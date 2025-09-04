Người dùng iPad đón tin vui: Instagram chính thức có ứng dụng riêng, tối ưu mọi tính năng!

Ứng dụng Instagram trên iPad tương thích từ iPadOS 15.1 trở lên, và đặc biệt được tối ưu với giao diện Reels ngay từ mặc định.

Người dùng có thể vuốt để xem video ngắn trên màn hình lớn với hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đồng thời vẫn đầy đủ các tính năng quen thuộc như Stories, nguồn cấp bài viết, tin nhắn trực tiếp hay tab Khám phá. Điểm cộng lớn nằm ở thiết kế bảng tin ba chế độ: Tất cả, Bạn bè và Mới nhất, cho phép sắp xếp nội dung linh hoạt hơn.

Sau 15 năm chờ đợi, Instagram đã chính thức phát hành ứng dụng dành riêng cho iPad.

Không chỉ vậy, ứng dụng mới còn phát huy tối đa lợi thế của màn hình rộng. Khi xem video, người dùng vừa có thể theo dõi bình luận ở cạnh, vừa trải nghiệm nội dung mà không bị gián đoạn. Ở phần tin nhắn, giao diện chia đôi giúp vừa nhắn tin vừa kiểm soát toàn bộ danh sách trò chuyện - một trải nghiệm giống hệt các ứng dụng nhắn tin chuyên nghiệp.

Việc Instagram ra mắt bản iPad không chỉ để làm hài lòng nhóm người dùng trung thành đã chờ đợi suốt 15 năm, mà còn thể hiện sự thay đổi trong ưu tiên của nền tảng. Trước đây, CEO Adam Mosseri từng thẳng thắn thừa nhận số lượng người dùng iPad chưa đủ lớn để khiến công ty tập trung phát triển. Thế nhưng, khi TikTok ngày càng chiếm lĩnh và lượng trẻ em dùng máy tính bảng tăng mạnh, Instagram buộc phải làm mới mình để cạnh tranh.

Ứng dụng này được tối ưu hóa cho màn hình lớn hơn, mở trực tiếp vào tab Reels để mang lại trải nghiệm giải trí thư giãn.

Ở góc nhìn tích cực, bước đi này cho thấy Meta đang nghiêm túc đầu tư cho Reels - tính năng được xem như “vũ khí chiến lược” đối đầu TikTok. Giao diện iPad cho phép video ngắn hiển thị sống động, đồng thời bổ sung loạt tiện ích như kéo dài thời lượng, nút đăng lại hay tua nhanh. Trên thực tế, việc mời gọi những TikToker nổi tiếng về nền tảng cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều khi họ có công cụ sáng tạo mạnh mẽ trên màn hình lớn.

Có thể nói, Instagram đã chịu lắng nghe người dùng, dù hơi muộn. Bản iPad lần này không chỉ đơn thuần là “chiều lòng fan”, mà còn khẳng định tầm nhìn của Meta lẫn Apple: Tối ưu trải nghiệm thị giác, tăng tính cạnh tranh và giữ vững vị thế trong cuộc đua mạng xã hội ngắn hạn. Người dùng iPad chắc chắn sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt: Một Instagram hiện đại, linh hoạt và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Ứng dụng hỗ trợ iPadOS 15.1 trở lên, miễn phí trên App Store, người dùng có thể tải về tại đây.