCG không chỉ là một show âm nhạc thông thường mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa đích thực. Từ những màn trình diễn đầy cảm xúc đến những khoảnh khắc tương tác đáng yêu giữa các "Anh Tài", tất cả đều được chia sẻ và bàn luận sôi nổi trên Facebook và Threads mỗi ngày.

Với thế hệ trẻ ngày nay, một trải nghiệm thực sự hoàn chỉnh phải kết hợp cả online và offline. Facebook & Threads IRL chính là cầu nối đó - nơi mà những gì cộng đồng fan yêu thích trên mạng xã hội có thể được trải nghiệm một cách sống động nhất trong thế giới thực.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ một chương trình âm nhạc nội địa như ATVNCG cũng thể hiện cam kết của Facebook và Threads trong việc đồng hành lâu dài với thị trường Việt Nam - không chỉ như những nền tảng mạng xã hội, mà còn như một người bạn văn hóa đích thực của giới trẻ.

5 hoạt động fan không thể bỏ lỡ tại Facebook & Threads IRL

Meet & Greet với Anh Tài - cơ hội vàng gặp gỡ thần tượng

Đây chính là highlight không thể bỏ lỡ! Vào ngày 6/9, các fan sẽ có cơ hội gặp gỡ Anh Tài Thanh Duy, còn ngày 7/9 sẽ là Anh Tài Bùi Công Nam. Không chỉ chụp ảnh lưu niệm, các bạn còn được chơi game tương tác cùng thần tượng ngay trước "giờ G" của concert.

Check-in tại photobooth tai nghe - góc sống ảo cứ giơ máy là có ảnh xịn

Đến concert, ai mà không thích có những tấm hình check-in xịn sò? Photobooth với thiết kế biểu tượng tai nghe âm nhạc siêu lớn chính là điểm đến đầu tiên mà các bạn fan nên ghé thăm. Chụp xong là có luôn những tấm hình cực chất để đăng Facebook và Threads!

DIY nón lá & make-up bling bling - mang văn hóa Việt lên concert theo cách Gen Z nhất

Đây chắc chắn là hoạt động độc đáo nhất tại booth! Các bạn sẽ được tự tay trang trí chiếc nón lá theo phong cách riêng, rồi make-up với những sticker và đá lấp lánh. Vừa giữ được nét văn hóa truyền thống Việt Nam, vừa có outfit thật nổi bật để "quẩy" concert - còn gì tuyệt hơn!

Thử thách đoán lời bài hát với tính năng Hidden Word cùng Threads

Fan ruột của ATVNCG thì đây chính là lúc để thể hiện! Với tính năng "Từ ẩn" trên Threads, các bạn sẽ phải đoán những câu hát quen thuộc từ các Anh Tài. Đoán đúng thì có quà liền tay nhé!

Emoji Real-Life Challenge - biểu cảm như icon, tỏa sáng ngay trên sân khấu LED

Hoạt động đặc biệt nhất chính là thử thách biểu cảm trên màn hình LED sân khấu. Màn hình sẽ hiển thị ngẫu nhiên các emoji, và các fan được chọn sẽ phải "cosplay" biểu cảm đó ngay tại chỗ.

Fan đến là có quà - Check-in góc nào cũng xịn

Một trong những điều tuyệt vời nhất khi ghé thăm Facebook & Threads IRL chính là... có quà! Chỉ cần check-in và tham gia các hoạt động tại booth, các bạn đã có thể nhận được những phần quà dễ thương từ Facebook & Threads rồi.

Đặc biệt, booth còn có khu vực nghỉ "Chill Zone" dành riêng cho hội bạn "Đồng Gai để thư giãn và tám chuyện trước giờ "quẩy" concert. Không gian này được thiết kế với tone màu sôi động, đầy cảm hứng, chắc chắn sẽ là background hoàn hảo cho những tấm hình group selfie của hội bạn.

Tất cả các hoạt động sẽ diễn ra xuyên suốt từ 10h sáng đến 6h chiều, vì vậy các bạn hoàn toàn có thể linh hoạt thời gian để trải nghiệm mọi thứ một cách trọn vẹn nhất.

Hẹn gặp nhau tại Facebook & Threads IRL nhé "Gai Con" ơi!

Với slogan "Đồng Gai - Kết Vibe Đồng Điệu", Facebook & Threads IRL hứa hẹn sẽ mang đến cho các fan không chỉ những trải nghiệm thú vị mà còn là cơ hội kết nối với cộng đồng yêu âm nhạc Việt. Đây chính là nơi mà những cảm xúc từ concert sẽ được lan tỏa, chia sẻ và kết nối một cách mạnh mẽ nhất.

Nhớ đến sớm để không bỏ lỡ những phần quà hấp dẫn nha, vì số lượng có hạn và ưu tiên những bạn đến trước. Đừng quên ấn "Quan tâm" để cập nhật thông tin mới nhất về booth tại: https://www.facebook.com/events/767558735980963/767558745980962

Khi đăng ảnh, các bạn hãy nhớ thêm hashtag #FacebookVN #ThreadsVN #ATVNCGConcert để cùng nhau tạo nên một cộng đồng sôi động nhé!

Hẹn gặp các "Gai Con" từ 10h-18h, ngày 6-7/9/2025 tại The Global City, TP. Hồ Chí Minh để cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ và biến concert ATVNCG thành trải nghiệm không thể quên!